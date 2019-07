Yle selvitti: Toinen maisterintutkinto puuttuu, korkeintaan vuosi kansainvälisen politiikan opintoja – Hussein al-Taee liioitteli opintojaan netissä

Kansanedustaja Hussein al-Taee on opiskellut vähemmän kansainvälistä politiikkaa kuin hän väitti LinkedIn-profiilissaan.

Kansanedustaja Hussein al-Taee näyttää liioitelleen opiskelutaustaansa kansainvälisessä politiikassa. Asia käy ilmi Ylen selvityksestä.

Al-Taee kertoo koulutuksestaan verkossa LinkedIn-profiilissaan (siirryt toiseen palveluun). Hän listasi vielä kesäkuussa koulutuksensa kohdalle kaksi maisterintutkintoa Varsovan yliopistosta Puolasta.

Kesäkuussa al-Taee kertoi jälkimmäisen maisterin tutkintonsa suoritusajaksi vuodet 2014–2016. Maisterin tutkinnon pääaineeksi lueteltiin “kansainvälinen politiikka, Yhdysvaltain-tutkimus, Yhdysvaltain ulkopolitiikka, Yhdysvaltain politiikka”. (International Relations, American Studies, US Foreign policy, US Relations)

Toinen maisterin tutkinto oli profiilin mukaan johtamisesta ja suoritettu vuosina 2013–2014.

Ylen A-studio otti yhteyttä Varsovan yliopistoon. Yliopistosta saatujen tietojen mukaan kumpikaan yllä väitetyistä kirjauksista ei pidä täysin paikkaansa.

Al-Taeen koulutukseen liittyvistä epäselvyyksistä uutisoi ensimmäisenä Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Kuvakaappaus Hussein al-Taeen Linkedin-sivuilta näyttää, miten hän kuvaili koulutustaan vielä kesäkuussa. Yle / Johanna Mattinen

Al-Taeen LinkedIn-profiilia on päivitetty heinäkuussa, ja koulutustietoja muutettu.

LinkedIn-profiili on julkinen ansioluettelo verkossa. Etenkin monet kansainvälisissä tehtävissä toimivat ihmiset päivittävät profiiliaan ahkerasti ja huolellisesti. Joidenkin LinkedIn-tiedot ovat hyvin summittaisia.

Yle pyysi perjantaina 19.7.2019 al-Taeeta kommentoimaan koulutukseensa liittyviä tietoja. Al-Taee vastasi Ylen kysymyksiin koulutuksestaan sähköpostitse maanantai-iltana.

Ei kahta maisterin tutkintoa

Toisin kuin hän aiemmin profiilissaan väitti, al-Taeella ei ole maisterin tutkintoa kansainvälisestä politiikasta Varsovan yliopistosta.

Hänet hyväksyttiin lukuvuonna 2014–2015 opiskelemaan American Studies -ohjelmaan. Syyskuun lopussa 2015 hänet kuitenkin poistettiin opiskelijoiden listalta.

Yliopiston edustaja ei kerro, millaisissa tapauksissa henkilö poistetaan listalta.

Tätä ennen al-Taee oli osallistunut Varsovan yliopistossa taloustieteiden ohjelmaan lukuvuonna 2013–2014. Tästä ohjelmasta al-Taee itse jättäytyi pois syyskuussa 2013.

Sen sijaan al-Taeella on maisterin tutkinto kansainvälisen talouden ohjelmasta. Hän valmistui Varsovan yliopiston johtamistieteiden yksiköstä 3. heinäkuuta 2017.

LinkedIn-profiilissa luki vielä kesän alussa, että al-Taee valmistui maisteriksi jo vuonna 2014. Tämä kirjaus ei siis pitänyt paikkaansa.

LinkedIn-profiilin kirjaukset olivat aiemmin myös osin keskenään ristiriitaisia. Vaikka al-Taee profiilin kohdassa koulutus sanoikin valmistuneensa, niin kohdassa työhistoria hän kertoi yhä opiskelevansa Varsovan yliopistossa.

Tässä kohdassa hän mainitsee opinnäytetyönsä aiheeksi “federalismin Irakissa ja kannattavat sijoitusmahdollisuudet Euroopalle”.

Yle ei saanut yliopistolta vahvistusta tutkielman aiheesta.

Hussein al-Taeen Linkedin-profiilia on päivitetty kesäkuun jälkeen. Tältä koulutustiedot näyttävät nyt. Yle / Lauri Miikkulainen

Al-Taee kommentoi profiilinsa kirjauksia näin:

– En ole ollut aktiivinen LinkedInissä, joten profiilini tiedot olivat vajavaiset ja joltakin osin epätarkat. En ole kuitenkaan väittänyt, että minulla on kaksi ylempää korkeakoulututkintoa, vaan että olen opiskellut toistakin tutkintoa varten, joka valitettavasti jäi kesken aloitettuani CMI:llä.

Yleensä LinkedIn-profiilin kirjauksella "masters degree" tarkoitetaan nimenomaan maisteriksi valmistumista.

– LinkedIn-profiilini on täydennetty heinäkuussa ja nyt siellä kerrotaan selkeästi, että toiseen maisterin tutkintoon tähdänneet opinnot ovat keskeytyneet.

Talousopintoja, ei kansainvälistä politiikkaa

Kansanedustaja kertoi profiilissaan opiskelleensa myös Lincolnin yliopistossa Itä-Englannissa ja suorittaneensa kandidaatin tutkintoa vastaavan BA:n kansainvälisestä johtamisesta vuosina 2006–2010.

Lincolnin yliopisto vahvisti Ylelle, että al-Taee on onnistuneesti suorittanut kandidaatin tutkinnon kansainvälisestä johtamisesta. Tutkinnon nimi oli englanniksi Bachelor of Arts in International Management Studies. Myös al-Taee lähetti Ylelle kuvan tämän tutkinnon todistuksestaan.

Kyse oli kaksoistutkinnosta, jota al-Taee suoritti Lincolnin lisäksi helsinkiläisessä ammattikorkeakoulussa Metropoliassa.

Metropolia vahvistaa al-Taeen suorittaneen kaksoistutkinnon ja valmistuneen liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnosta eli tradenomiksi heinäkuussa 2010. Lopputyön aihe oli “Federalism in Iraq? - A New Perspective.”

Al-Taee kertoo profiilissaan suorittaneensa Lincolnissa myös tutkinnon (diploma) kansainvälisestä politiikasta ja diplomatiasta vuosina 2008–2009. Lincolnin yliopisto ei vahvistanut tätä tutkintoa Ylelle.

Tradenomina rauhanneuvottelijaksi

Rauhanneuvottelijana uransa tehnyt al-Taee aloitti CMI:llä vuonna 2015. Ylen selvitysten mukaan tuolloin hänellä oli taskussaan tradenomin paperit ja Varsovan yliopistosta kaksi lukuvuotta, joista ainakin toinen oli jäänyt kesken.

Ylen selvityksen perusteella al-Taeella ei ole yhtään kansainvälisen politiikan tutkintoa mainitsemistaan korkeakouluista.

Oppilaitoksilta saatujen tietojen mukaan al-Taee on opiskellut kyseisissä kouluissa kansainväliseen politiikkaan liittyvissä tutkinto-ohjelmissa korkeintaan vuoden. Myös al-Taee vahvisti Ylelle, että opintoja on yhteensä noin vuoden verran.

– Suoritin lähes vuoden verran maisteriopintojen kursseja. Olin myös aikaisempana vuonna suorittanut kauppatieteiden opintojeni lomassa ennakolta kursseja American Studies -tiedekunnasta mm. Muuttuvasta Kiinan asemasta suhteessa länteen sekä monia muita, al-Taee kertoo.

– En ollut tulkinnut LinkedIn-profiilin olevan virallinen CV, al-Taee toteaa.

Eduskuntavaalikampanjansa sivuilla (siirryt toiseen palveluun) al-Taee kertoi, että hän on kauppatieteiden maisteri. Samassa esittelytekstissä hän kertoo opiskelleensa “kansainvälisiä suhteita, johtamista ja liiketaloutta Varsovassa ja Lontoossa.”

Lincolnin yliopisto, jossa al-Taee oli opiskellut, sijaitsee yli kuitenkin 200 kilometriä Lontoosta pohjoiseen.

– Tämä oli virhe. Siinä on ollut tarkoitus sanoa Briteissä Lontoon sijaan, al-Taee selventää.

Eduskunnan sivuilla al-Taeen CV:ssä lukee (siirryt toiseen palveluun) vain hänen nimensä, syntymäaikansa ja kotikunta. Koulu- tai työpaikkoja ei mainita. Ammatikseen hän ilmoittaa asiantuntijan ja koulutuksekseen kauppatieteiden maisterin.

Ennen maisteriksi valmistumistaan, al-Taee kertoi Ylen haastattelussa vuonna 2016 opiskelleensa “kauppaa ja kansainvälisiä suhteita Englannissa ja Suomessa” sekä tehneensä “kauppatieteiden ja kansainvälisen politiikan opintoja Varsovassa.”

CMI:n Talvitie: "Tämä työ opitaan eritoten tekemällä"

Yle kysyi al-Taeen koulutuksista paljastuneisiin epäselvyyksiin kommentteja myös hänen entiseltä työnantajaltaan CMI:ltä. CMI:n toiminnanjohtaja Tuija Talvitie vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

Tiesikö CMI, ettei al-Taeella ollut alaan liittyvää eli kansainväliseen politiikkaan liittyvää koulutusta?

– Kyllä tiesimme. Al-Taee aloitti CMI:ssä konsulttina, jonka tehtävänä oli avustaa asiantuntijoitamme Irakissa.

Mitkä koulutusvaatimukset ovat, jotta CMI:lle voi päästä töihin?

– Riippuvat tilanteesta ja toimenkuvasta. Arvostamme monipuolisuutta henkilökunnassamme, CMI:läisillä on erilaisia koulutustaustoja matematiikasta teologiaan ja humanistisiin aineisiin, toki myös valtiotieteilijöitä.

Kuinka tavallista on, että CMI:hin palkataan henkilöitä, joilla ei ole ylempää korkeakoulututkintoa?

– Rekrytoimme kansainvälisesti. Valtaosalla kansainvälisistä hakijoista ei ole ylempää korkeakoulututkintoa. Monissa maissa esimerkiksi maisterintutkinto on erikoistumistutkinto, jonka vain harva suorittaa.

Millainen koulutus rauhanneuvottelijan tehtävään CMI:ssä tarvitaan?

– Kokemus, kansainväliset verkostot ja henkilökohtaiset ominaisuudet painavat enemmän kuin koulutus. Esimerkiksi presidentti Ahtisaarella on luokanopettajan koulutus. CMI:llä ei ole yhtenäisiä tutkintovaatimuksia, tämä työ opitaan eritoten tekemällä.

Päivitetty 22.7.2019 klo 21.02: Lisätty CMI:n Tuija Talvitien kommentit.

Päivitetty 22.7.2019 klo 21.10: Lisätty tieto, että al-Taee lähetti Ylelle kuvan todistuksestaan Lincolnin yliopistossa.

