Uskaltaisitko sinä lomailla näin? Suomalaisperhe vaihtoi kuukaudeksi kotia brittiperheen kanssa – palkintona tehokas kielikylpy

– Loma Lincolnissa vahvisti perheemme tiimihenkeä. Vieras kieli ja kulttuuri vahvistivat tunnetta, että tämä on meidän yhteinen seikkailumme, kertoo Aino-Kaisa Auvinen, 37.

Juha Auvinen, 39, nyökkäilee vieressä. Lahtelaisperheen tekemä kodinvaihto kuukaudeksi brittiperheen kanssa perustui vahvaan luottamukseen – sitä rakennettiin hyvissä ajoin valokuvilla ja viesteilemällä.

– Minulla vahvistui ajatus siitä, että suurin osa ihmisistä on luotettavia ja hyväntahtoisia. Home swap on vieraanvaraisuutta: oman reviirin ja asunnon jakamista. Voi olla, että kaikille ei sovi ajatus toisten päästämisestä omiin nurkkiin.

Aino-Kaisa ja Juha Auvinen päätyivät kokeilemaan kolmen lapsensa kanssa uudenlaista lomailua koko kesäkuun. Kuukauden loman järjestäminen onnistui, koska Aino-Kaisa Auvisella on luokanopettajana pitkä kesäloma – Juha Auvisella puolestaan oli kesäloman lisäksi työstään sosiaalialan projektipäällikkönä kuukauden lomautus.

Paikallisen pyöräilyseuran matkassa. Auvisen perheen kotialbumi

Kannustavaa jalkapallokulttuuria. Akseli Auvinen sai viikon tähtipelaajan palkinnon onnistuessaan harjoituksissa. Auvisen perheen kotialbumi

Home swap tai home exchange on Suomessa harvinaista. Auviset valitsivat googlettamalla amerikkalaisen palveluntarjoajan, totesivat sen luotettavaksi, lomailivat kuukauden Lincolnissa ja ovat tyytyväisiä kokemaansa.

Keski-Englannissa sijaitseva Lincoln on Lahden kokoinen 120 000 asukkaan kaupunki.

– Lincolnissa vanhimmat rakennukset ovat Rooman vallan ajalta. Vanha keskusta on upea, kehuu Juha Auvinen.

Hän pääsi pyöräilemään paikallisen pyöräilyseuran ystävällisellä opastuksella. Aino-Kaisa Auvinen ja lapset solmivat uusia tuttavuuksia paikallisissa kouluryhmissä. Aikaa kului myös kiipeilyn ja jalkapallon parissa.

– Käytin Googlen translatoria apuna, kun juttelin yhden ikäiseni pojan kanssa, kertoo Akseli Auvinen, 8.

Vinkkejä kodinvaihtoon Jos sinulla on äärimmäisen arvokkaita tai tunnesidonnaisia esineitä kodissasi, laita ne hyvään talteen. Silloin ei tarvitse turhaan stressata, eikä kotiisi tulevat ihmisetkään joudu kiusallisiin tilanteisiin, jos jotain menee rikki.

Sovi pelisäännöistä hyvissä ajoin etukäteen kotiisi tulevien ihmisten kanssa. Voitte itse määritellä tason, kuinka tarkkoihin yksityiskohtiin mennään. Voit pyytää, että kukkia kastellaan ja että he ottavat kännykkäkameralla kuvan saapuneista laskuista. Mieti, onko mausteiden ja jauhojen ottaminen keittiönkaapista sinulle ok.

Raivaa kotiasi, jotta muut mahtuvat sinne. Heillä kun on mukanaan omia tavaroita.

Kerro kodinvaihdosta vakuutusyhtiölle ja sovi lisäturvasta. Se ei todennäköisesti ole kallista, vaan merkitsee vain muutamaa lisäeuroa.

Tee vieraillesi lista ihmisistä, jotka voisivat tavata heitä ja näyttää alueesi paikkoja ja nähtävyyksiä. Muista itse kertoa, mistä asioista olet kiinnostunut ja mitä haluaisit nähdä. Toisen osapuolen on helpompi sopia näistä etukäteen tuntemiensa tahojen kanssa.

Muista kertoa naapureillesi, että vieraita ihmisiä tulee kotiisi aivan luvallisesti ja sovitusti. Lähde: Auvisen perhe, Lahti

"Hello sweetheart"

Vaikka vanhemmat taitavatkin hyvin englantia, oli reissu tehokas kielikylpy.

– Kun aluksi sanat tulivat takellellen, myöhemmin jo ajattelu tapahtui englanniksi, sanoo Juha Auvinen.

Vanhemmat oikein hakeutuivat tilanteisiin, joissa englantia piti käyttää.

– Ruokakaupan kassalla minua tervehdittiin "Hello sweetheart" ja apteekissa kysyttiin "How can I help you my dear", kertoo Aino-Kaisa Auvinen.

Hän jatkaa hassusta hetkestä, kun käytti väärää verbiä. Hän oli kertonut kahdelle britille, kuinka lasten kasvattamisessa tulee olla rajat.

– Käytin vahingossa sellaista verbiä, että asia rinnastui lähes pahoinpitelyyn. Tarkastin myöhemmin sanan ja kauhistuin. Sitten onneksi tapasin myöhemmin toisen näistä briteistä ja korjasin asian, nauraa Aino-Kaisa Auvinen.

Matkustaminen lautalla voi olla pitkäpiimäistä, varsinkin jos sitä on paljon. Auvisen perheen kotialbumi

Lentäminen olisi ollut halvempaa ja nopeampaa

Kuukauden loma maksoi Auvisille 2 600 euroa, mikä yllätti perheen kalleudellaan. Summaan on laskettu autoilu, lauttamatkustaminen ja matkustamisen takia otetut hotelliyöt. Ruokamenojen laskeminen mukaan ei olisi mielekästä, koska ne olisivat olleet kotona Lahdessa suunnilleen samat.

Perhe ajoi vanhalla Volvo-farmariautollaan, johon oli pakattu viisi polkupyörää, kokonaisuudessaan peräti 5 500 kilometriä. He autoilivat määränpäähänsä Ruotsin, Saksan, Hollannin, Belgian ja Ranskan kautta. Paluumatkalla koukattiin Tanskan kautta. Lautalla mentiin viidesti ja hotelliöitä kertyi seitsemän.

Aikaa meni pelkkään matkustamiseen kahdeksan vuorokautta.

– Pakko sanoa, että lentäminen olisi ollut huomattavasti halvempaa ja tietenkin nopeampaa. Erityisesti lautoilla matkustaminen oli aikamoisen tylsää, kun ei siellä ollut mahdollisuutta hyttiinkään, miettii Juha Auvinen.

Periaatteessa siis home swap voi kuitenkin olla suuri rahallinen säästö. Tämän lisäksi se mahdollistaa "aidon arjen" elämisen kohdemaassa.

– Ei ole pakko käydä missään kalliissa huvipuistoissa, koska kaikki tavallinenkin on uutta. Minä kävin ostamassa kirpparilta vaatteita, kertoo Aino-Kaisa Auvinen.

Home swap -palvelusta he maksoivat amerikkalaisyritykselle vuosimaksun, joka oli 120 euroa. Palveluun sisältyvät mahdollisuus selailla ilmoituksia, oman ilmoituksen laatiminen sekä viestittelymahdollisuus toisen osapuolen kanssa aluksi anonyymisti. Lisäksi nettiportaalissa voi lukea toisten antamia suosituksia.

Alexa Mottram, James Irvine ja 10-kuukautinen Kit-poika pulikoivat ahkerasti järvissä. Motram kertoo uineensa nuoruudessaan paljon järvissä Luoteis-Englannissa Cumbriassa, Skotlannin rajalla. Alexa Mottramin ja James Irvinen kotialbumi.

Hyppyrimäkien tasanne avaa huikaisevan näköalan Lahteen. Alexa Mottramin ja James Irvinen kotialbumi.

Samaan aikaan toisaalla eli Lahdessa

Kun Auviset olivat Lincolnissa, brittiperhe lomaili puolestaan Auvisten kodissa.

Tuotedesignia yliopistossa opettava Alexa Mottram, 36, ja arkkitehti James Irvine, 42, lensivät vauvansa kanssa kesäiseen Lahteen, jonka oli juuri täyttänyt kansainvälinen triathlon-kisa Ironman. Ehkä yllättävääkin, he aikoivat ensin lomailla home swap -idealla San Franciscossa, mutta valitsivatkin Suomen Chicagon eli Lahden.

– Meillä oli Lahdessa upea loma. Halusimme Suomeen, koska olemme kiinnostuneita skandinaavisesta muotoilusta. Uimme järvissä, rentouduimme ja saunoimme. Grillasimme makkaraa ja söimme korvapuusteja, kertoo Alexa Mottrman sähköpostivastauksessaan Ylelle.

Brittiperhe kävi hyppyrimäkien näköalatasanteella ihailemassa maisemaa, johon kuuluvat kaupunkikeskusta, satama ja Vesijärvi.

Perheenisä kävi soittamassa rumpuja jami-illassa suomalaisystäviensä kanssa. Perhe suosittelee home swapia lämpimästi ja aikoo toteuttaa seuraavan reissunsa Suomeen heti ensi vuonna. Heidän mielestään home swap tarjoaa paljon enemmän kuin standardiloma.

Perheet eivät kohdanneet toisiaan face-to-face kuin vasta lomiensa lopussa Englannissa. Auvisen perheen kotialbumi