Elenia korottaa taas sähkönsiirtohintaa – maksuun tulee keskimäärin 6,5 prosentin korotus

Korotuksen taustalla on esimerkiksi sähköverkon uudistaminen säävarmaksi.

Sähköverkkoyhtiö Elenia nostaa jälleen sähkönsiirtohintaa. Syyskuun alusta siirtomaksuun tulee keskimäärin 6,5 prosentin korotus. Edellisen kerran Elenia nosti sähkönsiirtomaksuja elokuussa 2018.

Esimerkkejä hinnankorotuksen keskimääräisistä vaikutuksista verolliseen siirtohintaan kuukausitasolla:

Asumismuoto Vuosikulutus Korotus Kerrostalo 2 000 kWh 1,78 €/kk Rivi- tai omakotitalo 5 000 kWh 3,73 €/kk Omakotitalo 18 000 kWh 7,55 €/kk

Yhtiö perustelee korotusta muun muassa säävarman sähköverkon kustannuksilla. Sähköverkon pitää kestää rajutkin säätolot.

– Säävarman sähköverkon uudistaminen etenee vastaamaan asiakkaiden, yhteiskunnan sekä sähköjärjestelmän muuttuvia tarpeita. Kauan sitten rakennettu ilmajohtoverkko on tullut tai on tulossa käyttöikänsä päähän. Tämän vuoksi sähköverkko on uusittava joka tapauksessa, sanoo tiedotteessa Elenia Oy:n toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

Vuoden 2028 jälkeen myrskyjen tai lumikuormien aiheuttama sähkökatko ei saa asemakaava-alueella ylittää 6 uutta tuntia ja muualla 36 tuntia.

– Säävarman verkon rakentamisen aloitimme jo 2009, ja toteutamme yhteiskunnan asettamat vaatimukset aikataulussa. Säävarman osuus 72 000 kilometrin verkostamme lähestyy 50 prosenttia. Vuonna 2028 verkostamme on maan alla 75 prosenttia, Liuhala sanoo.

Elenia on investoinut viimeisen kymmen vuoden aikana sähköverkkoon miljardi euroa. Se on merkinnyt yli 10 000 henkilötyövuotta Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Tänä vuonna yhtiö investoi sähkönjakelun varmuuteen reilut 145 miljoonaa euroa. Säävarmaa sähköverkkoa yhtiö uudistaa vuoden aikana yli 3 000 kilometriä.

Toimitusjohtaja Tapio Liuhala ei lähde ennakoimaan, milloin tai millaisia korotuksia on jatkossa siirtohintoihin tulossa, mutta hintojen korotuspaineet hänen mukaansa jossain vaiheessa vähenevät.

Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelun kohtuullisuutta.

Elenia Oy:llä on 430 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella muun muassa Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.