Seksiöverit voivat auttaa laajentamaan seksuaalisuutta ja löytämään omat rajat – Hälytyskellot soivat jos toistuvasti kaduttaa

28-vuotias sinkku Mikael kohentaa tyylikkäitä aurinkolasejaan istuessaan puiston laidalla iltapäivän helteessä. Vieressämme nurmikolla makaa useita naisia pyyhkeiden päällä ottamassa aurinkoa. Mikael ei kuitenkaan halua nyt vilkuilla heitä, sillä hänellä ei ole pulaa seuralaisista. Päinvastoin.

– On oikeastaan aika hassua, miten helposti Tinderissä on helposti saatavilla kaikenlaista seuraa, jos on itse aktiivinen. Alle vuodessa olen tavannut noin 30 naista, joista noin puolet on johtanut seksiin, Mikael kertoo rauhallisesti.

Deittailua edelsi ero pitkästä parisuhteesta. Mikael koki eron kolauksena itsetuntoonsa, vaikka pari erosi ystävinä. Urheilullinen, kivannäköinen ja sosiaalinen mies suri löytääkö enää koskaan ketään. Tuolloin Tinderissä vastaan tulvinut huomio imarteli.

– Hain ehkä jotain hyväksyntää itseltäni irtosuhteiden muodossa, ja siihen tarkoitukseen Tinder on helppo. Se on vähän kuin baari selvin päin, siellä on helppo alkaa jutella mielenkiintoisten naisten kanssa.

Jos hyppää pää edellä syvään päähän täysin miettimättä mitä haluaa, saattaa käydä niin että huomaa tehneensä asioita, joita ei haluakaan tehdä. Karoliina Vuohtoniemi, seksuaaliterapeutti

Pian iskivät myös tunnontuskat. Mikael kertoo poistaneensa deittisovelluksen parikymmentä kertaa vain ladatakseen sen hetken päästä takaisin. Seksihurjastelu ei oikein istunut hänen kuvaansa itsestään.

– Kun seksiä on hirveästi saatavilla, niin tulee ehkä vähän likainen olo itsestä. Kuitenkin haluaisin olla yhden naisen mies, Mikael pohtii vakavana.

Seksiä saa olla mielin määrin kunhan siitä jää hyvä olo

Addiktoituneeseen seksikäyttäytymiseen erikoistunut seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi tunnistaa Mikaelin tilanteen hyvin.

– Usein pitkässä parisuhteessa seksielämä on saattanut mennä samaa kaavaa. Silloin ei ole ehkä miettinyt minkälaisesta seksistä tai ihmissuhteista pitää.

Surusta huolimatta suhteen päättyminen onkin hyvä hetki tutkiskella omia halujaan. Seksuaalisuus on jatkuvasti muuttuva ominaisuus, joten ero antaa mahdollisuuden päivittää omaa seksuaalisuutta. Uusia ihmisiä tapaamalla ja erilaisia asioita kokeilemalla voi laajentaa omaa seksielämäänsä. Vapaudessa piilee kuitenkin myös riskejä.

Deittisovellusten avulla on helppo etsiä seuraa. Henrietta Hassinen / Yle

– Jos hyppää pää edellä syvään päähän täysin miettimättä mitä haluaa, saattaa käydä niin että kahmii liikaa ihmisiä, kokemuksia ja huomaa tehneensä asioita, joita ei haluakaan tehdä. Siinä rikkoo omia rajojaan, Vuohtoniemi kuvailee.

Vuohtoniemi painottaa, että on täysin ok hankkia vaikka kuinka paljon kokemuksia ja kumppaneita. Silloin tällöin seuraava katumus ei sekään ole vaarallista, sillä morkkis kertoo missä omat uudet rajat kulkevat. Hälytyskellojen pitäisi kuitenkin soida, jos katumusta ja pahaa mieltä tuntee seksikokemusten jälkeen toistuvasti.

Seksielämää kannattaa laajentaa pikku hiljaa

Omia uusia rajojaan tutkiskelee myös avoimessa parisuhteessa elävä kolmikymppinen Saara. Elettyään pitkään omien sanojensa mukaan ”monogaamisessa ja varsin vaniljaisessa suhteessa” hän tutustui pari vuotta sitten seksimyönteisiin piireihin ja alkoi käydä erilaisissa seksitapahtumissa sekä -juhlissa.

– Minulle on valjennut, että seksuaalisuuden laajentamisen voi tehdä kuten muutkin asiat, askel kerrallaan. Jonkun asian tekeminen voi herättää fantasioita, jotka kertovat että haluan mennä vaikka jotain roolia tai itsestä löytynyttä puolta kohti.

Saara kertoo olevansa harkitsevainen ihminen, joka ei mene mihinkään uuteen mukaan ensimmäisestä päähänpistosta. Uusin tilanteisiin hän menee mieluiten jonkun tutun ihmisen kanssa ja tyytyy ensin vain katselemaan ennen kuin itse osallistuu toimintaan. Itselleen turvallisella tavalla toimimalla hän on saanut seksitapahtumista hyviä kokemuksia.

Rajojen ylittymisen kokemukset ovat johdattaneet aika kipeänkin pohdinnan ääreen. Saara

Saaralla omien rajojen ylittymisen kokemukset ovatkin tapahtuneet järjestettyjen tapahtumien ulkopuolella, jossa tilanteet tulevat vastaan joskus yllättäen ja ilman, että osapuolet käyvät neuvottelun säännöistä ja rajoista.

– Rajatuissa ympäristöissä minun on ollut aika helppo pitää kiinni rajoistani. Mutta muualla se on paljon hankalampaa. Jos pelehdin ihmisen kanssa, josta pidän tosi paljon, niin minulta kytkeytyy pois päältä oma ajattelu siitä mitä haluan tai en halua.

Seksipositiivisissa tapahtumissa käydään yleensä ensin läpi tapahtuman säännöt ja harjoitellaan luvan pyytämistä ja siihen vastaamista. Kun käytössäännöt ovat kaikkien tiedossa, on helpompi myös sanoa joillekin ehdotuksille ei. Saara kokee, että tapahtumissa sana ”ei” on neutraali, eivätkä ihmiset ota siitä itseensä.

– Sen sijaan ”elämän villissä lännessä” jotenkin pelkään, että kivat ihmiset pahoittaisivat siitä mielensä, Saara pohtii.

Opettele seksitilanteessa sanomaan ja vastaanottamaan "ei"

Myös Mikael kokee välillä hankalaksi tuottaa deittikumppanille pettymys.

– Ein sanominen on vaikeaa, koska en halua olla ilkeä enkä loukata. Olen monta kertaa yrittänyt jotenkin pukea sen sanoiksi eri tavalla, mutta silloin asia jää vähän epäselväksi.

Seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi tietää, että toiselle ein sanominen seksitilanteessa on vaikeaa. Se on vaikeaa sekä ensikokemuksia kerääville nuorille että kaikenlaista kokeneille aikuisille. Silti sen saa sanoa missä vaiheessa toimintaa tahansa.

Sitomisesta tai muusta BDSM-toiminnasta kiinnostuneen kannattaa tutustua alaan vähitellen vaikka jonkun tutun ihmisen kanssa. Henrietta Hassinen / Yle

– Aina on ok perääntyä ja sanoa ei. Kukaan ei ole kenellekään mitään velkaa seksuaalisesti, ei vaikka olisi pitkään viestitelty tai vaikka oltaisiin jo samassa sängyssä.

”Ei” kertoo siitä, että kumppanin raja on tullut vastaan. Sitä pitää kunnioittaa, eikä siitä tarvitse vetää hernettä nenään. Karoliina Vuohtoniemi muistuttaa, että useimmiten kyse ei ole sinusta, vaan toisen ihmisen omasta henkilökohtaisesta jutusta. Seksihalut ja -fiilikset kun eivät vaan aina kohtaa. Se ei ole kummankaan vika.

– Oikeastaan on aikamoinen lottovoitto että kahden tai useamman ihmisen välinen seksi osuu kohdalleen ja toimii. Ei sitä tapahdu jokaisen kanssa. Ei se ole maailmanloppu, Vuohtoniemi lohduttaa.

Seksikokemukset voivat avata tien parempaan itsetuntemukseen

Seksuaalisuuden monipuolisuus ja erilaisten kokemusten keräily voivat olla ihana asia ja kohottaa hyvällä tavalla itsetuntoa. Omat uudet rajat löytyvät vain kokeilemalla.

Järki on kuitenkin syytä pitää päässä ennen kuin syöksyy kahmimaan uusia nautintoja. Mitä rankemmasta asiasta on kyse, sitä enemmän siihen kannattaa etukäteen tutustua lukemalla, fantasioimalla ja ottamalla selvää muiden ihmisten kokemuksista.

Esimerkiksi BDSM-maailmassa tunnetaan ilmiö nimeltä sub frenzy. Se tarkoittaa tilannetta, jossa seksuaalisesta alistumisesta kiinnostunut aloittelija hakeutuu tilanteisiin, jossa häntä rajustikin eri tavoin dominoidaan. Itseään ja nautintoaan etsiessään ihminen voi tällöin kokemattomuuttaan ottaa vastaan käsittelyä, joka rikkoo hänen rajojaan.

– Toivoisin että BDSM-kulttuuriin voisi tutustua turvallisessa seurassa vaikka tutun ihmisen kanssa, joka perehdyttää toimintapoihin ja pelisääntöihin. Ettei vaan painele tilanteisiin sillä asenteella, että kuka vaan saa tehdä mitä vaan, Karoliina Vuohtoniemi sanoo.

Tinder on alkanut tuntua kertakäyttömaailmalta, siellä luovutetaan niin helposti. Mikael

Mikael ja Saara kokevat molemmat, että heidän omat seksuaaliset seikkailunsa ovat enimmäkseen tehneet heille hyvää. Yksi hyvä seuraus kokeiluista on ollut itsetuntemuksen lisääntyminen, ja sillä tiellä molemmat jatkavat eteenpäin.

– Tinder on alkanut tuntua kertakäyttömaailmalta, siellä luovutetaan niin helposti. Ehkä kuitenkin haluaisin kohdata tulevan puolisoni ja lasteni kauniin äidin jossain ihan oikeassa elämässä, muotoilee Mikael.

– Rajojen ylittymisen kokemukset ovat johdattaneet aika kipeänkin pohdinnan ääreen. Mietin mistä kumpuaa se kiltti rooli, jossa en halua pahoittaa toisten mieltä. Mietin mistä käyttäytymismallini tulee. Tämä iso kela täytyy nyt pystyä työstämään läpi, sanoo Saara päättäväisellä äänellä haastattelun lopuksi.

Apua oman seksuaalisuuden ja rajojen pohdintaan löytyy muun muassa Sexpon (siirryt toiseen palveluun) ja Väestöliiton (siirryt toiseen palveluun) nettisivuilta.

Mikaelin ja Saaran oikeat nimet on muutettu aiheen henkilökohtaisuuden vuoksi.

