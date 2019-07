Nurmossa Etelä-Pohjanmaalla 1200 sikaa kuoli tulipalossa – savulle altistuneiden eläinten kohtalo epäselvä

Noin 1200 sikaa on kuollut varhain aamulla suuren sikalan tulipalossa Etelä-Pohjanmaalla Nurmon Manunkylässä. Palo on nyt saatu hallintaan, mutta jälkisammutus kestää vielä pitkään.

Palo-osastoidussa sikalassa on kaikkiaan noin 5 400 eläintä. Eläimiä päästiin siirtämään pois sikalasta ennen aamukahdeksaa. Osa eläimistä on altistunut savulle, ja eläinlääkäri päättää niiden kohtalosta.

Vesikatto romahti karsinoiden päälle

Pelastuslaitoksen yksikköjen saapuessa paikalle palo oli ehtinyt edetä jo pitkälle.

– Sikala on rakennettu nykymääräysten mukaan eli se on hyvin palo-osastoitu, mikä on helpottanut pelastustoimia. Siitä huolimatta tilanne täällä on ollut haastava, kommentoi pelastusjohtaja Harri Setälä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Hälytys Martikkalanjärventielle tuli maanantaina aamulla puolikuuden tienoilla.

Poliisi selvittää palon syttymissyytä. Palo tuhosi rakennuksen keskiosan. Tästä osasta vesikatto romahti karsinoiden päälle.

Sikala sijaitsee Nurmon Manunkylässä. Yle Uutisgrafiikka

Artikkelia on tarkennettu ja täydennetty 22.07.2019 klo 08.11.