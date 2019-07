UPM rakentaa yli kahden miljardin sellutehtaan Uruguayhin – investoi myös maan satamatoimintaan

Metsäyhtiö UPM kertoo tehneensä tänään päätöksen suuresta sellutehdasinvestoinnista Uruguayhin.

2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehdas rakennetaan Paso de los Torosin kaupungin lähelle Uruguayn keskiosiin. Investoinnin arvo on 2,7 miljardia dollaria eli noin 2,4 miljardia euroa.

Tehdasinvestoinnin lisäksi UPM investoi 350 miljoonaa dollaria eli noin 310 miljoonaa euroa satamatoimintoihin Montevideossa ja paikallisiin hankkeisiin Paso de los Torosissa.

Investointi lisää UPM:n sellukapasiteettia yli 50 prosentilla. Suunnitellun aikataulun mukaisesti tehdas käynnistyisi vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla.

UPM:n mukaan investoinnin edellytyksiä on huolellisesti valmisteltu Uruguayn valtion kanssa.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana UPM on kasvattanut puuviljelmiään Uruguayssa ja luonut markkinalähtöisesti toimivan selluliiketoiminnan, jolla on laaja asiakaskunta kasvavissa loppukäyttöalueissa. Samaan aikaan olemme johdonmukaisesti parantaneet taloudellista suorituskykyämme ja taseemme on toimialan paras. Nyt olemme siinä asemassa, että voimme tehdä tämän merkittävän päätöksen ja hyödyntää kasvavien markkinoiden mahdollisuuksia kestävällä ja kilpailukykyisellä tavalla, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen tiedotteessa.

