Vesi, hattu ja aurinkorasva tärkeimmät varusteet – Ed Sheeranin jättikonserteissa kylvetään helteessä

Keikkajärjestäjän mukaan konserttialueella ja sen ulkopuolella on kymmeniä vesipisteitä yleisön käytössä.

Popmusiikin brittiläinen supertähti Ed Sheeran saapuu Helsinkiin konsertoimaan keskelle kesäistä hellejaksoa. Sääennusteet povaavat molemmille konserttipäiville, tiistaille ja keskiviikolle, hellerajan tienoilla pyörivää lämpötilaa ja poutaa.

Keskiviikon loppuunmyydylle keikalle odotetaan noin 60 000:tä ihmistä ja tiistain konserttiin on myyty yli 46 000 lippua, joten Malmin lentokentälle saapuu kahden päivän aikana reilusti yli 100 000 kävijää.

Tämä tarkoittaa melkoista menekkiä erilaisille virvokkeille, mutta konserttiväen kannattaa erityisesti huolehtia riittävästä vedenjuonnista, muistuttaa myös tapahtumajärjestäjä Fullsteam Agency Oy:n hallintojohtaja ja tiedottaja Johannes Kinnunen.

– Meillä on kaikkiaan noin neljäkymmentä vesihanaa, ja ne on jaoteltu kuuteen tai seitsemään pisteeseen ympäri aluetta. Niitä on sisääntulopaikkojen ja esiintymislavan läheisyydessä sekä anniskelualueilla eli käytännössä kaikissa kulmissa, keskeisillä reiteillä ja siirtymäalueilla.

Kinnusen mukaan kaikki vesipisteet on merkitty konsertin aluekarttaan ja lisäksi alueella on lisäopasteita sekä ilmapalloja vesipisteiden sijaintia havainnollistamassa. Myös konserttiin jonottaville on tarjolla useita vesipisteitä alueen ulkopuolella.

Ed Sheeran konsertoi Helsingissä Malmin lentokentällä tiistaina ja keskiviikkona. Kuva maanantailta. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Vesipullokäytäntöä muutettu helteen vuoksi

Kymmenet vesipisteet tarkoittavat sitä, että oman vesipullon tuominen alueelle on sallittua ja jopa suotavaa. Kunhan muistaa ottaa mukaan muovisen ja läpinäkyvän vesi- tai virvoitusjuomapullon, joka on joko avaamaton tai tyhjä.

Pullon suurin sallittu koko on 1,5 litraa.

Aiemman ohjeistuksen mukaan pullon koko olisi saanut olla vain puoli litraa, mutta tapahtumajärjestäjä kertoi eilen Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) saaneensa luvan muuttaa vesipullokäytäntöä helteisen sään vuoksi.

Kinnusen mukaan esiintymislavan edustalla olevat järjestyksenvalvojat voivat myös tarvittaessa jakaa vettä lavaa lähellä oleville katsojille. Porottavan auringon alla tuntikausia seisoskelevat musiikkifanit saattavat saada myös viilentävän suihkun.

– Lavan tuntumassa oleva turvahenkilöstö sopii erinäisistä asioista yhdessä artistin kanssa. Vedenjakelut, suihkuttamiset ja muut, eli kyllä meillä on kaikenlaista kalustoa käytössä. Mitään varsinaisia suihkuja alueelle ei oikein pysty rakentamaan.

Konserttialue, Malmin lentokenttä, on laaja ja tasainen alue, jossa ei ole tarjolla juurikaan varjoisia paikkoja. Mahdollisten tuulenpuuskien varalta alueella ei ole mitään ylimääräisiä katoksia tai muita rakenteita, jotka voisivat lennähtää ihmisten päälle.

Jokaisen konserttivieraan onkin syytä varautua pitkään päivään ja iltaan, muistuttaa Kinnunen.

– Suosittelemme kaikissa meidän infoissa ottamaan vesipullon lisäksi mukaan asianmukaiset vaatteet. Eli sellainen vaatetus, missä pärjää sekä päivän kuumuudessa että illan viileydessä. Ja tietysti hattu, aurinkorasvaa sekä se vesipullo.

