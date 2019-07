Karkkihyllyt piiloon, pähkinät halvemmiksi, ilmaisia kehonkoostumusmittauksia – näin ylipainoiset ihmiset ja asiantuntijat ratkaisisivat suomalaisten lihomisen

Suomalaisten liikalihavuuden poistamiseksi on yritetty ja suunniteltu monenlaisia konsteja.

Lihottavien elintarvikkeiden ankarampaa verotusta on Suomessa harkittu jo pitkään. Syynä on suomalaisten kasvava ylipaino.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi jo kolme vuotta sitten, että jos sokeristen virvoitusjuomien hinta nousisi 20 prosenttia, niiden kulutus vähenisi vastaavasti 20 prosenttia.

Viimeksi pari viikkoa sitten lihavuuden syihin erikoistunut lääkäri Pertti Mustajoki ehdotti Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) suurempaa veroa esimerkiksi makeisille ja perunalastuille.

– Lihavuuden torjuntaan on ryhdyttävä myös Suomessa, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus parempaan elämään. Lihottavien elintarvikkeiden kulutuksen vähentäminen ­verotuksella ja säädöksillä ei maksa mitään. Päinvastoin, viisailla verotusratkaisuilla valtion tulot saattavat kasvaa. Ajan mittaan lihavuus­sairauksien väheneminen keventäisi terveydenhuoltomme kuluja, kirjoitti Mustajoki.

Mustajoki sai ehdotuksensa puolelle nopeasti muitakin alan asiantuntijoita (siirryt toiseen palveluun). Helsingin yliopiston lihavuustutkimusyksikön professori ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lihavuuskeskuksen ylilääkäri Kirsi Pietiläinen kommentoi Helsingin Sanomille, että poliittiset päättäjät ovat liian pitkään vetkutelleet ison asian kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vuonna 2017 suomalaisista miehistä vähintään ylipainoisia eli vähintään lievästi lihavia oli 71,9 %. Naisten vastaava luku on 63,2 %.

Vallen pariskunta: Ruuan halvennus ja ilmaiset kuntotestit

Lappeenrantalaisella Vallen pariskunnalla on kosolti kokemusta ylipainosta ja laihduttamisesta. Perheen isä Marko Valle kertoo, että on painoindeksin mukaan tällä hetkellä sairaalloisen lihava. Se tarkoittaa, että hänen painoindeksinsä on yli 40, kun normaalipainoisen ihmisen painoindeksi (siirryt toiseen palveluun) on 18,5–25.

– Ihannepainoni olisi painoindeksin mukaan 65 kiloa. Painan kuitenkin nyt yli 100 kiloa.

Marko Valle ei ole huolissaan omasta painostaan. Hän sanoo, ettei paino ole aiheuttanut hänelle terveyshaittoja. Syyt omaan ylipainoon on helppo luetella.

– Liiallinen ruuan syöminen ja liian vähäinen aktiivisuus. Pystyn halutessani tekemään asialle paljonkin. Paino on vuosien aikana jojoillut alle 70 kilosta 120 kiloon.

Vaimo Suvi-Karoliina Valle on hyvin tietoinen siitä, millainen merkitys ruokavaliolla on ihmisen painoon ja hyvinvointiin.

– Se ratkaisee, mitä ihminen tekee arkena, kun hakee lapset tarhasta ja mennään kotiin. Toinen tärkeä asia on välipalojen merkitys aikuiselle ihmiselle. Siitä ei voi puhua liikaa.

Suvi-Karoliina ja Marko Valle eivät usko, että pelkät haittaverot ratkaisisivat suomalaisten paino-ongelmat. Vallen perheen kotialbumi

Miten Vallen pariskunta pysäyttäisi suomalaisten lihomisen?

– Ei ainakaan verotuksella! Meitä verotetaan tarpeeksi jo muutenkin. Hyvätuloiset ihmiset eivät ole niin ylipainoisia, koska heillä on varaa tehdä erilaisia valintoja ruuan suhteen. Nämä veronkorotukset napsahtaisivat juuri keskituloisten alapuolelle, perustelee Marko Valle.

Vaimo Suvi-Karoliina Valle ei ole yhtä kielteisellä kannalla lihottavan ruuan haittaverosta. Mutta hän sanoo, että terveellisten elintarvikkeiden hintaa tulisi samaan aikaan laskea.

– Jos voisin samalla rahalla ostaa terveellisempää, niin tietenkin tekisin niin. Pähkinöiden kilohointa on irtomyynnissä 17 euroa ja irtokarkkien 5 euroa.

Suvi-Karoliina Valle kritisoi myös herkkujen tyrkyttämistä ihmisille.

– Miksi kassoilla on karkkia, eikä vaikka naposteluporkkanoita? Monia terveellisiä naposteltavia täytyy ihan etsimällä etsiä kasvishyllyjen kätköistä.

Pähkinöiden kilohointa on irtomyynnissä 17 euroa ja irtokarkkien 5 euroa. Suvi-Karoliina Valle

Marko Valle ehdottaa, että ihmisille tulisi tarjota ilmaisia kuntotestejä ja sekä kehonkoostumusmittauksia, joissa selvitetään rasvan ja lihasmassan määrää kehossa.

– Ihmiset havahtuisivat oikeasti, että mikä se oma tilanne on. Yhteiskunnan pitäisi tulla siinä vastaan.

Lihavuuskeskustelussa tikun nokkaan on nostettu myös hotellien ja risteilylaivojen runsaat puffet-pöydät. Lääkäri Olavi Ylikorkala kirjoitti Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun), että on hengenvaarallista ahtaa sisäänsä hotellien tarjoamia lounaan veroisia aamupaloja. Marko Vallella on tähän ratkaisu.

– Laitetaan hinta annoksen painon mukaan. Muutaman kerran kun ihminen syö 30 euron arvoisen lihapulla-annoksen, niin varmasti annos pienenee.

Liikunta-alan yrittäjä: Lisää aikaa ja osaamista terveydenhuoltoon

Liikunnanohjaaja Pauliina Käiväräisellä on laaja kokemus liikunnasta ja urheilusta. Hän on aiemmin toiminut esimerkiksi terveyskeskuksen liikuntaneuvojana, ja nykyään hänellä on oma kuntosaliyritys sekä fitnessurheilun valmennustiimi. Käiväräinen törmää ylipainoon työssään usein niin, että ihmiset ottavat häneen yhteyttä ja kertovat tarvitsevansa apua laihtumiseen.

Hän ei kuitenkaan usko kuureihin tai edes pelkkään kovaan treeniin.

– Kokonaisuuden ymmärtäminen! Ihmisen tulee tietää, mitä hän jaksaa ja pystyy tekemään. Ammattilaisen tulee tarjota tukea arjen ratkaisuihin ja antaa neuvoja esimerkiksi uneen ja stressin hallintaan.

Pauliina Käiväräinen peräänkuuluttaa aikaa ja osaamista ylipainoisten ihmisten kohtaamiseen. Anne Laine / Yle

Miten suomalaisten ylipaino saataisiin kuriin?

Suomalaisten lisääntynyt ylipaino ei Pauliina Käiväräisen mukaan johdu suinkaan tietämättömyydestä. Hän uskoo, että lihavuus on seurausta jostakin muusta ongelmasta. Niihin pitäisi päästä käsiksi.

– En ole koululääketieteen demonisoija, mutta kyllä siellä on töitä tehtävänä sen suhteen, miten ylipainoisia ihmisiä kohdataan. Sen tulee olla jotakin muuta, kuin että annetaan paperi käteen, että tämän verran tulee liikkua.

Ylipainoisen ihmisen avun hakeminen voi Käiväräisen mukaan päättyä yhteen huonoon kohtaamiseen.

– Luottamus menee. Se on erityisen haitallista siksi, että juuri esimerkiksi julkisen terveydenhuollon pitäisi auttaa ihmisiä.

Käiväräinen peräänkuuluttaa terveydenhuoltoon lisää aikaa ja osaamista.

– Liikuntaneuvojan työssä huomasin, että monelle oli jo iso juttu, että joku kuunteli. Voisi myös kysyä, että onko esimerkiksi lääkäri oikea ihminen antamaan liikuntaan liittyviä ohjeistuksia vai sopisiko siihen työhön paremmin liikunnan ammattilainen.

Epäterveellisen ruuan haittavero ei Käiväräiseltä saa kannatusta.

– Lasketaan ennemmin sen terveellisen ruuan hintaa.

Ravitsemusterapeutti: Kaupan hyllyt tulisi järjestellä uudelleen

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten ravitsemusterapeutti Jonna Alhosen vastaanotolle tulevista asiakkaista noin joka toinen hakee apua ylipainoon. Ikäryhmistä suurin on 10–20-vuotiaat lapset ja nuoret.

Syitä suomalaisten lihomiselle on monia, mutta yhtenä asiana Alhonen nostaa esiin elintarvikkeiden runsauden.

– Haasteena on se, että koko elämä on yhtä puffet-pöytää. Tämä näkyy kaupoissa siinä, kuinka monta hyllymetriä on myynnissä makeita ja suolaisia naposteltavia verrattuna terveellisiin vaihtoehtoihin.

Ravitsemusterapeutti Jonna Alhosen asiakkaiden onnistumisia ei mitata pelkästään vaa`alla. Kasvisten, hedelmien ja marjojen lisääminen uutena asiana ruokavalioon vaikuttaa ajan myötä positiivisesti.

– Joskus onnistuminen voi olla sitä, että paino enää nouse, vaan pysyy ennallaan. Tai että asiakkaan syömisrytmi saadaan kohdalleen.

Makeat juomat lihottavat joitakin ihmisiä, mutta Jonna Alhonen ei silti varauksetta kannata niille haittaveroa. Anne Laine / Yle

Miten ravitsemusterapeutti laihduttaisi suomalaisia?

Ravitsemusterapeutti Jonna Alhosen asiakkaiden liikapainon syitä ovat usein väsymys, uupumus, sairaus tai vääränlainen ruokailurytmi. Lasten ylipaino johtuu usein perheen ruokailutottumuksista. Osa ylipainoisista saattaa Alhoden mukaan turhaan vältellä esimerkiksi viljatuotteita, eivätkä näin saa tarpeeksi kuituja.

Yhden ongelman muodostavat makeat juomat.

– Ne ovat ongelmallisia, koska eivät tuo kylläisyyttä.

Makeiden juomien tuomista ongelmista huolimatta Alhonen ei usko, että pelkästään erilaiset haittaverot ratkaisisivat suomalaisten ylipaino-ongelmia. Hänen mukaansa asian ratkaisemiseksi tarvitaan isompia muutoksia. Alhonen kertoo niin sanotuista tuuppaus-toimenpiteistä, jossa kieltojen ja rangaistusten sijaan ihmisiä ohjaillaan kohti parempia valintoja.

– Eli miten saataisiin ne terveelliset valinnat houkuttelevimmiksi ja niiden valitseminen helpommaksi. Että ihminen valitsisi linjastosta herkullisen näköisiä ja kauniisti esillä olevia kasviksia.

Ravitsemusterapeutti muuttaisi myös kauppojen hyllyjen sijoittelua.

– Makeiset voisi olla maitohyllyn paikalla, että sen hyllyn ohi ei aina tarvitsisi edes mennä.

