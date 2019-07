Miksi UPM:n valtava sellutehdas rakentuu Uruguayhin? Toimitusjohtaja vastaa kolmeen jätti-investointia koskevaan kysymykseen

Metsäyhtiö UPM ilmoitti tänään rakentavansa Etelä-Amerikan Uruguayhin maailmanluokan sellutehtaan.

Yhtiö rakentaa 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaan Paso de los Torosin kaupungin lähelle Uruguayn keskiosiin. Investoinnin arvo on 2,7 miljardia dollaria eli noin 2,4 miljardia euroa.

Miksi investointi menee juuri Uruguayihin?

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen perustelee tehtaan sijoituspäätöstä sillä, että Uruguay on äärimmäisen hyvin hoidettu valtio, jossa on vahva demokratia, maan omistusoikeus kunnossa ja laki, joka on lähtenyt kehittämään metsäteollisuutta eteenpäin.

Pesosen mukaan Uruguayn valtio rakentaa ja parantaa rautatietä, mikä hyödyttää UPM:n kuljetuksia.

Lisäksi UPM:llä on kolmekymmenvuotinen kokemus toimimisesta Uruguayssa. Metsäyhtiöllä on maassa erittäin laaja puuviljelmä. UPM aloitti puuvarojensa kehittämisen Uruguayssa jo vuonna 2010.

Pesosen mukaan suomalainen keskustelu puun saatavuudesta ei ole vaikuttanut yhtiön investointipäätökseen lainkaan. Hänen mukaansa tehtaasta tulee erittäin kilpailukykyinen, koska sellun valmistaminen on kannattavampaa Uruguayssa kuin Suomessa. Tarkempia lukuja yhtiö ei paljasta.

Mikä merkitys uudella tehtaalla on UPM:lle ja Suomen hankkeille?

Pesosen mukaan kyseessä on erittäin merkittävä askel UPM:lle. Yhtiön selluliiketoiminta kasvaa 60 prosenttia, mikä tarkoittaa yhtiön tuloskehitykseen merkittävää lisäystä ja muuttaa yhtiön portfoliota suuntaan, jossa maailman megatrendit tulevat hyvin huomioiduksi.

Megtrendeillä Pesonen tarkoittaa kaupungistumista, nettikaupan lisääntymistä, keskiluokan kasvamista Aasiassa ja muovien korvaamista kuitupohjaisilla tuotteilla.

Toimitusjohtajan mukaan uuden tehtaan sellu menee pääosin Euroopan, Kiinan ja Aasian markkinoille. Pesonen arvioi, että kuitupohjaisilla tuotteilla on tällä hetkellä erittäin hyvä pitkän tähtäimen näkymä.

Uruguayn tehtaan sellusta tullaan valmistamaan kaikenlaisia kuitupohjaisia tuotteita kuten hygienia- ja pakkaustuotteita, paperia, kartonkeja ja uusia muovia korvaavia tuotteita.

Pesosen mukaan selluliiketoiminnassa on nähtävissä noin kolmen prosentin kysynnän kasvu. Siksi UPM uskoo, että sellulla tulee olemaan hyvä maailmanmarkkinahinta.

Uruguayn hankkeella ei ole Pesosen mukaan suoranaisesti mitään vaikutuksia UPM:n Suomen yksiköihin. Pesonen ei myöskään usko, että Uruguayn tehdas tekisi muiden yhtiöiden investoinnit Suomeen tarpeettomiksi.

Projekti on UPM:lle hyvin tärkeä kolme seuraavaa vuotta. Hän toteaa, että aika näyttää, mitä hankkeita Suomeen tulee.

Miten UPM suhtautuu yhtiötä vastustaviin mielenilmauksiin?

Uruguayhin on syntynyt kirjava kansanliike, joka vastustaa tehtaan rakentamista muun muassa ympäristö- ja taloussyistä.

Pesonen toteaa, että demokratiaan kuuluu myös vastustaminen. UPM aikoo vastata kaikkiin yhtiötä vastustavan kansanliikkeen kysymyksiin ja haasteisiin siten, että ihmiset tietävät, mitä UPM tekee.

Pesonen vakuuttaa, että UPM aikoo tehdä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti erittäin hyvän tehtaan Uruguayhin.

