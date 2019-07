Rap-artisti Pyhimykselle arvostettu sanoittajapalkinto: "Tämä tuntuu hyväksynnältä rap-musiikille"

Rap-artisti Pyhimys eli Mikko Kuoppala on 29. Juha Vainio -palkinnon saaja.

Pyhimys eli Mikko Kuoppala saa tämän vuoden Juha Vainio -palkinnon. Palkintoraadin mukaan Pyhimyksellä on kyky tehdä monitulkintaisia lyriikoita, jotka jättävät kuulijalle ajattelun ja löytämisen vaivan ja vapauden.

Mikko Kuoppalan, eli taitelijanimeltään Pyhimyksen, kulunut vuosi on ollut kiireinen ja täynnä saavutuksia musiikin saralla.

Menestyslevyn julkaisu, osallistuminen Vain elämää -sarjan yhdeksännelle kaudelle, kuusi Emma-palkintoa Emma-gaalassa ja nyt uusimpana saavutuksena arvostettu Juha Vainio -palkinto, jonka Pyhimys saa tänään torstaina Kotkan Meripäivillä.

Juha Vainio -palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle kotimaiselle sanoittajalle. Vuodesta 1991 lähtien jaetun palkinnon ovat saaneet muun muassa Juice Leskinen, Gösta Sundqvist, Chrisse Johansson, Ismo Alanko ja Paula Vesala.

Mikko Kuoppala pitää saamaansa sanoittajatunnustusta erityisenä kunniana, koska hän on ensimmäinen rap-artisti, joka saa Juha Vainio -palkinnon.

– Tämä tuntuu hyväksynnältä henkilökohtaisesti, mutta myös ylipäätänsä rap-musiikille. Ajattelen, että olen jollain tavalla onnistunut tekemään lyriikkaa, joka on suomalaisen perinteen mukaista, mutta silti uudenlaista rap-musiikkia, Kuoppala kuvailee tunnelmiaan.

Juha Vainio Rahaston hallitus palkitsee Mikko Kuoppalan hänen kyvystään tehdä monitulkintaisia lyriikoita, jotka jättävät kuulijalle ajattelun ja löytämisen vaivan ja vapauden. Samalla tekstit ovat samaistuttavia ja menevät tunteisiin.

Toisaalta Kuoppala ei ole yllättynyt raadin valinnasta.

– Tämän pystyi kuvittelemaan tapahtuvan itselleen tietyllä tavalla. Ajattelin kuitenkin, että siihen olisi mennyt vielä viisi tai kymmenen vuotta. Toki kiva on tässä kohtaa saada tämä tunnustus.

Menestys ei ole tullut kuitenkaan hetkessä Kuoppalalle. Kesti yli kymmenen vuotta ennen kuin Pyhimys tuli tunnetuksi koko kansalle.

"Kirjoittaminen on roolileikkiä"

Mikko Kuoppala kerää jatkuvasti talteen yksittäisiä sanoja, lauseita ja oivalluksia. Kun Kuoppala saa säveltäjältä musiikin, hän lähtee raidan tunnelman perusteella kokoamaan aiemmista havannoistaan ydinlauseita ja rakentamaan kokonaisuutta.

Ideat sanoituksiin voivat tulla Kuoppalalle mistä vaan. Elämän hyvistä ja huonoista hetkistä, eikä välttämättä hänen omista kokemuksistaan, vaan myös muilta kuulluista tarinoista.

– Kirjoittaminen on minulle nimenomaan roolileikkiä. Yritän mennä sen henkilön mielen sisälle, mikä kulloinkin puhuu. Tietyllä tavalla niissä heijastuu puolia myös itsestäni, Kuoppala kertoo.

Kuoppala ei sanoittajana piittaa musiikkialan normeista, vaan tekee asioita omalla tavallaan. Hän pyrkii tekemisessään määrätietoisesti poikkeamaan muista, mutta myös itsestään.

– Jossain vaiheessa oma mieli voi käydä rajoitteeksi, kun pitäisi koko ajan pystyä keksimään jotain uutta. Minulla ei ole mitään tarvetta toistaa menestystä, joten voin aina surutta laittaa pöydän puhtaaksi. Mielestäni parhaat jutut syntyvät, kun poikkeaa muista.

Normien rikkoja

Menestys merkitsee Kuoppalalle taloudellista ja mentaalista vapautta. Ennen kaikkea suosio on tuonut Kuoppalalle tietynlaista itsevarmuutta tekemiseen.

– Olen verbinä harrastanut sanoittamista, mutta en ole osannut ottaa sitä titteliä itselleni. Menestyksen kautta tuntuu, että nyt voin vihdoinkin ottaa sen sanoittajaidentiteetin varmuudella itselleni.

Kuoppalalla on useita sanoittajaidentiteettejä. Pyhimyksenä sanoitukset ovat syvällisiä ja nokkelia, mutta esimerkiksi Teflon Brotherssissa vaihde vaihtuu astetta bailukkaammaksi. Suomiräpin alle mahtuu monenlaisia ilmaisumuotoja.

– Haluaisin, että kansa näkisi sen, että rap-musiikki on muutakin kuin kliseistä toistoa. Rapilla voi ilmaista mitä vaan tunteita ja kertoa tarinoita. Musiikkialaa vaivaa mielestäni näköalattomuus, ja vahvuuteni on siinä mielessä tietynlainen piittaamattomuus normeista, Kuoppala huomauttaa.

Rap-musiikissa pätevät Kuoppalan mukaan tietynlaiset normit. Niihin kuuluvat esimerkiksi uho, itsekorostus ja korkea energiataso. Kuoppala ei tunnista itsestään ainoatakaan näistä piirteistä.

– Minusta on oikeudenmukaista, että pystyy tulemaan kansan tietoisuuteen musiikin avulla ilman sellaista hirveää meuhkaamista. Omat valttini ovat tekstipuolessa ja itseilmaisussa. Tämä polku on ollut hidas, mutta just sopiva minulle.

"Yritän pysyä realistina"

Kuoppala ajattelee, että hänen uransa musiikin saralla kulkee tasaisissa kuuden vuoden sykleissä.

– Ne jotka ovat kuulleet nimeni viimeisen kahden vuoden aikana, olettavat, että merkittävimmät käänteet ovat tapahtuneet justiinsa ennen sitä. Merkittävimmät käänteet ovat tapahtuneet kuitenkin aikaisemmin.

Kuoppala aloitti uransa julkaisemalla neljä omakustannelevyä 2000-luvun alkupuolella. Omatoimisesti musiikkia Kuoppala teki kuusi vuotta, kunnes vuonna 2006 hän pääsi Monsp Recordsille.

Seuraava iso käänne tapahtui taas kuuden vuoden kuluttua, kun tekeminen siirtyi ison levy-yhtiön piiriin. Samalla homma muuttui selkeästi ammatillisempaan suuntaan.

– Yritän pysyä realistina, sillä vaikka kirjoittaminen on leikkiä, musiikkibisnes on tietynlaista peliä. Kirjoittamisessa ei voi kuitenkaan ajatella, että kuunteleeko tämän kymmenen vai miljoona ihmistä.

Viimeksi kuluneen kuuden vuoden syklin Kuoppala pohdiskelee huipentuneen Tapa poika -levyyn, Vain elämää -sarjaan ja Emma-gaalaan.

– Mun näkökulmasta menestys on ollut oikeutettua. Olen tehnyt pitkään duunia, ja on ollut se oma usko siihen, että tämä on kaikkien musiikkia. Olen tavoitellut sitä tavallista ihmistä, joka ei välttämättä ajattele, onko tämä nyt rap-musiikkia vai ei.

Defenssivaihe oman itsensä varjeluun

Seuraava kuuden vuoden sykli on vasta alkamassa, eikä räppäri itsekään ole varma, mitä siltä voi odottaa.

Kuoppala kuvailee tämänhetkistä tilannettaan defenssivaiheeksi ja vertaa sitä jääkiekkopeliin, jossa pelaaja on juuri tehnyt maalin.

– Sen jälkeen, kun on tullut tällainen menestyspiikki, täytyy pitää erityistä huolta siitä, ettei se vie mennessään. Suurin tavoitteeni on pysyä mahdollisimman omana itsenäni, vaikka kuulijoita onkin määrällisesti paljon. Musiikin pitää miellyttää omaa esteettistä korvaani, eikä koko Suomen kansaa.

Yksi asia on ainakin varmaa. Kuoppala tavoittelee pitkää uraa rap-artistina.

– Olen tehnyt viitisensataa biisiä ja haluaisin tehdä vielä ainakin toiset 500. Se vaatii työrauhan, mikä voi rikkoutua helposti esimerkiksi sillä, jos asetetaan liikaa tavoitteita ulkoapäin. Sen takia olen nyt defenssivaiheessa ja teen tilaa itselleni. Oma tekeminen ei saa muuttua menestyskeskeiseksi, koska silloin homma muuttuu samanlaiseksi kuin muilla.

Ansioituneen sanoittajan tunnustus

Juha Vainio -tunnustuksen Mikko Kuoppala vastaanottaa Kotkan Meripäivien Yleisessä Saunassa -konsertissa tänään torstai-iltana. Palkintosumma on 6 000 euroa.

Juha Vainio Rahasto on perustettu vuonna 1990. Rahastoa hallinnoivat Kotkan kaupunki ja Suomen musiikintekijöiden yhdistys, joiden lisäksi myös Juha Vainion perikuntaa on yhdistyksen hallituksessa edustettuna.

