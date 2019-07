USA:ssa kongressi sopuun valtion budjetista – Trump tyytyväinen sopimukseen

Budjettiin liittyvä vääntö velkakaton nostamisesta on johtanut useamman kerran hallinnon sulkuun.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump ja kongressi ovat päässeet sopuun valtion budjetista. Trump tviittasi (siirryt toiseen palveluun) asiasta maanantaina paikallista aikaa. Hän kutsui sopimusta todelliseksi kompromissiksi.

Kahdelle vuodelle yltävästä budjettisovusta olivat päättämässä edustajainhuoneen ja senaatin demokraatti- ja republikaanijohtajat.

Sopimuksen mukaan julkista kulutusta lisätään jopa 320 miljardilla dollarilla. Lisäksi usein kiistaa aiheuttava velkakatto käytännössä poistetaan käytöstä heinäkuuhun 2021 asti.

Näin ollen todellinen vääntö valtion velasta siirtynee vuoden 2020 presidentinvaalien yli.

Vääntö velkakaton nostamisesta on myös johtanut useamman kerran hallinnon sulkuun.

Tänä vuonna velkakatto tuli täyteen jo maaliskuussa. Se on tarkoittanut sitä, ettei liittovaltio ole voinut ottaa uutta velkaa edes perustoimintojensa pyörittämiseen.

Osa republikaaneista on jo vastustanut sopimusta. Kaikki presidentin puolueen edustajat eivät ole tyytyväisiä siihen, että Yhdysvaltojen velkaantuminen on vain kasvanut. Maan velka on jo yli 22,5 biljoonaa (tuhat miljardia) dollaria.

Demokraattijohtajat riemuitsivat uutta sopua ja kiittelivät valtion perusrahoituksen turvaamista.

Sopimuksen on vielä läpäistävä kongressin molemmat huoneet, mutta sille ei näytä olevan esteitä.

