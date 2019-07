Satu-Marja Nygren on ollut suunnittelemassa Ylen puvuston helmiä Hukkaputkesta Velipuolikuuhun ja Tahdon asiasta Kotikatuun

Satu-Marja Nygren vastasi Velipuolikuun lavastuksesta ja puvustuksesta. Velipuolikuu keräsi 1983–1984 viikoittain jopa kaksi miljoonaa katsojaa. Kaikkiaan kolmekymmentä pukua on nähtävillä Hovilan kartanossa Somerolla. Näyttelyn ovat suunnitelleet pukusuunnittelijat Satu-Marja Ny­gren ja Elina Lario sekä puvustaja Tarja Pieniniemi.

Satu-Marja Nygren vastasi Velipuolikuun lavastuksesta ja puvustuksesta. Velipuolikuu keräsi 1983–1984 viikoittain jopa kaksi miljoonaa katsojaa. Kaikkiaan kolmekymmentä pukua on nähtävillä Hovilan kartanossa Somerolla. Näyttelyn ovat suunnitelleet pukusuunnittelijat Satu-Marja Ny­gren ja Elina Lario sekä puvustaja Tarja Pieniniemi. Heidi Kononen / Yle

Ylen pitkäaikainen pukusuunnittelija ihmettelee itsekin, kuinka laadukkaita vaatteita puvustamossa on vuosien varrella tehty. "Huonolta näyttävä vaatekin on tehtävä hyvin", hän paljastaa.

Tätä turkkia tekee mieli hipeltää. Mutta haperolta näyttää! Turkisviitta on tehty näyttelijä Tauno Palolle Kustaa Vaasasta kertovaa elokuvaa varten vuonna 1969.

– On sitä turkista jouduttu toki liimailemaan. että se pysyy kasassa. Ja vaikka sitä on käytetty moneen kertaan Palonkin jälkeen, on sen esiin ottamisessa silti jotain erityistä, miettii pukusuunnittelija Satu-Marja Nygren.

Nygren on tehnyt pitkän uran puvustajana ja lavastajana. Yleisradioon hän tuli töihin vuonna 1979. Vuosikymmenten varrella hän on ollut lavastamassa ja puvustamassa muun muassa Hukkaputkea, Velipuolikuuta, Tahdon asiaa ja Kotikatua.

Kotikadulta merirosvoseikkailuun! Ylen pukuja uudistetaan, vuokrataan, ja myydään hyväntekeväisyyteen. Pukuja käytetään myös elokuvissa, teattereissa ja mainoksissa. Heidi Kononen / Yle

Vaatteet on tehty käytettaväksi ja kierrätettäviksi. Ylen puvustamossa arvellaan olevan osapuilleen 120 000 erilaista asua.

Vaikka Tauno Palon turkisviittaa tai Lasse Pöystin Kustaa III -televisionäytelmään tehtyä asua tuskin koskaan leikellään osiin, kokee moni vaate ruutuaikansa jälkeen avustajan kohtalon.

– Melkeinpä kaikki puvustamoon tulleet ihmiset haluavat ensin varmistaa, millainen kierrätykseen liittyvä toimintapa meillä on, sanoo Nygren.

The Heroes of the Baltic Sea -sarja sai merirosvohenkiseen puvustukseensa apua Kotikadussa käytetyltä nahkatakilta. Merirosvottaren vyötärökorsetti puolestaan rakennettiin armeijan vanhoista damaskeista.

Krista Siegfrieds juonsi Uuden Musiikin Kilpailun pinkissä pallomekossa vuonna 2016. Puvun suunnitteli Elina Lario. Yle

Vetoketjun on auettava ripeästi

Satu-Marja Nygren sanoo puvustamisen olevan ihanaa löytöretkeilyä. Saa sukeltaa historiaan, muotiin, erilaisiin ihmistyyppeihin ja tutustua uusiin maailmoihin. Onnistunut puvustus tukee roolihahmoa, mutta ei vie liikaa huomiota itse kokonaisuudelta.

Ei toki joka kerta. Kuten esimerkiksi Uuden Musiikin Kilpailussa. Kilpailun juontaja Krista Siegfrieds on nähty lavalla niin hurmaavassa pallopuvussa kuin Abba-henkisessä asussa.

– Krista haluaa aina vain enemmän kierroksia ja se on ihanaa, naurahtaa Nygren.

Viihdeohjelmien puvustamisessa on otettava huomioon nopeat vaihdot ja kulissit, joissa voi olla todella hämärää. Esimerkkinä kevyen leningin massiivinen vetoketju takana. Jos vaihtoaikaa on vain muutama minuutti, puvun sisäänmenoaukon on oltava selvä ja vetoketjun sellainen, että sen saa avattua ja kiinnitettyä nopeasti.

Ylen puvustamo on perustettu vuonna 1962. Kustaa III- näytelmään tehty asu kertoo käsityötaidoista. Roolin teki tunnetuksi näyttelijä Lasse Pöysti vuonna 1964. Hannu Harhama / Yle

Läheltä tarkasteltuna pukujen korkea laatu näkyy selvästi. Kuinka paljon pukuun kannattaa satsata aikaa ja vaivaa, jos se näkyy ruudussa vain lyhyen hetken?

Nygren muistuttaa, että puvustus on useimmiten tuotannon halvin osa. Myös tekniikan kehittyminen tuo osansa siihen, että puvustuksen on oltava tarkkaa ja historiallisesti oikein. Moderni tv-kuva on tarkkaa, ja katsojalla on mahdollisuus erottaa halutessaan helposti tuotantoon huonosti istuvat asiat.