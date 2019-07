Yhdysvaltojen helleaalto väistymässä – kuvat kertovat, miten itärannikolla vilvoiteltiin viikonloppuna

Viime viikolla alkanut helleaalto on johtanut usean ihmisen kuolemaan.

Yhdysvalloissa on ollut erittäin kuuma Keskilännestä itärannikolle ulottuvalla alueella viime viikolla.

Esimerkiksi Washington DC:ssä ihmiset vilvoittelivat puistoissa, suihkulähteillä ja vesiposteilla viikonlopun ennätyshelteessä.

Nuoret kulkivat sprinklerien vesisuihkujen alla Washington DC:ssä 19. heinäkuuta. Michael Reynolds / EPA

Esimerkiksi New Yorkissa, Washingtonissa ja Philadelphiassa oli lähes 38 astetta lämmintä. New Yorkin pormestari Bill de Blasio julisti kaupunkiin hätätilan lämmön takia.

Alueella asuu noin 150 miljoonaa ihmistä. Sunnuntaina hellevaroituksen piirissä oli vielä 95 miljoonaa ihmistä.

Myös sateenvarjot saivat uutta käyttöä New Yorkissa.

Sunnuntaikävelijöillä oli omat varjot mukana New Yorkin keskuspuistossa 20. heinäkuuta. Jason Szenes / EPA

Kansallinen sääpalvelu kertoo mitanneensa kaikkien aikojen ennätyslämpötiloja seitsemällä mittausasemalla. Ennätykset rikottiin muun muassa Manchesterissa New Hampshiren osavaltiossa, Atlantic Cityssä New Jerseyn osavaltiossa ja John F. Kennedyn kansainvälisellä lentoasemalla New Yorkissa.

Julissa Hernandez ja Kuna Malik Hamad harjoittelivat brasilialaistansseja suihkulähteellä Washington DC:ssä 18. heinäkuuta. Erik S. Lesser / EPA

Ihmiset viettivät kuumaa päivää järvellä Teksasin Gun Barrel Cityssa 19. heinäkuuta. Larry W. Smith / EPA

Yhdysvaltalaisviestimien mukaan helleaalto on johtanut usean ihmisen kuolemaan. Joukossa on retkeilijä, joka löydettiin lauantaina tajuttomana ulkoilureitiltä Washingtonin ulkopuolella. Aiemmin viime viikolla kaksi ihmistä kuoli Marylandissa.

Rakennustyömiehiä Teksasin Gun Barrel Cityssa 19. heinäkuuta. Larry W. Smith / EPA

Arkansasissa entinen amerikkalaisen jalkapallon NFL-pelaaja Mitch Petrus kuoli torstaina 32-vuotiaana lämpöhalvaukseen työskenneltyään ulkona.

New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan pelastusviranomaiset ovat kertoneet, että hurja lämpötila saattoi olla osasyynä Queensissa sunnuntaina syttyneeseen tulipaloon, jossa kuoli äiti ja tytär. Palon epäillään saaneen alkunsa ilmastointilaitteesta.

Nainen ulkoilutti koiriaan New Yorkin keskuspuistossa 20. heinäkuuta. Jason Szenes / EPA

Niin New Yorkissa kuin Washingtonissa peruttiin ulkoilmatapahtumia viikonloppuna.

Kansallinen sääpalvelu NWS (siirryt toiseen palveluun) varoittaa, että Yhdysvaltojen itärannikolle on seuraavaksi odotettavissa myräköitä ja rankkasateita. Myös tulvariski on suuri.

Lähteet: STT, AFP, EBU