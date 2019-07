Turkulainen Max Sarin päihitti Batmanin ja Hulkin – voitti sarjakuvien Oscarin kahdesti

33-vuotias Max Sarin on voittanut kaksi arvostettua Eisner-sarjakuvapalkintoa Giant Days -sarjakuvastaan. Palkinnot jaettiin Yhdysvaltojen San Diegossa järjestetyssä Comic-Con-tapahtumassa.

Sarin ja hänen kanssaan työskentevät John Allison sekä Julia Madrigal voittivat Eisnerit parhaan jatkuvan sarjakuvan sekä parhaan huumorisarjakuvan kategorioissa.

Tiimissä Allison toimii käsikirjoittajana ja Sarin sekä Madrigal piirtävät sarjakuvaa.

– Sain kuulla voitosta editoijaltani perjantaina, kun hän soitti minulle, iloitsee kotoaan Turusta tavoitettu Sarin.

Aiemmin muun muassa siivoojana sekä kehitysrajoitteisten ryhmäkodin ohjaajana toiminut Sarin kertoo, että hän on pystynyt viime vuodet keskittymään sarjakuvien tekoon.

– Eisner vastaa oikeasti sarjakuvamaailmassa Oscareita. Voitot tarkoittavat sitä, että töitä tulee riittämään jatkossakin.

Sarinin voitosta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Päihitti megakustantamon Batmanin

The Will Eisner Comic Industry Awardseja on jaettu vuodesta 1988 lähtien. Palkinto on saanut nimensä yhdysvaltalaisen arvostetun sarjakuvapioneeri Will Eisnerin mukaan.

Erityisesti voitoissa Sarinia lämmittää se, että voittajan valitsemat joukostaan muut sarjakuvien tekijät.

– Äänestys on kestänyt kolmisen kuukautta, joka huipentuu vuosittain San Diegossa Comic-Con-tapahtumassa järjestetyssä palkintogaalassa.

Sarjakuva kertoo kolmesta yliopistoa käyvästä ystävistä, joiden hullunkurista elämää sarjassa seurataan. Max Sarin

Giant Days päihitti parhaan jatkuvan sarjakuvan kategoriassa Batmanin, jota kustantaa megakustantamo DC Comics. Samassa kategoriassa oli myös toisen megakustantamo Marvelin Hulk, joka jäi nuolemaan näppejään niin ikään.

Parhaan huumorisarjakuvan kategoriassa taakse jäivät muun muassa Woman World ja Get Naked.

"Suomessa ei arvosteta sarjakuvia tarpeeksi"

Giant Days -sarjakuva kertoo kolmesta yliopistoa käyvästä nuoresta ystävästä, joiden hullunkurista elämää sarjakuvassa seurataan. Sarin kuvaa kasvutarinaa draamakomediaksi.

Vaikka englanninkielinen Giant Days on Suomessa suhteellisen tuntematon, kertoo Sarin tehneensä sen ansiosta kirjakiertueen Ranskassa ja olleensa kutsuvieraana kolmessa eri sarjakuvafestivaalissa.

– Ranskassa, Belgiassa ja Italiassa sarjakuvan arvostus on ihan mieletöntä. Meillä tilanne on toinen, esimerkiksi sarjakuvaan erikoistuneita kauppoja on vähän.

Tuntemattomuus omassa kotimaassa ei silti haittaa Sarinia. Hän kertoo saaneensa Eisnereista onnitteluita muilta sarjakuvien tekijöiltä ja mainitsee nimeltä JP Ahosen.