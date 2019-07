Kerrostaloon ilmestyi usean sentin levyinen halkeama heti valmistumisen jälkeen – rakennusvalvonnan mukaan tapaus on "poikkeuksellisen iso ja harmittava"

Espoolaiskerrostalon seinässä on todettu usean sentin levyinen halkeama. Neljä asuntoa on tyhjennetty asukkaista.

Espoolaiskerrostalon seinässä on todettu usean sentin levyinen halkeama. Neljä asuntoa on tyhjennetty asukkaista. Sini Järnström / Yle

Rakennusliikkeen mukaan halkeama on havaittu jo alkuvuonna pian talon valmistumisen jälkeen. Tarkkaa syytä tapahtuneelle ei ole vielä tiedossa, mutta Espoon rakennusvalvonta arvelee maaperän pettäneen talon alta.

Espoon Saunalahdessa lähes uuden kerrostalon julkisivuun on ilmestynyt usean sentin levyinen halkeama. Halkeaman takia neljä asuntoa on tyhjennetty asukkaista.

Rakennusliike Lapti Oy:n mukaan vaurio huomattiin jo heti kerrostalon valmistumisen jälkeen helmikuussa. Halkeama on alaosasta kaksi senttimetriä ja yläosasta neljä senttimetriä leveä.

Hiljattain valmistunut kerrostalo sijaitsee Espoon Saunalahdessa. Sini Järnström / Yle

Lapti Oy:n Etelä-Suomen tuotantojohtaja Sami Alanen toteaa rakennusliikkeen lähettämässä tiedotteessa, että kyse on julkisivun liikuntasauman laajenemasta.

Alasen mukaan syytä laajeneman syntymiseen ei kuitenkaan vielä tiedetä.

– Tutkimukset ovat edelleen käynnissä. Korjaussuunnittelu on käynnissä yhteistyössä Espoon rakennustarkastuksen kanssa, hän kommentoi.

Johtuiko poikkeuksellinen repeämä naapuritalon rakentamisesta?

Espoon rakennusvalvonnasta rakennepäällikkö Kari Pajanne pitää tapausta "poikkeuksellisen isona ja harmittavana".

– En muista, että ainakaan tämän viimeisen 20 vuoden aikana olisi näin pahasti mennyt, Pajanne toteaa Ylelle.

Hän arvelee halkeaman johtuneen maaperän pettämisestä. Tämän taas on saattanut aiheuttaa esimerkiksi naapuritalon rakentaminen.

– Ei tästä voi päätellä, kuka on syyllinen, mutta [repeämä] on sen jälkeen tapahtunut kun naapuritaloa on alettu rakentaa, Pajanne sanoo.

Lapti Oy:n tuotantojohtaja Sami Alanen ei vastannut maanantaina Ylen yhteydenottoihin muutoin kuin tiedotteen muodossa.

Tiedotteessa Alanen kertoo, että vielä ei tiedetä, paljonko talon korjaus tulee kaikkinensa maksamaan. Hän arvioi, että korjaustyöt voitaisiin aloittaa elo-syyskuussa.

Asuntoyhtiön osakkaille ei Alasen mukaan aiheudu korjaustöistä kustannuksia.

