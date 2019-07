Boris Johnson on arvaamaton hölösuu – ja se voi kääntyä hänen edukseen brexit-kaaoksessa

Eräänä iltana vuosia sitten kansanedustaja Boris Johnson juoksi juhlasaliin. Alkamassa oli Lontoon pankkimaailman vuosittainen palkintogaala.

Johnsonin oli määrä puhua lavalla muutaman minuutin päästä, mutta hän ei näyttänyt tietävän tätä itsekään. Hän lainasi kynää, raapusti muutaman sanan paperille, jätti paperin paikalleen ja nousi lavalle.

– Tervetuloa kansainväliseen... tuota... Johnson julisti ja näytti hämmentyneeltä.

Hän kääntyi, lunttasi tilaisuuden nimen takanaan olevalta valkokankaalta ja aloitti täysin improvisoidulta vaikuttavan puheen. Pankkiiriyleisö ulvoi naurusta, kun Johnson jatkoi unohtamalla vitsiensä loppuhuipennukset ja ihmettelemällä palkintopystien muotoa.

Tarinan juhlagaalasta on kertonut Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) BBC:n televisiojuontaja Jeremy Vine, joka jakoi tilaisuudessa palkinnot. Yleisö oli Vinen mukaan täysin myyty. Lavalla oli kerrankin täysin aito, samaistuttava ja poikkeuksellisen hauska poliitikko.

Puolitoista vuotta myöhemmin Vine sattui paikalle toiseen tilaisuuteen, jossa Johnson oli jälleen puhumassa. Johnson saapui taas myöhässä, näytti yllättyvän puhujaroolistaan ja esitti unohtaneensa samojen vitsien samat loppuhuipennukset.

Johnson veti siis täysin saman rutiinin uudelleen. Tarina saa pohtimaan, mikä Boris Johnsonin julkisessa persoonassa on todella aitoa. Onko hän narri, nero vai molempia?

Boris Johnson rakasti julkisuustemppuja Lontoon pormestarina. Alamy Stock Photo / AOP

Pian Johnsonista otetaan mittaa, kun hän nousee hyvin todennäköisesti Britannian pääministeriksi.

Ensi tiistaina julkistetaan konservatiivipuolueen puheenjohtajaäänestyksen tulos. Johnson on ennakkosuosikki. Voittaessaan hän nousisi Britannian pääministeriksi, koska konservatiiveilla on enemmistön tuki parlamentissa.

Pääministerin tärkein tehtävä on kiskoa Britannia brexit-sekasotkun syövereistä. Maan on määrä erota EU:sta reilun kolmen kuukauden päästä.

Sekä Boris Johnsonin uraa että suosiota selittää se, että hän on Britannian etuoikeutetun yläluokan ja eliittikoulujen kasvatti. Vahvat verkostot ovat kannatelleet häntä vuosien varrella lukuisista skandaaleista huolimatta.

Kasvuympäristö taas kouli hänestä sen nokkelan sanankäyttäjän, jota äänestäjät ovat tukeneet vaaleista toiseen.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson syntyi New Yorkissa vuonna 1964. BBC kertoo, että Johnsonin esivanhempien joukossa (siirryt toiseen palveluun) on niin eurooppalaisia aatelisia kuin Osmanien valtakunnassa elänyt poliitikko-toimittaja Ali Kemal.

Boris itse eli osan ensimmäisistä vuosistaan Yhdysvalloissa ja Brysselissä, jossa hänen isänsä Stanley Johnson työskenteli Euroopan komissiossa. Kun perheen äiti, taiteilija Charlotte Fawcett sairastui masennukseen, 11-vuotias Boris ja hänen sisaruksensa lähetettiin yksityiseen sisäoppilaitokseen, New Yorker -lehti kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Pari vuotta myöhemmin Johnson aloitti opinnot brittieliitin ykköskoulussa Etonissa. Johnsonin elämäkerran kirjoittaneen (siirryt toiseen palveluun) Sonia Purnellin mukaan hän oli jo tuolloin tunnettu persoona mutta ei kovin tunnollinen opiskelija. Eräs koulutoveri on kertonut Financial Times -lehdelle, (siirryt toiseen palveluun) että kouluaikainen Johnson oli äärimmäisen karismaattinen, hauska ja itseironinen.

Opinnot jatkuivat Oxfordin yliopistossa, jossa Johnson liikkui tutuissa vesissä. Yläluokan sisäoppilaitoksissa luodut verkostot lujittuivat entisestään. Johnsonin kanssa samaan aikaan opiskelivat muun muassa ministerit Jeremy Hunt ja Michael Gove sekä entinen pääministeri David Cameron.

Oxford on maailman huipputiedeyliopistoja, mutta vielä 1980-luvulla opetus oli vanhakantaista. Viikon ainoa opintosuoritus saattoi olla suullinen tentti ohjaajan luona.

– Johnsonin Oxfordissa tenteistä pääsi lukematta läpi, jos vain puhui kauniisti, kertoo Oxfordin yliopistossa väitöskirjaansa valmisteleva politiikantutkija Ilona Lahdelma.

– Häntä on arvosteltu siitä, että hän on jatkanut samaa politiikassa.

Boris Johnson ja entinen pääministeri David Cameron opiskelivat samaan aikaan Oxfordissa 1980-luvulla. Kuva vuodelta 2015. Facundo Arrizabalaga / EPA

Johnsonin puhujanlahjoille oli käyttöä myös arvostetussa Oxford Union -väittelykerhossa, joka keräsi yhteiskunnasta kiinnostuneita opiskelijoita. Kerhon väittelyissä menestyi nokkelilla vitseillä ja vastapuolen yllättämisellä, ei tarkoilla perusteluilla.

– Hän on vahvasti debattikulttuurin tuote. Jos hän on koskaan politiikkaa opiskellut, se tapahtui Oxfordin väittelykerhossa, Lahdelma sanoo.

Johnson nousi lopulta kerhon puheenjohtajaksi, minkä ansiosta hän pääsi illastamaan samoissa pöydissä Britannian silloisten päättäjien kanssa. Puheenjohtajakampanja onnistui, kun konservatiivina pidetty Johnson uskotteli olevansa lähellä tuolloin suosittua sosiaalidemokraattista puoluetta.

Opintojen jälkeen Boris Johnson käytti suhteitaan ja pääsi toimittajaksi The Times -lehteen vuonna 1987. Pesti kesti vain muutaman kuukauden, kun hän sai potkut jäätyään kiinni sitaatin väärentämisestä.

Kaksi vuotta myöhemmin The Daily Telegraph -lehti lähetti 24-vuotiaan Johnsonin kirjeenvaihtajaksi Brysseliin.

Pian Johnson kehitti aivan uuden journalismin lajin: kauhutarinat EU-byrokratiasta. Hän kirjoitti, kuinka EU aikoi luokitella etanat kaloiksi ja määrätä maksimikoot kondomeille.

Johnsonin uutisilla oli usein hyvin hatara kosketus todellisuuteen. Ne olivat kuitenkin erittäin suosittuja niiden konservatiivien parissa, jotka suhtautuivat unioniin epäillen.

Johnson palasi EU:n käytäville, kun hän toimi Britannian ulkoministerinä vuosina 2016-2018. Kuvassa myös Suomen tuolloinen ulkoministeri Timo Soini. Julien Warnand / EPA

Brysselin jälkeen ura jatkui Daily Telegraphin kolumnistina ja Specator-lehden päätoimittajana. Johnsonin lehtitekstit olivat nokkelia ja toisinaan täysin pöyristyttäviä: hän on muun muassa verrannut niqabia käyttäviä musliminaisia postilaatikoihin ja ehdottanut siirtomaavallan palauttamista Afrikkaan, Indy100 -sivusto listaa. (siirryt toiseen palveluun)

Tutkija Ilona Lahdelman mukaan Johnsonin monet möläytykset ovat vain lisänneet hänen suosiotaan.

– Johnsonin vahvuuksia on, että hän osaa viihdyttää ihmisiä ja olla poliittisesti epäkorrekti tavalla, joka vetoaa yli puoluerajojen, Lahdelma selittää.

Sekään ei ole haitannut, että Johnsonin kirjoitukset ja puheet vilisevät faktavirheitä ja suoranaisia valheita.

– Ei kukaan, joka haluaa rehellisyyttä politiikasta, ole ajatellut Boris Johnsonista hyvällä tähänkään mennessä, Lahdelma sanoo.

Varsinaisen poliittisen uransa Johnson aloitti vuonna 2001, kun hänet valittiin parlamenttiin konservatiivien edustajana. Hän on jatkanut myös töitä journalistina. The Guardian -sanomalehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Johnson tienaa yhä yli 300 000 euroa vuodessa Daily Telegraph -lehden kolumnistina.

Pitäisikö siis olla huolissaan siitä, että Britannian johtoon on nousemassa tosiasioita halveksiva hölösuu?

Johnsonin kannattajat ovat rauhoitelleet muistuttamalla, että hän on jo päässyt näyttämään johtajantaitojaan miljoonakaupunki Lontoon pormestarina vuosina 2008–2016.

Johnsonin aikaan kaupungilla meni hyvin. Hänet muistetaan etenkin suositusta kaupunkipyöräjärjestelmästä, joka sai lempinimen Boris bikes eli Boris-pyörät. Johnson isännöi myös vuoden 2012 olympialaisia.

Pormestari Johnson esitteli Lontoon uutta kaupunkipyöräjärjestelmää vuonna 2010. Facundo Arrizabalaga / EPA

Johnsonin alaisten mukaan hän oli vaativa johtaja, joka keräsi ympärilleen osaavaa väkeä. Hän keskittyi suurten linjojen maalaamiseen ja jätti yksityiskohdat asiantuntijoiden käsiin, alaiset kertovat Financial Times -lehdelle. (siirryt toiseen palveluun)

Lontoon liikenneasioista vastanneen johtajan mukaan Johnsonin lämmin ja huumorintajuinen persoona auttoi häntä saamaan tahtonsa läpi.

– Boris osaa saada ihmisissä aikaan tunteen, että heillä on hyvä olo ja heitä kuunnellaan, Kulveer Ranger kertoi Financial Timesille.

Johnsonin vastustajat ovat eri mieltä. Heidän muistikuvissaan Johnsonin johtama Lontoo oli kaoottinen ja läpinäkymätön.

– Hän oli aika laiska ja huoleton pormestarina. Hän esiintyy mielellään kameroille ja leikkaa avajaisnauhoja, mutta ei viitsi tutustua yksityiskohtiin, työväenpuolueen Tom Copley sanoi Financial Timesille.

Helmikuussa 2016 Johnson asteli kotinsa ovelta kameroiden eteen ja yllätti kaikki. Hän ilmoitti kannattavansa Britannian eroa EU:sta. Eroäänestykseen oli neljä kuukautta.

Johnson kertoi pohtineensa päätöstä pitkään. Hän luonnosteli ennen päätöstään kaksi kolumnia: toisessa hän asettui EU-jäsenyyden puolelle ja toisessa vastaan, The Guardian kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Arvioiden mukaan päätöksessä painoi se, brexit mahdollisti silloin pääministerin David Cameronin syrjäyttämisen.

Boris Johnson ilmoitti kotitalonsa edessä toimittajille, että hän kannattaa Britannian eroa EU:sta. Facundo Arrizabalaga / EPA

Johnsonista tuli nopeasti erokampanjan suurin tähti. Hän ja muut brexitin kannattajat kiersivät Britanniaa punaisella bussilla lupaillen Brysseliin viikoittain lähetettyjen 350 miljoonan punnan palauttamista Britannian terveydenhuoltoon.

Tuo, kuten monet muut Johnsonin ja brexit-kampanjan väitteet, eivät pitäneet paikkaansa.

Monien arvioiden mukaan Johnsonin suosio ja hänen vitsikkäät iskulauseensa riittivät EU-eron täpärään voittoon kansanäänestyksessä.

– Johnsonilla on valtava karisma, joka vetoaa ihmisiin. Se saattoi saada ihmiset, jotka olivat vaa'ankielellä, äänestämään brexitin puolesta, tutkija Ilona Lahdelma arvioi.

Nyt kolme vuotta myöhemmin Britannia on poliittisessa kaaoksessa ja pattitilanteessa. Pääministeri Theresa Mayn brexit-suunnitelma murskattiin parlamentissa, mutta millään muullakaan vaihtoehdolla ei ole enemmistöä takanaan.

Boris Johnson on erottautunut puheenjohtajakamppailussa lupaamalla EU-eron lokakuun lopussa hinnalla millä hyvänsä. Tämä voisi tarkoittaa eroa ilman sopimusta, vaikka se johtaisi äkilliseen talouslamaan.

Monet konservatiivit uskovat, ettei eroa voi enää lykätä ilman murskaavaa vaalitappiota, kertoo Financial Times. (siirryt toiseen palveluun) Mielipidetiedusteluissa puolueen niskaan hengittää (siirryt toiseen palveluun)EU-eron kummisedän *Nigel Faragen *brexit-puolue, joka vaatii välitöntä eroa.

Konservatiivipuolueen jäsenet odottavat Johnsonin pelastavan puolueen. Kuva puoluekokouksesta vuonna 2017. Facundo Arrizabalaga / EPA

Mutta voiko Johnsonin lupauksiin luottaa?

Tutkija Lahdelman mukaan arvaamattomuus ja kyky yllättäviin takinkääntöihin voivat olla jopa eduksi Johnsonille.

Pääministeri Maytä pidettiin pohjimmiltaan järkipoliitikkona, joten hän ei ollut uskottava uhatessaan EU:ta erolla ilman sopimusta. EU ei ole tähän mennessä suostunut avaamaan erosopimusta enää uudelleen.

– Sopimukseton ero on kuin ydinpommin laukaisunappula. Se on hyvä olla olemassa pelotteen kannalta, mutta kukaan vastuullinen ihminen ei halua painaa sitä. Kysymys on siitä, kuinka vastuullinen johtaja Boris Johnson lopulta on, Lahdelma arvioi.

Vaikka EU suostuisikin joihinkin myönnytyksiin erouhan edessä, ne tuskin miellyttäisivät brexitin jyrkimpiä kannattajia parlamentissa. Tässä päästään Johnsonin toiseen etuun, karismaan.

Johnsonin kannattajat toivovat, että hän onnistuu tahdonvoimallaan ja puhetaidoillaan vakuuttamaan enemmistön kansanedustajista oman ratkaisunsa taakse.

– Brexitissä ei ole järkevää ratkaisua. Ehkä nyt on Johnsonin hetki toteuttaa epäjärkevä ratkaisu. Karisma merkitsee nyt enemmän kuin pätevyys. Tai ainakin tämä on hänen argumenttinsa, Lahdelma arvioi.

Lähiviikkoina selviää, kuinka tosissaan Johnson lopulta on.

Lue myös:

Brexit tekisi 26-vuotiaasta Alviina Alametsästä europarlamentaarikon – silti hän ei toivo Britannian eroa EU:sta: "Brittien lähtö on tosi iso menetys"

Tutkimus: Brexit repi Britannian hajalle – Nuoret menettivät uskonsa tulevaisuuteen, vanhukset ovat optimistisia

Brexit ajoi vaihtoon jo toisen brittipääministerin – Mutta mitä puuhaa Theresa Mayn edeltäjä David Cameron tyyriissä puutarhavajassaan?