Herätys: Rokotuspakko ei sovi Suomeen, Iran otti haltuunsa brittiläis-ruotsalaisen tankkerin, Hitlerin salamurhayrityksestä 75 vuotta

Rokottaminen rangaistuksen uhalla ei sovi Suomeen

Tuhkarokko on vakava tartuntatauti, mutta suomalaiset asiantuntijat pitävät rokotuspakkoa kuitenkin tarpeettomana. Saksa aikoo rokottaa kansalaisiaan sakon uhalla, mutta meillä terveysviranomaiset luottavat neuvoloiden valistustyöhön. Perheministeri Krista Kiuru pitää kuitenkin huolestuttavana, kuinka moni suomalainen epäilee rokottamisen tarpeellisuutta.

Terapiatakuu-kansalaisaloite etenee eduskuntaan

Hanna Othman / Yle

Terapiatakuu-kansalaisaloite on kerännyt vaaditut 50 000 allekirjoitusta myöhään perjantai-iltana, joten aloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Terapiatakuun tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa pääsyä mielenterveysapuun. Kansalaisaloitteen takana on kaksikymmentäneljä mielenterveysjärjestöä.

Hitlerin salamurhayrityksestä 75 vuotta – Lapsenlapsi: "Minulta kysytään, olenko ylpeä hänestä"

Karl Schenk Graf von Stauffenberg ei pidä siitä, että nykypäivän oikeistopopulistit yrittävät hyödyntää hänen isoisäänsä. Johnny Sjöblom

Adolf Hitlerin salamurhaa Sudenpesässä tällä päivämäärällä vuonna 1944 yrittänyt eversti Klaus von Stauffenberg on kiistanalainen henkilö Saksassa. Oikeistopopulistit ovat nimittäin viime vuosina yrittäneet käyttää hänen tekoaan omiin tarkoituksiinsa. Ylen haastattelema von Stauffenbergin lapsenlapsi on sitä mieltä, että oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle vääristelee salamurhaajan motiiveja omiin tarkoituksiinsa sopiviksi.

Iran otti haltuunsa brittiläis-ruotsalaisen tankkerin

Iranilainen partiovene Persianlahdella vuonna 2017. Taustalla öljytankkeri. Abedin Taherkenareh / EPA

Iranin ja Britannian välinen rahtialusten haltuunottojen kierre jatkuu. Iranin vallankumouskaarti on ottanut nyt Hormuzinsalmessa haltuunsa ruotsalaisen tankkerin, joka purjehtii Britannian lipun alla. Britannian hallituksen kriisikomitea kokoontui hätäkokoukseen tapauksen vuoksi.

Kuun tulevaisuus on kaupallinen

Nasan näkemys tulevaisuuden kaivoksesta Kuussa. Nasa

Kuussa on monia mineraaleja, jotka houkuttelevat kaivostoimintaan. Esimerkiksi yttrium on elektroniikkateollisuudelle enemmän kuin kullan arvoista – ja kultaakin Kuussa on. Siellä on myös helium-3:a, tulevaisuuden fuusioreaktorien mahdollista polttoainetta.

Hellelukemia useille paikkakunnille

Yle

Lauantaina sää on poutainen ja aurinkoinen lähes koko maassa. Sadekuurot ovat harvassa. Sää lämpenee ja hellelukemia mitattaneen laajalti maan etelä- ja keskiosassa.

