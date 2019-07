Kesästä on pakko nauttia, ja siksi moni nuori joutuu velkakierteeseen – "Ilman rahaa jää helposti ulkopuolelle"

Kesällä on kiva käydä festareilla, matkustella ja viettää aikaa ystävien kanssa. Kaikki tämä on aika kallista, ja monilla nuorilla rahat loppuvat kesken.

Lomien loputtua koittaa karu arki, kun laskut erääntyvät. Velkaneuvonnassa on pahimmat ruuhkat elokuussa ja joulun jälkeen, kertoo Talouselämä. (siirryt toiseen palveluun)

Mistä kyse?

Kesän viettoon on sosiaalista painetta osallistua, vaikka siihen ei aina olisi varaakaan, kertoo kehittämiskoordinaattori Ella Niini Settlementtiliitosta. Kesällä tehdään myös spontaanimpia päätöksiä.

– Ilman rahaa jää helposti ulkopuolelle, Niini sanoo.

Rahavaikeudet taas ovat yhä Suomessa jonkinlainen tabu. Nuoret eivät monesti halua myöntää lähipiirilleen tai edes itselleen, ettei rahaa laskujen maksamiseen ole. Perintätoimistojen kirjeet päätyvät avaamattomina roskikseen.

– Tunne on ahdistava. Se on kuluttavaa, ja siihen liittyy häpeää, Niini sanoo.

Kuka ja mitä?

Ella Niini pyörittää Settlementtiliitossa Mun talous -verkostoa. Se pyrkii lisäämään nuorten taloudellista lukutaitoa ja vähentämään rahanongelmia.

– Kannustan työkseni ihmisiä ottamaan raha-asiat puheeksi nuorten kanssa, Niini kertoo.

Niinin mielestä niin perheiden, koulun kuin työnantajien olisi hyvä kantaa vastuunsa nuorten talouskasvatuksesta. Esimerkiksi työnantajat voisivat käydä ensimmäiset palkkakuitit yhdessä läpi nuorten työntekijöiden kanssa.

Noin 80 prosenttia suomalaisista haluaisi taloustiedosta pakollisen oppiaineen kouluihin. Niini ei ole varma oman aineen tarpeellisuudesta mutta toivoo lisää käytännön taloustaitojen opetusta.

Perheillä on tärkeä rooli talouskasvatuksessa, sanoo Settlementtiliiton Ella Niini. Karoliina Simojinen / Yle

Tätä et ehkä tiennyt

Nuoret miehet joutuvat muita useammin talousvaikeuksiin. Joka seitsemännellä 25–29-vuotiaalla miehellä on maksuhäiriömerkintä.

– Toki ongelmia on myös nuorilla naisilla ja kaikenikäisillä, Niini sanoo.

Nuorten aivot kasvavat 25-vuotiaaksi asti. Viimeisten joukossa kehittyvät osat, jotka vaikuttavat pitkäjänteisyyteen ja kärsivällisyyteen.

– Ne vaikuttavat paljon talouden hallintaan, Niini sanoo.

"Kuluttaminen on tehty todella helpoksi"

Velkaongelmat ovat lisääntyneet muutaman viime vuoden aikana, kertoo talousvaikeuksissa auttava Takuusäätiö.

– Kuluttaminen on tehty todella helpoksi, vaikka ei olisi rahaakaan. On osamaksua, pikavippejä ja kulutusluottoja. Säästämisen kulttuuri on katoamassa, Niini sanoo.

– Elämme maailmassa, joka muuttuu tosi nopeasti. Kun maksaminen digitalisoituu, rahan arvoa on entistä vaikeampi hahmottaa. Myös ilmasto- ja ympäristökriisi on pakko ottaa huomioon kulutuksessa. Maapallon kestokyvyllä on rajansa.

Ella Niiniä haastatellaan 8 minuuttia -ohjelmassa. Katso haastattelu klikkaamalla pääkuvaa. Katso myös edelliset jaksot tästä.

Lue myös:

Nuorten talousosaaminen huolestuttaa, mutta mitä sanovat nuoret itse? 18-vuotiaat Ella Okko ja Anna Ihamuotila kaipaisivat talousopetukseen konkretiaa

Valtaosa suomalaisista haluaisi taloustiedon omaksi oppiaineekseen peruskouluun – Opetusalan asiantuntijat tyrmäävät ehdotuksen

Velkaneuvonnan asiakkaista harva osaa arvioida velan kokonaismäärää – uusi ilmiö on luotolla lapsenlapsille lahjoja ostavat isovanhemmat

“Järjestelmä ajaa ihmisiä asunnottomiksi” – Maksuhäiriömerkinnästä pitäisi päästä eroon pian kun velka on maksettu, vaatii Renaz Ebrahimi