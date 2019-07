Raide-Jokerin uusin käänne: Korkein hallinto-oikeus kielsi hakkuut Helsingin Pajamäessä – Todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia koko projektiin

Määräys hakkuukiellosta Patterimäessä on voimassa kunnes hallinto-oikeus on ratkaissut valitukset tai toisin määrännyt.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kieltänyt toistaiseksi Raide-Jokerin hakkuut Helsingin Pajamäessä.

Oikeus päätti keskeyttää Patterimäen puunkaadot, jotta se voi tutkia alueen luontoarvojen turvaamiseksi tehdyn valituksen, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri (siirryt toiseen palveluun).

KHO myönsi Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle valitusluvan asiassa eilen maanantaina.

Myöntäessään valitusluvan KHO asetti puunkaadoille samalla toimenpidekiellon. Oikeus katsoo, että valitukset kävisivät hyödyttömiksi, jos Patterimäen hakkuut Raide-Jokerin tieltä aloitettaisiin nyt.

KHO:n määräys hakkuiden kiellosta on voimassa, kunnes oikeus on ratkaissut valitukset tai toisin määrännyt.

Raide-Jokeri: Merkittäviä vaikutuksia koko projektiin

Raide-Jokerin tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan toimenpidekiellolla on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia koko projektin aikatauluihin ja kustannuksiin. Puunkaatoja Pajamäessä ei ole vielä aloitettu.

Toimenpidekiellon tarkemmat vaikutukset eivät ole vielä selvillä.

– Tämä on projektin kannalta hyvin ikävä päätös. Nyt on ratkaisevaa, kuinka kauan toimenpidekielto on voimassa. On hyvin suuri riski, että tämä vaikuttaa koko projektin aikatauluun, Raide-Jokerin tilaajan projektijohtaja Juha Saarikoski toteaa Ylelle.

Saarikoski ei osaa arvioida kuinka kauan KHO:n asettama toimenpidekielto on voimassa.

Hänen mukaansa tässä vaiheessa on myös mahdotonta arvioida, kuinka pitkä viivästys koko Raide-Jokerin käyttöönotolle voi tulla Patterinmäen puunkaatoja koskevan valituksen vuoksi.

– Viive voi olla pahimmillaan pitkäkin, jos oikeusprosessi mennään kaikissa oikeusasteissa, niin tässä ei puhuta kuukausista vaan vuosista, mutta tätä on vaikea lähteä spekuloimaan tässä vaiheessa, Saarikoski sanoo.

Hakkuut oli tarkoitus aloittaa jo toukokuussa

Pajamäki-seura haki alunperin viime toukokuussa ely-keskukselta toimenpidekieltoa hakkuille. Pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentamista valmistelevat puunkaadot Pajamäessä oli tarkoitus aloittaa tuolloin. Raide-Jokeri alittaa Pajamäessa sijaitsevan Patterimäen puiston osittain tunnelissa.

Pajamäki-seuran mukaan alueelta oli löytynyt keväällä liito-oravien papanapuu, jonka perusteella alue olisi katsottavissa liito-oravan elinpiiriksi. Kesäkuun alussa myös Helsingin luonnonsuojeluyhdistys teki ely-keskukselle oman toimenpidekieltohakemuksensa asiasta.

Ely-keskus linjasi päätöksessään, ettei pikaraitiotien rakentamiselle Pajamäkeen ole esteitä eikä toimenpidekielloille perusteita.

Tämän jälkeen Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Pajamäki-seura jättivät Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen Uudenmaan ely-keskuksen päätöksestä sallia puiden hakkuut Pajamäen Patterimäellä.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi puunkaatoja koskevan toimenpidekieltohakemuksen välipäätöksessään viime perjantaina. Samana päivänä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

