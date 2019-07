Ed Sheeran on maailman suosituin miesartisti, naapurinpoika ja taktikoiva bisnesmies

Brittiläisen Ed Sheeranin kappale Shape of You oli Britannian myydyin single vuonna 2017.

Clemens Bilan / EPA

Pörröinen tukka, silmälasit, flanellipaita, farkut ja värikkäät tatuoinnit käsivarsissa. Ed Sheeran on tavallisuudessaan aivan muuta kuin mitä pop-tähdiltä on totuttu näkemään. Brittiläisen muusikon onkin sanottu ravistelleen tähtikulttia.

Ed Sheeran 28-vuotias brittiläinen laulaja-lauluntekijä, tuottaja ja näyttelijä

albumeja myyty yli 150 miljoonaa kappaletta

tunnettuja biisejä mm. The A Team, Thinking Out Loud ja Shape of You

voittanut neljä Grammy-palkintoa

kirjoittanut kappaleita mm. Taylor Swiftille ja Justin Bieberille

ja näytellyt mm. elokuvissa Bridget Jones’s Baby ja Yesterday sekä tv-sarjassa Game of Thrones

Sheeran esiintyy valtaville yleisömäärille yksin kitaransa kanssa, ei keikistele somekuvissa ja pysyttelee poissa kohuotsikoista. Laulaja on tehnyt tavallisuudesta itselleen tavaramerkin. Se puree yleisöön.

Ed Sheeran on rikkonut musiikillaan striimausennätyksiä ja oli viime vuonna eniten tienannut sooloartisti maailmassa. Fanit ovat ihastuneet muusikon aitouteen, mutta jotkut pitävät häntä laskelmoivana bisnesmiehenä.

Kadulla soittelusta maailmanmaineeseen

Van Morrisonin albumi Irish Heartbeat oli Ed Sheeranin ensikosketus musiikkiin. Halifaxissa 1990-luvun alussa syntyneen Sheeranin musiikkimaku oli yllättävän perinteinen nuorelle miehelle. Hän kuunteli esimerkiksi Joni Mitchelia, Bob Dylania ja Elton Johnia. Eric Claptonin ansiosta hän alkoi soittaa kitaraa.

Lapsena kirkkokuorossa laulanut Sheeran esiintyi teini-ikäisenä musiikkiteattereissa. Hän alkoi tehdä omaa musiikkia 13-vuotiaana ja julkaisi tukun EP-levyjä ennen varsinaisen uran käynnistymistä. Vuonna 2008 Sheeran muutti Lontooseen ja esiintyi katusoittajana sekä pienissä keikkapaikoissa.

Ed Sheeran brittiläisen Daybreak-ohjelman vieraana marraskuussa 2011. Ken MacKay / AOP

Nuori laulaja-lauluntekijä keräsi huomiota YouTube-videoillaan ja sai ylistäviä arvioita muun muassa Elton Johnilta. Vuonna 2011 julkaistu esikoissingle The A Team sekä albumi + (lausutaan Plus) olivat Sheeranin läpimurto maailmanlaajuisesti.

Sheeranin uran alku oli räjähdysmäinen, sillä jo seuraavana vuonna hän esiintyi jo kuningatar Elisabetin vallassaolon 60-vuotisjuhlissa sekä Lontoon olympialaisten päätösseremoniassa.

Striimauksen kingi

Ed Sheeranin suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja albumi albumilta. Sekä vuonna 2014 julkaistu x (laus. Multiply) että 2017 julkaistu ÷ (laus. Divide) ovat molemmat rikkoneet striimausennätyksiä. Jälkimmäiseltä levyltä löytyvä kappale Shape of You on Spotifyn kaikkien aikojen kuunnelluin biisi yli kahdella miljardilla striimillä.

Talouslehti Forbesin listauksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Ed Sheeran oli viime vuonna maailman eniten tienaava sooloartisti. Hän kerrytti tuloja vuodessa lähes sata miljoonaa euroa.

Ed Sheeran esiintyi Moskovassa 19. heinäkuuta. Sergei Bobylev / AOP

Vuosien varrella Sheeranista on tullut muusikko, jonka kanssa muut artistit haluavat tehdä yhteistyötä. Britti on tehtaillut kappaleita esimerkiksi Justin Bieberin, Taylor Swiftin ja Eminemin kanssa.

Juuri ennen Suomen keikkoja Sheeran julkaisi uusimman albuminsa No. 6 Collaborations Project. Artistin neljäs albumi sisältää biisejä, joilla kaikilla on joku vierailija. Heistä miltei kaikki ovat tämän hetken suosituimpia amerikkalaisia räppäreitä kuten Cardi B, Travis Scott ja Chance the Rapper.

Aito heppu vai bisnesmies?

Tämän päivän popmaailmassa Ed Sheeran on poikkeus. Hän ei juurikaan paistattele tarkkaan harkituilla Instagram-kuvilla ja piti jossain vaiheessa jopa vuoden tauon palvelusta. Tämä oli hänen vastaiskunsa julkisuudesta ja salakuvaamisesta ahdistumiselle.

Sheeranin faneihin puree juuri hänen aitoutensa. Hän on jalat maassa oleva tyyppi ja naapurin poika, jonka kanssa voisi lähteä viettämään iltaa. Julkisuudessa hän esiintyy avoimesti ja eikä ole antanut aihetta juorulehdistölle.

Ed Sheeran on naimisissa lapsuudenystävänsä Cherry Seabornin kanssa. Pari avioitui viime vuonna. Kuvassa he ovat poistumassa Rum Kitchenista vuonna 2017. AOP

YleX:n juontaja Tommi Manninen on Ed Sheeran -fani ja seurannut tämän uraa usean vuoden ajan. Häneen artistissa vetoaa ennen kaikkea musiikki.

– Hän on helposti lähestyttävä ja sympaattinen hahmo. Siihen päälle toinen toistaan parempia lauluja, joita hän tekee ikuisuusaiheesta rakkaus. Se on kaikille samaistuttava teema, jolla voittaa isot yleisöt puoleensa. Hänellä on uskomaton taito, mitä saa kolmen neljän minuutin biiseihin upotettua.

Samaan aikaan kun Sheeran laittaa musiikkialan ennätyksiä uusiksi, jotkut kriitikot ovat pitäneet häntä tylsänä popparina. Hänen musiikkinsa sopii kaikenikäisille, sillä tarjonnassa on nyyhkyballadeja, poppia, rokkia ja vaikutteita hip hopista.

Muusikko on jopa yllättävän laskelmoiva artisti. Hän seuraa tarkkaan myyntilukuja ja on sanonut valitsevansa kiertuiden konserttipaikoiksi sellaisia, missä ei ole vielä niin suosittu.

– Hän tekee ammatillisessa mielessä tietoisia valintoja, että mikä myy. Välillä ehkä enemmän myymisen kuin musiikin ehdoilla, Manninen myöntää.

Ed Sheeranin 5-metrinen näköispatsas oli pystytetty Moskovan Gorky Parkiin ennen tämän konserttia 15. heinäkuuta. Vladimir Gerdo / AOP

Vain mies ja kitara

Ed Sheeranin kahdesta konsertista Helsingin Malmin lentokentällä on tulossa kaikkien aikojen suurin konserttitapahtuma Suomessa. Keikoille odotetaan yli 106 000 katsojaa.

Tommi Manninen on nähnyt idolinsa livenä kolme kertaa, kaksi kertaa Tukholmassa ja kerran Tallinnassa. Hän tietää kokemuksesta, että monelle tulee yllätyksenä se, että hän esiintyy lavalla täysin yksin.

– Yksilön taito ja lahjakkuus tulee paremmin esiin keikalla kuin yhdelläkään kappaleella levyllä. Uskon, että Sheeranin Helsingin-keikkoja tullaan muistamaan vuosien päästä aikansa kuvana kuten Madonnan ensimmäinen esiintyminen Suomessa.

