Ripsien kestotaivutukset yleistyvät – selvitimme terveysriskit

Luonnolliseen lopputulokseen tähtäävä kestotaivutus on syrjäyttämässä ripsienpidennykset.

Ripsienpidennykset ovat olleet jo monen vuoden ajan suosiossa. Nyt kauneustrendeissä korostuu luonnollisuus, ja ripsien kestotaivutus on syrjäyttämässä tuuheat pidennykset. Kauneushoitoloista ympäri Suomen kerrotaan, että kestotaivutuksia on hankittu yhä enemmän tänä vuonna.

Ensimmäistä kertaa kestotaivutuksia hankkiva Mila Koukkunen löysi ratkaisun suoriin ripsiin internetin avulla.

– Minulla kasvaa toisesta silmästä ripset alaspäin, niin sen myötä rupesin netistä tutkimaan ja löysin tämän ja että se saattaisi auttaa tai ainakin taivuttaa ylöspäin. Ja halusin ne muutenkin helpottamaan arkea.

Lieksalainen Mila Koukkunen otti kestotaivutukset ensimmäistä kertaa. Hän oli lukenut internetistä muiden kokemuksia etukäteen. Angela Nurmi / Yle

Tavoitteena luonnollinen lopputulos

Ripsien kestotaivutuksen englanninkielinen nimi, lash lift, kuvaa hoitoa hyvin. Ripsiä ei käännetä permanenttirullan ympäri, kuten tavallisessa ripsipermanentissa, jolloin vain ripsen latvat kaartuvat, vaan ne taitetaan kokonaan tyvestä alkaen.

– Kestotaivutuksessa ripset taitetaan tyvestä suoraan ylöspäin, jolloin lopputulos on permanenttia luonnollisempi, kertoo kosmetologi Eevi Pietikäinen Cosmetic Anne -kauneushoitolasta Joensuusta.

Kestotaivutuksessa ripset kiinnitetään silikonityynyihin, jonka jälkeen lisätään taivutusaine. Seuraavaksi lisätään kiinnitysaine ja lopuksi suoritetaan värjäys, joka tuo taivutetut ripset entistä näkyvämmin esiin.

– Taivutus sopii kaiken pituisille ripsille, sillä silikonityynyjä löytyy useassa eri koossa, kertoo kosmetologi Jonna Kinnunen Joensuun Kauneushoitola MB:stä.

Ripset ennen kestotaivutusta ja sen jälkeen.

"Lääkärinä en suosittele kenellekään"

Kosmetologi Jonna Kinnusen mukaan kestotaivutusten suosio on kasvanut erityisesti sen myötä, kun monet ovat herkistyneet pidennyksille ja niissä käytettävälle liimalle. On kuitenkin muistettava, etteivät taivutuksessakaan käytettävät aineet sovi kaikille.

Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Hanna Siiskonen Kuopion Terveystalosta osaa kertoa, että ripsihoitoihin liittyviin allergisiin reaktioihin on haettu lääkäriasemilta jonkin verran apua. Tapauksia näkyy Siiskosen mukaan kuitenkin melko harvoin.

– Lääkärinä en tietysti suosittele niitä kenellekään. Jos sellaisia nyt välttämättä haluaa itselleen harkita, hoito kannattaa käydä hyvin tarkkaan läpi ja ymmärtää, että joillekin haitallisia sivuvaikutuksia ja jälkiseurauksia tulee.

Ripsien värjäykset sekä muut hoidoissa käytettävät kemikaalit voivat Siiskosen mukaan aiheuttaa silmän iholle esimerkiksi kutinaa, turvotusta, punoitusta sekä hilseilyä.

– Varsinkin ihmisten, joilla on jo ennestään jokin ihosairaus tai he tietävät, että iho on herkkä reagoimaan, kannattaa miettiä, onko järkevää ottaa tällaisia ylimääräisiä riskejä, Siiskonen toteaa.

Hoidossa käytettävät aineet eivät kosmetologi Eevi Pietikäisen mukaan ole niin voimakkaita, että ne vaurioittaisivat itse ripsiä. Mahdolliset riskit otetaan huomioon jo kauneushoitolassa.

– Ainahan niitä riskejä on. Jos on paljon yliherkkyyksiä, niin en suosittele ottamaan. Mikäli kesken hoidon tulee reaktioita, keskeytämme hoidon totta kai, Pietikäinen sanoo.

Kosmetologi Eevi Pietikäinen ei suosittele kestotaivutusta niille, jotka tietävät kärsivänsä yliherkkyyksistä. Angela Nurmi / Yle

Ei vaadi välihuoltoja

Hoidon jälkeen taivutus kestää ripsien karvan laadusta riippuen 8–12 viikkoa. Toisin kuin usein ripsienpidennyksissä, taivutusta ei tarvitse käydä huoltamassa taivutuskertojen välissä. Yhden taivutuskerran hinnat vaihtelevat 60 eurosta 90 euroon.

Seuraavaan taivutuskertaan on odotettava vähintään kahdeksan viikkoa.

– Hoidon jälkeen ripsiä ei saa kastella tai hangata. Ne tulee harjata ripsiharjalla aamuin illoin. Muuten niitä ei tarvitse huoltaa, Pietikäinen ohjeistaa.

Ripsen laatu vaikuttaa myös siihen, kuinka hyvin taivutus tehoaa, tai tehoaako lainkaan.

– Kaikilla ripset eivät ole yhtä taipuisat. Mikäli asiakkaalla on täysin piikkisuorat ripset, saatetaan taivutukseen tarvita useampi kerta, Kinnunen sanoo.

Ripsien kestotaivutushoidolla pyritään usein helpottamaan arkea: taivutuksen ja värjäyksen myötä laittautumiseen kuluu vähemmän aikaa. Taivutuksia hankitaan erityisesti kesäaikaan, jolloin esimerkiksi lomalla ei tarvitse huolehtia laittautumisesta.

– Luonnollisuutta tavoitellaan nyt kauneudessa ja meikissä, minkä seurauksesta myös kestotaivutuksia halutaan yhä enemmän, Kinnunen kertoo.

Kestotaivutus voidaan tehdä kaiken pituisille ripsille, sillä silikonityynyjä löytyy useassa eri koossa. Angela Nurmi / Yle

Lue lisää:

Ripsienpidennyksissä vaara vaanii vuosien päästäkin