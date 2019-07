Lääkitsetkö sinäkin koiraasi kalliisti, mutta turhaan? Punkkilääkkeet ovat tehokkaita, mutta osalle koiranomistajista vain turha rahareikä

Punkit eli puutiaiset ovat koirille jokakesäinen riesa. Moni koiranomistaja haluaa suojata lemmikkinsä puremilta punkkilääkkeellä. Lääkkeet ovat tehokas suoja punkkeja vastaan, mutta pelkällä punkkisyynilläkin voi pärjätä.

– Koiran lääkitsemistä kannattaa aina harkita tapauskohtaisesti. Turhaan ei kannata lääkitä, sanoo eläinlääkäri Katariina Thomson Yliopistollisesta pieneläinsairaalasta.

Markkinoilla on erilaisia lääkeaineita, joilla luvataan lemmikille punkkivapaa elämä. Tarjolla on punkkipantoja, valeluliuoksia, sumutteita ja tabletteja. Osa lääkkeistä karkottaa ja osa tappaa punkit.

Lääkkeet eivät kuitenkaan ole ainoa tapa torjua punkkien välittämiä sairauksia. Perusteellinen, päivittäinen punkkisyyni voi riittää.

Punkin kantama bakteeri ei tartu koiraan hetkessä. Bakteerin siirtyminen koiraan vie tunteja tai jopa useamman vuorokauden.

– Jos koiran turkin käy huolellisesti läpi joka ilta, on tartunnan riski hyvin pieni, Thomson toteaa.

Lääke on hyvä vaihtoehto alueilla, jossa punkkeja on hurjasti

Lääkkeen tarpeellisuus riippuu siitä, missä päin Suomea koira elää ja liikkuuko se paljon luonnossa. Esimerkiksi saaristossa punkkeja on niin paljon, että lääkkeen käyttö on perusteltua.

– Jos koiralla on yksi punkki kesässä, on sairastumisen riski hyvin mitätön verrattuna siihen, että koiraan tarttuu 30 punkkia päivässä. Lääkettä on järkevää käyttää, jos koiran elinalueella on valtavasti punkkeja, Thomson kertoo.

Myös eläinlääkäri Matti Nevalainen Fimeasta toteaa, että lääkkeen tarve riippuu koiran elinympäristöstä.

– Kaikkiin tapauksiin sopivaa yleisohjetta on mahdotonta antaa. Jokaisen koiranomistajan kannattaa harkita asiaa tapauskohtaisesti, Nevalainen sanoo.

Punkki kannattaa poistaa koirasta tarttumalla punkkipihdeillä punkin pään juuresta, aivan koiran ihon läheltä. Punkki tulee irrottaa punkkipihdeillä tai pinseteillä. Kalle Niskala / Yle

Lisäksi koiran koko ja turkki vaikuttaa siihen, kannattaako koiraa lääkitä. Jos suurella koiralla on tiheä ja pitkä turkki, voi päivittäinen syynääminen olla hankalaa. Silloin lääke on helpompi vaihtoehto.

Kaupunkiympäristössä liikkuvaa pikkukoiraa sen sijaan voi olla turhaa lääkitä, jos sen turkin viitsii käydä päivittäin läpi vaikkapa rapsuttelun yhteydessä.

Punkkivälitteisten tautien diagnosointi on hankalaa

Ihmisen tavoin myös koira voi sairastua punkin puremasta. Kovin yleistä se ei kuitenkaan ole.

Joidenkin arvioiden mukaan noin 5–10 prosenttia pureman saaneista koirista sairastuu. Tarkkoja tilastoja on kuitenkin mahdotonta tehdä, koska kaikkia tapauksia ei diagnosoida.

Punkkivälitteisten tautien diagnosointi on hankalaa, koska oireet ovat epämääräisiä. Toisinaan oireet voivat olla jopa niin lieviä, ettei omistaja edes huomaa koiran olevan sairas.

– Kaikkia tapauksia ei voida todeta edes näytteiden avulla. Toisaalta joskus vasta-aineet voivat olla koholla vaikkei kyse ole punkin välittämästä sairaudesta, Thomson sanoo.

Yleisin koiraa uhkaava punkkivälitteinen sairaus on anaplasmoosi. Kyseessä on bakteeri, joka aiheuttaa koiralle muun muassa apaattisuutta ja kuumeilua.

Lähtökohtaisesti tauti ei ole koiralle hengenvaarallinen, mutta joskus esiintyy myös vakavampia tapauksia. Myös borrelioosi voi tarttua koiraan punkin välityksellä.

Lääkkeistä voi kehkeytyä satojen eurojen kuluerä

Thomsonin mukaan koirien punkkivälitteiset sairaudet eivät ole lisääntyneet räjähdysmäisesti, vaikka punkkeja lymyileekin Suomen luonnossa aiempaa enemmän ja laajemmilla alueilla.

– Punkkivälitteisiä tauteja esiintyy vähän siihen nähden, kuinka paljon eläimet liikkuvat luonnossa. Ainakaan sellaisia tauteja, mitä voitaisiin diagnosoida varmasti.

Punkkihysteriaan ei siis ole aihetta, vaikka riskeistä kannattaakin olla tietoinen.

– Koiraa kannattaa tarkkailla, kun siitä irrottaa ison, verta imeneen punkin. Jos koira menee parin viikon kuluessa voimattomaksi, kannattaa hakeutua eläinlääkäriin, Thomson ohjeistaa.

Punkit pysyvät aktiivisena vielä jopa viiden asteen lämpötilassa, joten punkkikausi voi venähtää joissain osissa Suomea kahdeksan kuukauden mittaiseksi.

Koiraa täytyy lääkitä koko tämä aika, jos haluaa torjua punkkeja lääkkeen avulla tehokkaasti. Lääkkeisiin voi upota vuosittain satoja euroja, joten niiden tarpeellisuutta kannattaa punnita myös taloudelliselta kantilta.

Myös ulkona liikkuvien kissojen turkki kannattaa käydä huolellisesti läpi punkkien varalta. Jos taloudessa on sekä koiria että kissoja, kannattaa huomioida, että jotkut koirien punkkilääkkeet ovat kissoille myrkyllisiä. Kalle Niskala / Yle

Haittavaikutukset ovat harvinaisia

Myös punkkilääkkeiden turvallisuudesta on keskusteltu viime vuosina vilkkaasti.

Julkisuuteen ponnahtaa toisinaan kokemuksia, joissa koira on sairastunut pahemman kerran punkkilääkkeestä. Esimerkiksi Iltalehti uutisoi heinäkuussa Paavo-koirasta (siirryt toiseen palveluun), joka sairastui punkkilääkkeestä rajusti.

Haittavaikutusten pelossa koiraa ei kuitenkaan kannata jättää lääkitsemättä, jos lääke muuten on tarpeen.

– Haittavaikutuksia ilmoitetaan vähän siihen nähden, kuinka paljon lääkkeitä käytetään. Valmisteiden hyöty-haittasuhde on positiivinen, eläinlääkäri Nevalainen kertoo.

Lääkealaa valvovan Fimean tilastojen mukaan haittavaikutusilmoitusten määrä on pysynyt viime vuosina ennallaan.

– Ilmoituksia on tullut viimeisen kolmen vuoden aikana joka vuosi 50–70. Tänä vuonna ilmoituksia on tullut tähän mennessä 44 eli tahti on sama kuin edellisinäkin vuosina, Nevalainen kertoo.

Lääkkeitä käytetään yleisesti, joten käyttömääriin verrattuna ilmoituksia on vähän.

– Yleisimmät punkkilääkkeiden haittaoireet ovat lieviä, ohimeneviä iho-oireita. Rajut oireet, kuten kouristelut tai muut neurologiset oireet ovat hyvin harvinaisia, Nevalainen toteaa.

