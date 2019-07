Britanniassa kuohuu tällä viikolla - pääministerin nimi selviää keskiviikkona

Britannian hallitseva konservatiivipuolue saa uuden johtajan tiistaina. Oli se sitten EU-eron kärkikannattajiin kuuluva Lontoon entinen pormestari ja entinen ulkoministeri Boris Johnson tai nykyinen ulkoministeri, maltillisempi brexitin kannattaja ja nykyinen ulkoministeri Jeremy Hunt, Britannia astuu uuteen aikaan.

Keskiviikkona konservatiivipuolueen jäsenistön äänestämä voittaja nousee mitä todennäköisimmin myös maan pääministeriksi.

Britannian konservatiivipuolueen jäsenten äänestys uudesta puheenjohtajastaan päättyi maanantaina. Eroavan pääministerin, Theresa Mayn seuraajasta päättää noin 160 000 konservatiivipuolueen jäsentä.

Jos ei kummia tapahdu niin Boris Johnson kurvaa Buckinghamin palatsin ja kuningatar Elisabeth II:n kautta iltapäivällä pääministerinä virka-asuntoonsa osoitteeseen Downing Street 10, ja aloittaa uuden hallituksen muodostamisen.

Komentaja vaihtuu, mutta mikään ei muutu

Seuraavallakin pääministerillä on vain neljä mahdollisuutta hoitaa brexit; perua artikla 50 eli ero, hakea lisäaikaa varsinaiselle eropäivälle, joka on nyt 31. lokakuuta, erota ilman sopimusta tai sopimuksen kera.

Boris Johnson sanoi viikonloppuna “do or die”, eli tulos tai ulos. Johnson aikoo pääministerinä repiä EU:n kanssa neuvotellun erosopimuksen ja saattaa Britannian ulos unionista vaikka ilman sopimusta, jos eurooppalaiset kumppanit eivät suostu muutoksiin.

Kivi kengässä on yhä Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaa koskeva järjestely, niin kutsuttu “backstop”. Se on on vakuutuksenomainen tullijärjestely. Sillä taataan, ettei saarelle nouse näkyvää rajaa estämään ihmisten tai tavaroiden liikkumista. Se on luotu siltä varalta, ettei parempaakaan löydy, kun kahden vuoden siirtymäaika eropäivästä lukien umpeutuu.

Jeremy Hunt on tarjonnut maltillisempaa lähestymistapaa. Hän haluaa myös neuvotella rajakysymyksen uusiksi, mutta haluaa lisäaikaa neuvotteluille. Huntin mukaan ero olisi ajankohtainen vuoden lopussa.

EU:lla ei ole uutta tarjolla

Irlannin ulkoministeri Simon Coveney sanoi BBC:n Andrew Marr show’ssa sunnuntaina, että kaikki ovat pulassa, jos Britannian uusi pääministeri haluaa repiä neuvotellun erosopimuksen. Coveney painotti, että päätös erota ilman sopimusta on Britannian oma valinta.

EU:n johto on sanonut puolitoista vuotta, että erosopimusta ei enää muuteta vaan, että esimerkiksi Britannian Irlannin rajaa koskevat huolet ratkaistaan uudessa, tulevaa kauppasuhdetta koskevassa sopimuksessa.

Toisaalta EU-johto keskustelee Britannian kanssa, johti maata keskiviikosta eteenpäin kuka tahansa.

Konservatiivipuolueen kuukauden kestänyt johtajakisa on kasvattanut sopimuksettoman eron mahdollisuutta, koska sekä Johnson, että Hunt ovat molemmat vankkoja brexitin kannattajia.

Brysselissä eu-komissio on jo pitkään varautunut sopimuksettomaan eroon. The Times -sanomalehti kirjoitti maanantaina diplomaattilähteisiin viitaten, että komissio valmistelee miljardien eurojen tukipakettia Irlannille siltä varalta, että Britannian ja EU:n kauppasuhteet katkeavat äkisti lokakuun lopussa. Irlanti on taloudellisesti ylivoimaisesti suurin kärsijä.

Kapina muhii kaikkialla

Viikonloppuna brexitin vastustajat järjestivät Lontoossa kolmannen suurmielenosoituksen EU-eroa vastaan. Poliisi kertoi Ylelle, että parlamentin edustalle odotettiin 75 000 - 100 000 ihmistä, mutta paikalle saapui vain 15 000 - 20 000 henkeä. Edellinen mielenosoitus keräsi miljoonaväen.

Jos väki parlamenttirakennuksen ulkopuolella on vähentynyt niin kapina itse Westminsterissä Johnsonin erosuunnitelmia vastaan on voimistunut.

Huhut siitä, että Johnson pääministerinä määräisi parlamentin tauolle kun eron aika koittaa on saanut kansanedustajat vastatoimiin. Parlamentti hyväksyi viime viikolla esityksen, jonka mukaan Britannia ei voi erota EU:sta ilman sopimusta.

Lisäksi konservatiivipuolueen laiha neljän edustajan enemmistö kutistuu päivä päivältä. Yksi Tory-edustaja on saanut syytteet seksuaalisesta väkivallasta ja joutuu oikeuteen. Toinen edustaja on menossa vaihtoon täytevaaleissa.

Uusi pääministeri ei voi myöskään luottaa koko puolueensa tukeen parlamentissa kun kyse on EU-erosta. Yksi Theresa Mayn ministeri erosi jo eilen ja lisää eroja on luvassa tänään. Erojen syy on Boris Johnson, jonka siis odotetaan nousevan pääministeriksi ja hänen brexit-politiikkansa. Valtiovarainministeri Philip Hammon sanoi, ettei hän voi tukea sellaista politiikkaa ja johtajaa, josta on vahinkoa Britannialle.

Keskeltä nousee uusi voima

Kevään eurovaaleissa hyvän tuloksen tehnyt puolue liberaalidemokraatit vaihtoivat eilen puheenjohtajansa. Johtoon nousi 39-vuotias Jo Swinson, joka voittopuheessaan kutsui brexitin vastustajat yli puoluerajojen taisteluun Britannian EU-jäsenyyden puolesta. Swinson otti myös etunojan seuraaviin vaaleihin ilmoittautumalla pääministeriehdokkaaksi.

Liberaalidemokraatit ovat olleet jo jonkin aikaa taas myötätuulessa EU-myönteisenä puolueena ja tuoreen kyselyn mukaan hätyyttelee parinkymmenen prosentin kannatusta.

Samaan aikaan konservatiivien ja työväenpuolueen kannatukset ovat tipahtaneet. Molemmat puolueet ovat jakautuneet brexit-kysymyksessä.

Useat poliitikot ja tutkijat ennustavat ennenaikaisia vaaleja ennenkuin EU-ero on käsillä.

Kuherruskuukausi ei ole edes päiviä

Edessä on kiire viikko, kuka ikinä onkaan Britannian pääministeri keskiviikkona. Ensi töikseen uusi pääministeri ohjeistaa maan ydinsukellusveneiden komentajat ydiniskun varalta, eli mitä tehdä jos komentoyhteydet katkeavat.

Pääministeri todennäköisesti julkistaa myös jo ensimmäiset, tärkeimmät ministerinimitykset, niitä ovat valtiovarain-, sisä-, ulko- ja puolustusministeri. Hallituksen nimittäminen jatkuu torstaina.

Sen jälkeen alkaa yhteydenpito ulkomaailmaan ja vierailujen aloittaminen. Brexit ja suhteen luominen Brysselin kanssa ovat kärjessä ja niiden hoitaminen myös määrittää pääministerin onnistumisen.

Iran on vakava ulko- ja turvallisuuspoliittinen haaste heti alkuun. Pääministerin paikkaa tavoitteleva ulkoministeri Jeremy Hunt on pyytänyt eurooppalaisilta liittolaisilta apua kauppalaivojen kulun turvaamiseen Hormuzinsalmessa. Ehdotus merioperaatiosta tehtiin sen jälkeen kun Iranin vallankumouskaarti otti perjantaina haltuunsa Britannian lipun alla kulkeneen öljytankkerin salmessa.

Uuden pääministerin päänsärkyihin kuuluvat myös hajanaisen konservatiivipuolueen eheyttäminen ja kapinoivan parlamentin hallitseminen.