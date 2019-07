Konservatiivit toivovat Boris Johnsonista maan yhdistäjää – pääministerikisan ennakkosuosikki voi kuitenkin syventää Britannian kahtiajakoa

LontooVauraat ja vehreät Chilternsin kukkulat Lontoon länsipuolella ovat koti Britannian aktiivisimmille konservatiivien paikallisjärjestöille. Amershamin jaoston perinteisissä kesäjuhlissa on puolueen johtajavalinnan kynnyksellä vain yksi puheenaihe.

Paikallisjärjestön puheenjohtaja Carl Jackson on varma siitä, että Britannian uuden pääministerin nimi on Boris Johnson.

– Boris on kandidaateista se, joka lupaa Britannian eroavan EU:sta lokakuun 31. päivänä kaikissa tilanteissa. Tämä on se, mitä puolueemme jäsenet haluavat kuulla.

Paikallisessa politiikassa vaikuttava Gareth Williams on samaa mieltä.

– Jopa Johnsonia karsastavat jäsenet sanovat, että hän on paras vaihtoehto EU-eron toteuttamiseksi.

Jäsenistö toivoo sopimuksetonta eroa

Uuden pääministerin valinta on noin 160 000 konservatiivipuolueen jäsenen käsissä. Joukko edustaa Britannian kansaa huonosti, sillä jäsenistö on keskimääräistä varakkaampaa, pääosin yli 55-vuotiasta miesvoittoista väkeä.

EU-mielipiteissään konservatiivien ruohonjuuritaso on radikalisoitunut brexit-prosessin mutkistumisen myötä. Selkeä enemmistö heistä haluaisi erota ilman sopimusta.

Gareth Williams (vas) ja Carl Jackson eivät ole huolestuneita sopimuksettomasta EU-erosta. – Se olisi kivulias, mutta ei katastrofaalinen, Williams sanoo. Pasi Myöhänen / Yle

Jos Britannian eroehdot eivät parane, Boris Johnson on luvannut maan eroavan EU:sta ilman sopimusta. Tämä on musiikkia Gareth Williamsin korville.

– Sopimukseton ero olisi kivulias, mutta ei katastrofaalinen, vaikka näin väitetäänkin. Meidän pitää saada brexit toteutettua keinolla millä hyvänsä, jotta voimme keskittyä muihin tärkeisiin asioihin, Williams sanoo.

Johnsonin törmännee seinään parlamentissa

Konservatiivipuolueen jäsenistön parissa Boris Johnson näyttää pysäyttämättömältä, mutta Britannian parlamentissa tilanne on toinen. Konservatiiveilla ei ole edelleenkään alahuoneessa omaa enemmistöä. Johnsonin on siis erittäin vaikea saada mitään EU-eron mallia läpi – sopimukseton ero mukaan lukien.

Ketkä valitsevat Britannian uuden pääministerin? – Britannian pääministerin valitsee konservatiivipuolueen jäsenistö. Tuoreimman arvion mukaan heitä on noin 160 000 eli 0,2 prosenttia Britannian kansasta. – Jäsenistö on varttunutta väkeä. Peräti 38 prosenttia heistä on yli 66-vuotiaita, yli puolet 55-vuotiaita. – Seitsemän kymmenestä konservatiivista on miehiä. Muissa Britannian puolueissa naisia ja miehiä on lähes yhtä paljon. – Puolueen jäsenet ovat parempituloisia kuin muiden puolueiden jäsenet tai brittiväestö keskimäärin. – Konservatiivipuolueen jäsenet jäsenet eivät pidä Theresa Mayn neuvottelemasta erosopimuksesta. Kaksi kolmasosaa kannattaa sopimuksetonta eroa.

Professori Alan Wager Britain in Changing Europe -tutkimuslaitoksesta sanoo, että sopimuksetonta eroa lupailevan Johnsonin valinta voi lukkiuttaa brexit-prosessin entistäkin pahemmin.

– On erittäin vaikea löytää keskitien ratkaisuja, jos maassa on johtaja, joka on noussut valtaan äärilinjaa edustavan näkemyksen siivittämänä. Kompromissin löytäminen olisi kuitenkin ainoa tapa, jolla brexit-tilanne voitaisiin ratkaista, Wager analysoi.

Konservatiivipuolue natisee liitoksissaan

Amershamin konservatiivien kesäjuhlassa Jill Roden istuu nurkkapöydässä. Hän sai juhliin kutsun, vaikka erosi puolueesta koettuaan, että kovan linjan EU-eromieliset saivat liikaa vaikutusvaltaa.

– En näe puolueella mitään tulevaisuutta, jos se jatkaa luisumista oikealle. Sopimukseton brexit olisi katastrofi, Roden arvioi.

EU-jäsenyyttä kannattava Jill Roden erosi konservatiiveista, koska ei tullut enää toimeen puolueen EU-vastaisen siiven kanssa. Pasi Myöhänen / Yle

Puutarhajuhlissa monet toivovat, että karismaattinen Boris Johnson yhdistäisi puolueen ja Britannian kansan. EU-jäsenyyttä kannattava Jill Roden näkee, että Johnson vetoaa vain puolueen ruohonjuuritasoon

– Uskon, että Johnsonilla on edessään epäluottamusäänestys ja parlamenttivaalit, joita hän ei voi voittaa. Tilanne on kaoottinen ja masentava niin konservatiivipuoluetta kuin koko Britanniaa ajatellen, Roden sanoo.

