Puolet Yhdysvalloista hikoilee kosteassa lämpöaallossa – tänä kesänä poikkeuksellisen kuumaa maailmanlaajuisesti

Yhdysvaltojen keski- ja itäosien asukkaat kärvistelevät vaaralliseksi kuvaillussa lämpöaallossa. Lämpöaallon alueella asuu noin 200 miljoonaa ihmistä.

Kostean ja kuuman ilman rintama koettelee erityisen pahasti Yhdysvaltain itärannikkoa Pohjois- ja Etelä-Carolinasta Mainen osavaltioon. Sunnuntaiksi itärannikolle on luvassa vielä aiempaakin kuumempaa ilmaa.

Esimerkiksi New Yorkissa, Washingtonissa ja Philadelphiassa on ollut lähes 38 astetta lämmintä. New Yorkin pormestari Bill de Blasio on julistanut kaupunkiin hätätilan lämmön takia.

– Lauantaista tulee todella, todella paha ja sama jatkuu sunnuntaina. Tämä on vakavaa, erittäin vakavaa, hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Yhdysvalloissa on kuollut helteeseen ainakin kuusi ihmistä. Neljä heistä on kuollut Marylandin osavaltiossa ja yksi Arizonassa. Entinen amerikkalaisen jalkapallon liigatason pelaaja Mitch Petrus kuoli torstaina Arkansasin osavaltiossa työskenneltyään ulkona.

Leivonnaiset paistuivat auton konepellillä

Helleaalto yltää Yhdysvaltain keskilännen tasangoille asti. Yhdysvaltain ilmatieteen laitoksen Omahan-konttorin työntekijät paistoivat aiemmin viikolla perinteisiä buttermilk biscuit -piimäsämpylöitä auton konepellillä ja saivat niistä kahdeksassa tunnissa lähes kypsiä.

New Yorkin Brooklynissa sijaitsevassa puistossa Megan Vallerie juoksi kuumuudessa kahdeksan kilometrin lenkin ja harmitteli, ettei lähtenyt liikkeelle aikaisemmin aamulla.

– Pitää ottaa aikaa, juoda paljon vettä ja keskittyä selviytymään, ei nauttimaan. Se on tavoitteena, Vallerie sanoi uutistoimisto AP:lle.

New Yorkissa peruttiin helteen takia yksi vuoden 1969 kuulennon 50-vuotisjuhlatilaisuuksista. Myös New Yorkin kaupunkitriathlon jätettiin järjestämättä ensi kertaa tapahtuman historiassa. Chicagossa peruttiin niin ikään liikuntatapahtumia.

Mittaushistorian kuumimpia kesäkuukausia

Tämän vuoden kesäkuu oli maailmanlaajuisesti kuumin 140 vuoteen, kertoi Yhdysvaltain ilmasto- ja valtamerentutkimuslaitos NOAA torstaina. Euroopassa rikottiin kesäkuun lämpötilaennätyksiä, samoin kuin Afrikan ja Aasian mantereilla sekä Etelä-Amerikassa.

Yhdeksän kymmenestä mittaushistorian kuumimmasta kesäkuusta on koettu 2010-luvulla.

Kesäkuun lopun helleaalto koetteli sairaaloita muun muassa Espanjan Córdobassa. Salas / EPA

Ilmastotieteilijät odottavat myös kuluvasta heinäkuusta ennätyskuumaa kuukautta maailmassa.

Ennätykset kertovat ilmastonmuutoksen vauhdista.

– Jos mittausennätysten rikkominen jatkuu eri puolilla maailmaa, se osoittaa, että ilmasto on herkempi kasvihuonekaasupäästöjen määrälle ilmakehässä kuin jotkin aiemmat mallimme ovat esittäneet, sanoo brittiläinen ilmaston- ja ympäristönmuutoksen professori Stephan Harrison Reutersille.

Lähteet: AP, AFP, Reuters