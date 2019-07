Unicef vetoaa: Al-Holin lapsista on otettava vastuu – paahtava kuumuus on lisännyt ripulitapauksia leirillä

Kansainvälinen lastenjärjestö Unicef vetoaa jäsenmaihinsa, että ne ottaisivat täyden vastuun Koillis-Syyriassa Al-Holin Isis-leirillä kammottavissa oloista kärsivistä lapsista.

Tuoreessa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) järjestö alleviivaa, että kyse ei ole rikollisista vaan huonosti kohdelluista ja hyväksikäytetyistä lapsista. Järjestön mukaan lapset pitää palauttaa turvallisesti kotimaihinsa ja heidän kotouttamisestaan on pidettävä huolta.

Lisäksi järjestö vetoaa kaikkia konfliktin osapuolia varmistamaan, että humanitaarisella avulla on esteetön pääsy leirille ja ylipäätään Syyriaan.

Ylen tietojen mukaan leirillä on 11 suomalaisäitiä ja 33 suomalaislasta. Naiset ja lapset ovat päätyneet Isis-leirille terroristijärjestön menetettyä maa-alueensa Syyriassa ja Irakissa.

Suomen hallitus ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, haetaanko perheitä takaisin kotiin.

Yhä enemmän ripulitapauksia

Unicefin mukaan humanitaarinen tilanne Al-Holin leirillä on edelleen hyvin kriittinen, vaikka väkivaltaisuudet Syyriassa ovat jo laantuneet ja vähemmän ihmisiä saapuu leirille.

Yli 40-asteinen helle vaikeuttaa oloja entisestään. Leirillä vastikään vieraillut Unicefin tiedottaja Salam Al-Janabi kertoo Ylelle sähköpostitse, että viimeisen kuukausi on aiheuttanut piikin raportoiduissa ripulitapauksissa.

– Korkeat kesälämpötilat ja yleiset asumisolosuhteet leirillä heikentävät lasten terveyttä entisestään, Al-Janabi kirjoittaa.

Al-Holin Isis-leirillä on yli 70 000 ihmistä. Heistä suuri osa on syyrialaisia. Delil Souleiman / AFP

Paahtavassa auringossa teltoista tulee kuin saunoja. Telttojen lisäksi leirissä ei juurikaan ole varjopaikkoja. Lisäksi kuumuus lisää juomaveden pilaantumisen riskiä.

Myös esimerkiksi avustusjärjestö Punainen Risti on vastikään kuvaillut leirin tilannetta "apokalyptiseksi", sillä siellä olevat ihmiset ovat nälkiintyneitä, sairaita ja traumatisoituneita.

Puhdas vesi houkuttelee leikkipaikalle

Järjestöt kuljettavat puhdasta juomavettä Al-Holiin päivittäin, ja lisäksi leirissä on lastenjärjestön tiedottajan mukaan vedenpuhdistuspiste.

– Leirillä jututtamani tyttö kertoi, etteivät aktiviteetit ole ainoa syy, miksi hän tulee mielellään Unicefin leikkipaikalle. Tyttö sanoi, että "täällä saan jääkylmää vettä", Al-Janabi kirjoittaa.

Al-Janab kertoo, että jo ennen leirille tuloaan lapset ovat eläneet vaikeissa olosuhteissa. Sen vuoksi heistä monelta puuttuu esimerkiksi perusrokotukset. Leirillä on nyt järjestetty rokostuskampanjoita, joilla rokotepeittoa on saatu kurottua hieman umpeen.

Unicefin tiedottajan mukaan kesän ripulitapaukset eivät ole tiettävästi johtaneet kuolemiin. Maailman terveysjärjestö WHOn (siirryt toiseen palveluun)mukaan alkuvuodesta lapsia kuoli leirillä muun muassa hypotermiaan.

Al-Holin leirillä on noin 70 000 henkilöä. Unicef arvioi, että heistä 90 prosenttia on naisia ja lapsia. Lapsia on noin 50 000, ja heistä suuri osa on alle 12-vuotiaita.

