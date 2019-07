"Kesäkuu oli todella synkkä" – tieliikennekuolemissa iso piikki

Kesäkuun tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 24 ihmistä, mikä on 15 enemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen mukaan kuolleista viisi oli liikkeellä moottoripyörällä, yksi mopolla ja neljä polkupyörällä. Autoilijoista 12 oli liikkeellä henkilöautolla ja yksi pakettiautolla.

Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen sanoo, että kesä on tieliikenteessä aina mustempaa aikaa kuin muut kuukaudet. Kolmasosa liikennekuolemista tapahtuu kesäaikana.

– Joku kolmesta kesän kuukausista on usein se kaikkein mustin, mutta nyt kesäkuu oli todella synkkä, Tarvainen sanoo.

Tarvaisen mukaan osa tieliikennekuolemista selittyy normaaleilla kesän riskitekijöillä. Esimerkiksi päihdeonnettomuudet ja nuorten onnettomuudet ovat yliedustettuina.

Moottoripyöräily vaatii jatkuvaa keskittymistä

Kesäkuun tieliikennekuolemien taustoja ei ole ehditty tutkia vielä tarkemmin, mutta jonkinlainen tuntuma Liikenneturvalla niihin on.

– Paljon vaikuttaisi olevan inhimillisestä käyttäytymisestä johtuvaa riskinottoa, Tarvainen pohtii.

Tarvainen pohtii kaksipyöräisten osuutta onnettomuustilastoissa.

– Kaksipyöräisillä meni erityisen huonosti. Kesäkuussa kymmenen kuolleista oli niillä liikkeellä.

Hän muistuttaa, että moottoripyörän ajaminen vaatii hyvin herkeämätöntä keskittymistä ajamiseen.

– Autopuolella automaatio on kehittynyt ja tukee kuljettajaa, mutta moottoripyörät ovat nykyään valtavan tehokkaita ja vaativat hyvää ajotaitoa.

Tarvainen kuitenkin painottaa, etteivät motoristikuolemat johdu pelkästään moottoripyöräilijän varomattomuudesta, vaan usein syytä on myös toisessa osapuolessa.

Tarvainen kantaa huolta myös polkupyöräilijöistä, joita kuoli viime vuonna 21.

– Nyt on kymmenkunta kuollut ensimmäisen puolen vuoden aikana, ja pyöräilykautta on vielä jäljellä. Lisäksi heinäkuussa on menetetty lisää polkupyöräilijöitä, Tarvainen suree.

Liikenneturvallisuus ei parane pikatempuilla

Tarvainen on varma siitä, että liikenneturvallisuutta voidaan parantaa nykyisestä.

– Helppoja ja halpoja temppuja ei ole, vaan tämä on monen asian summa. Tässä on klassinen kolmijako: tiestö, ajoneuvot ja ihmisen oma käyttäytyminen. Tiedän, että tämä kuulostaa tylsältä, mutta täytyy olla määrätietoista, turvallisuushakuista liikennepolitiikkaa.

Kesäkuun tieliikenneonnettomuuksissa kuolleista miehiä oli 20 ja naisia neljä. Onnettomuuksissa loukkaantui 504 ihmistä.

Tammi–kesäkuussa tapahtui kaikkiaan 1 765 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Silloin onnettomuuksissa kuoli 99 ja loukkaantui 2 258 ihmistä. Kuolleita oli 11 enemmän ja loukkaantuneita 170 vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.