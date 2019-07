Weekend iloitsee uusista puitteista, mutta haluaisi jatkaa nykyistä myöhempään – Suvilahti pysyy suurtapahtumien paikkana

Helsinki kaavailee siirrettävien lavojen hankkimista, jotta tapahtumia on helppo järjestää useissa paikoissa.

Festivaalikesä on jatkunut Helsingissä tänä viikonloppuna vilkkaana. Weekend Festival on kerännyt Helsingin Suvilahden alueelle mittavan yleisön eilen perjantaina ja tänään lauantaina.

Weekend järjestetään Suvilahdessa nyt ensi kertaa. Festivaali oli viime kesänä Hietaniemen uimarannalla. Weekend Festivalin markkinointijohtaja Jyri Heikkinen kehuu Suvilahden alueen olevan festarille sopiva paikka, johon pääsee helposti kävellen ja julkisella liikenteellä.

– Toivomme, että Helsingin keskustassa on jatkossakin paikka, jossa voi oikeasti järjestää festareita. Tämä alue saisi pysyä mahdollisimman ennallaan, meille on tärkeää että täällä on sopivasti väljyyttä eikä tule jonoja, Heikkinen sanoo.

Weekendin ensi vuoden pitopaikasta ei ole vielä varmuutta, mutta Heikkinen toivoo tapahtuman jatkavan Suvilahdessa. Neuvottelut jatkosta ovat kaupungin kanssa jo käynnissä.

Weekend Festival on nyt Suvilahdessa ensi kertaa. Esa Syväkuru / Yle

– Niin hyvä paikka, että mielellään ollaan ensi vuonnakin. Täällä on urbaania tunnelmaa, joka sopii hyvin festivaalille.

Heikkinen sanoo myös Hietaniemen uimarannan olleen kaunis paikka festarille, mutta kulkuyhteydet eivät olleet yhtä hyvät ja rakentamisessa rannan pehmeälle hiekalle on omat hankaluutensa.

Suvilahti säilyy festivaalien käytössä

Suvilahden lähelle Kalasatamaan nousee koko ajan uusia asuntoja. Helsinki on kuitenkin linjannut, että Suvilahti säilyy paikkana, jossa on mahdollista järjestää suuriakin yleisötapahtumia.

Erityissuunnittelija Päivi Munther Helsingin kaupunginkansliasta kertoo, että kaupungin strategiassa Suvilahti on mainittu paikkana, jota halutaan kehittää nimenomaan urbaanina tapahtumapaikkana.

– Ei kuitenkaan vain jättitapahtumien paikkana, vaan myös lähialueen asukkaiden käyttöön sopivana, Munther toteaa.

Kaupunki aikoo kehittää Suvilahden sopivuutta tapahtumille. Suunnitelmissa on vahvistaa infraa esimerkiksi vessojen ja kattavampien sähköjen avulla.

Suvilahden aluetta aiotaan kehittää festivaaleille entistä paremmin sopivaksi. Esa Syväkuru / Yle

Suvilahdesta ei kuitenkaan aiota tehdä keskitettyä suurtapahtumien paikkaa, vaan niitä halutaan jatkossakin eri puolille kaupunkia. Juuri nykyistä isompia festivaaleja alueelle ei mahtuisikaan.

– Helsinki toivoo, että tapahtumat ja niiden vaikutukset leviävät ympäri kaupunkia, Munther sanoo.

Muntherin mukaan toiveissa on, että järjestäjät ovat aktiivisia etsimään uusia paikkoja, kuten ovat olleet ennenkin. Järjestelyitä aiotaan helpottaa hankkimalla siirrettäviä lavoja, joiden mukana kulkee myös tekniikkaa.

Lauantaina oli hyvä festivaalisää. Esa Syväkuru / Yle

Yksi uusimpia suurtapahtumien paikkoja on Malmin lentokenttä, jossa nähdään tulevalla viikolla Ed Sheeranin konsertit. Niihin odotetaan molempina päivinä jopa 60 000:ta kävijää. Lentokentän aluetta voidaan hyödyntää väliaikaiskäytössä muillekin suurille konserteille.

Lue myös: Poptähti Ed Sheeranin jättikeikkoja leimaa harvinaisen tiukka protokolla: yleisölle 13-sivuinen infopaketti, jonottaminen sallittu vasta aamulla

Pidempi aukioloaika Weekendin toiveena

Weekend-festivaalin lisäksi Suvilahdessa on tänä kesänä järjestetty jo Tuska-festivaali, Flow-festivaali on vielä tulossa. Ensi viikonloppuna alueella pauhaavat tunnetun punkrock-bändi The Offspringin ja Danko Jonesin esiintymiset.

Weekend Festivalin Heikkinen toivoo, että kaupungin kanssa voisi käydä yhä enemmän keskustelua.

– Toivomme myös pitempiä aukioloaikoja, samoja kuin kaikilla muillakin festareilla. Kun asutaan kaupungissa, muutaman päivän kesässä jos tulee vähän melua, se pitäisi kaikkien ymmärtää, varsinkin kun kehitetään kulttuuria, Heikkinen toteaa.

Weekendin markkinointijohtaja Jyri Heikkinen toivoisi festivaalille nykyistä pitempiä aukioloaikoja. Esa Syväkuru / Yle

Weekendissä esiintymiset loppuvat perjantaina ja lauantaina klo 23. Flow Festivalissa esiintyjät voivat jatkaa yöhön kello 01 saakka.

Weekendin lauantain viimeisenä esiintyjänä on ruotsalainen DJ-tähti Alesso, joka korvaa esiintymisensä peruneen Swedish House Mafian.

