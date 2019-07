Kansainvälinen vapaaehtoisryhmä kunnostaa vanhaa museokohdetta Laitilassa – "Jos tämä herättäisi paikallisyhteisön huomion siihen, mitä itsellä on"

Laitilan Kauppilan umpipiha on kulttuurihistoriallisesti tärkeä kohde.

Laitilassa ryhmä kansainvälisiä vapaaehtoisia kunnostaa tällä hetkellä Kauppilan umpipihan pärekattoja.

Museokohteen kunnostus kestää pari viikkoa. Työ alkoivat sunnuntaina.

Kyseessä on European Heritage Volunteers -verkoston vapaaehtoisleiri, jossa noin 11 vapaaehtoista muun muassa Intiasta, Brasiliasta, Valko-Venäjältä, Puolasta ja Italiasta entisöi kohdetta.

–Osa vapaaehtoisista on restaurointialan opiskelijoita. Suurin osa heistä on nuoria aikuisia ja luulenkin, että tällainen hyväntekeväisyystyö on yksi nykyajan keino yhdistäää hyväntekeväisyyttä ja matkailua, pohtii Turun museokeskuksen tutkija John Björkman.

Laitilassa järjestettävä vapaaehtoisleiri on verkoston ensimmäinen tapahtuma Suomessa. Tavoitteena on saada korjattua ainakin vanha pärekatto, kertoo Björkman.

– Katon lisäksi toivon, että Laitilassa ehditään maalata päärakennus uudelleen punamullalla ja lisäksi korjata vanhaa riukuaitaa.

Björkman toivoo, että ulkomailta tulleiden kiinnostus kunnostaa vanhaa kulttuurikohdetta huomataan Laitilassa.

– Jos tämä herättäisi paikallisyhteisön huomion siihen, mitä itsellä on. Laitilalaisilla on äärimmäisen arvokas kohde paikkakunnallaan ja odotus on, että jos paikallisestikin heräisi kiinnostus pitää paikasta parempaa huolta.