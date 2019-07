Istanbulin kuvernööri häätää "pimeästi" kaupungissa asuvat syyrialaispakolaiset – kuukausi aikaa lähteä

Rekisteröimättömien syyrialaisten lukumääräksi on arvioitu ainakin kymmeniä, jopa satoja tuhansia Istanbulissa

Istanbulin kuvernöörin toimisto ilmoitti maanantaina, että kaikkien Istanbulissa "pimeästi" asuvien syyrialaisten tulee lähteä Istanbulista kuukauden sisällä.

Ne jotka eivät lähde vapaaehtoisesti 20. elokuuta mennessä, viedään sisäministeriön osoittamiin muihin maakuntiin Turkissa, kuvernöörin kanslia sanoi tiedotteessaan.

Tämä voi tarkoittaa kymmenien tuhansien syyrialaisten pakkosiirtämistä Istanbulista. Viranomaiset ovat arvioineet, että Istanbulissa olisi 540 000 rekisteröityneen syyrialaisen lisäksi jopa saman verran rekisteröitymättömiä.

Kuvernöörin kanslia, joka toimii suoraan presidentti Recep Tayyip Erdoğanin hallinnon alaisuudessa, ei kommentoinut päätöstä.

Ratsioita metroissa ja kaduilla

Viime viikolla Istanbulin poliisi aloitti jo henkilöllisyystodistusten pistotarkastukset kaupungissa, metroissa ja kaupoissa, etsien rekisteröitymättömiä syyrialaisia.

Ilman Turkin syyrialaisille antamaa, Istanbulissa päivättyä henkilöllisyystodistusta tavatut pakolaiset on lähetetty pois Istanbulista takaisin rajamaakuntiin. Useimmat syyrialaispakolaiset on rekisteröity Turkin Syyrian-vastaisen rajan maakunnissa heti heidän saavuttuaan, erityisesti Hatayssa, Gaziantepissa, Kilisissä ja Mersinissä.

– Olen pysytellyt kotonani yli viikon. Olen peloissani, en käytä julkisia kulkuvälineitä, koska en halua jäädä kiinni, sanoi syyrialaismies Maher, joka on asunut Istanbulissa perheineen kaksi vuotta rekisteröitymättä. Hänet on rekisteröity Gaziantepin kaupunkiin.

Tilanne on monissa syyrialaiskodeissa Istanbulissa monimutkainen, koska eri perheenjäsenet voivat olla rekisteröityneitä eri maakuntiin sen mukaan, mistä he ovat ylittäneet Syyrian rajan.

– Olisi vain kuukausi aikaa viedä huonekalut pois. Minulla on tytär täällä koulussa. Äitini on täällä. Joillakin on oma yritys, joka pitää sulkea, hän sanoi puhelimitse kotoaan. Maher ei halua julkaista sukunimeään eikä palveluksessaan olevan syyrialaisyrityksen nimeä.

Kun hän yritti rekisteröityä yli vuosi sitten, hänen hakemustaan ei hyväksytty. Monet ovat samassa tilanteessa: Istanbulin viranomaiset eivät ole kahteen vuoteen ottaneet vastaan rekisteröintihakemuksia syyrialaisilta.

Turkki käyttänyt miljardeja syyrilaisiin

Asenteet syyrialaisia kohtaan ovat koventuneet sitä mukaan, kun Turkin talous on heikentynyt, ja heidän lukumääränsä Turkissa on kasvanut. Syyrialaisten liikkeisiin on hyökätty useaan otteeseen viime kuukausina, usein reaktiona huhupuheisiin.

Syyrialaisia pakolaisia Bosporinsalmella Istanbulissa. Erdem Sahin / EPA

Talouden ennuste ei ole hyvä. Työttömyys on kasvanut, ja varsinkin rekisteröitymättömistä syyrialaisista on tullut halpaa pimeää työvoimaa monilla aloilla.

Samaan aikaan Turkki on käyttänyt nyt yli 37 miljardia dollaria (yli 32 miljardia euroa) syyrialaisiin pakolaisiin, presidentti Erdoğan sanoi kesäkuun lopulla.

– Me olemme avanneet ovemme ja sydämemme pakolaisille muista huolimatta, hän sanoi, arvostellen länsimaiden haluttomuutta ottaa pakolaisia.

Pakolaiset muuttaneet pois leireistä

Turkissa on nyt enemmän syyrialaisia kuin missään muualla Syyrian ulkopuolella, virallisen luvun mukaan peräti 3,6 miljoonaa.

Syyrian sodan alettua Turkki siirsi pakolaiset yli pariinkymmeneen leiriin rajamaakunnissa. Ne joilla oli varaa muuttivat kaupunkeihin tai jatkoivat Eurooppaan laittomia reittejä. Mutta sodan jatkuessa vuodesta toiseen, moni on muuttanut pois leireistä aloittaakseen normaalin elämän ja enää seitsemän prosenttia syyrialaisista asuu leireissä.

Viranomaiset määräsivät jo muutama vuosi sitten, etteivät syyrialaiset saa matkustaa maakuntien välillä, vaan pysytellä siinä maakunnassa missä heidät on rekisteröity. Monet ovat kuitenkin rikkoneet sääntöä.

"Yllättävä ja radikaali päätös"

Vielä äskettäin hallinto puhui suunnitelmista syyrialaisten kotouttamisesta, mutta moni syyrialainen joutuu nyt rikkomaan jo rakentamansa elämän. Rajamaakunnissa taloudelliset mahdollisuudet ovat vieläkin rajoitetumpia.

– Tämä päätös oli todella radikaali ja yllättävä. Se ei myöskään ole kansainvälisen lain mukainen, kommentoi pakolaiskysymyksiin perehtynyt tutkija Ulaş Sunata Istanbulin Bahçeşehir-yliopostosta maanantaina.

– Ajoituksen vuoksi, ja siksi että päätös tehdään vain Istanbulissa, on pakko ihmetellä, voisiko tällä olla tekemistä Istanbulin pormestarinvaalien kanssa, hän lisäsi.

Vaikuttiko vaalihäviö Istanbulissa?

Kesäkuun uusintavaaleissa pormestarin paikan voitti opposition ehdokas Ekrem Imamoğlu, joka käytti syyrialaiskorttia vaalikampanjassaan. Syyrialaisvastaisuus yhdistää turkkilaisia yli puoluerajojen, mutta erityisesti hallituksen vastustajia joista pakolaistulva on ollut hallitsematon.

Pian uusintavaalien jälkeen kuvernöörin kanslia määräsi myös, että arabiankieliset kyltit pitää Istanbulissa korvata sellaisilla joissa suurin osa tekstistä on turkiksi. Arabiankieliset kyltit on korvattu aiemmin myös muissa kaupungeissa.

Imamoğlu arvosteli syyrialaisten kauppojen ja ravintoloiden arabiankielisiä kylttejä ja sanoi syyrialaisten "muuttavan Istanbulin luonnetta".

– Tarkoitus on, että syyrialaiset palaavat lopulta kotimaahansa, Imamoğlu sanoi äskettäin ulkomaisten toimittajien tilaisuudessa, jossa Yle oli mukana.