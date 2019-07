Maali saattaa kuoriutua irti jo seuraavana kesänä, jos teet väärän valinnan – kokosimme viisi vinkkiä kesän kotimaalareille

UusikaupunkiUusikaupunkilainen Kaisu Hyytiä pyyhältää rautakaupan pihalle. Edellisilta on mennyt netissä, kun hän on selvittänyt, millaista maalia laittaisi "kauheanväriseen" saunan kaakelijalustaan. Sen Hyytiä aikoo maalata palomuurin lisäksi.

– Maalin valitseminen on aika vaikeaa. Tarvitsemme eri maalin palomuuriin ja eri maalin keltaiseen kaakelijalustaan. Laitamme mökille uuden kiukaan, ja samalla uudistamme saunaa, kertoo Kaisu Hyytiä.

Erityisesti Hyytiää kiinnostaa maalin kuivumisaika, sillä saunomaan halutaan päästä mahdollisimman pian. Toinen kesän projekti on ulkohuussin muuntaminen grillitarvikkeiden varastoksi.

– Se maalataan Isokarin majakan väriseksi. Siihen tulee valkoista, punaiset raidat ja musta katto. Siihen laitetaan talomaalia, kaavailee Hyytiä

Sisustusohjelmat saavat liikkeelle

Kesäloma ja oleilu mökillä saavat monet tarttumaan maalipensseleihin ja remonttitarvikkeisiin. Television sisustusohjelmissa näytetään upeita korjauskohteita, joten omalle mökille halutaan samanlaista.

Kuhina esimerkiksi Uudenkaupungin rakennustarvikkeisiin erikoistuvissa liikkeissä on kiihtynyt. Hyytiän lisäksi liikkeellä on lukuisia asiakkaita, jotka kantelevat erikokoisia maalipurkkeja.

.

Sisustussuunnittelija Riikka Kutila näyttää, että värisävyjä löytyy paljon maalikaupassa. Minna Rosvall / Yle

Kokosimme ammattilaisten vinkkejä kotimaalarin tueksi. He korostavat muun muassa kunnon pohjatöiden ja oikean maalausajankohdan merkitystä.

1. Selvitä edellisen maalin koostumus ja pinnan materiaali

Sisustussuunnittelija Riikka Kutila työskentelee Uudenkaupungin keskustassa sijaitsevassa liikkeessä. Hän neuvoo asiakkaita sekä maalien valinnassa että sisustamisessa. Mökkirakentajia on liikkeellä nyt paljon. Aluksi hän pyytää tietoja maalattavasta kohteesta.

– Pitää tietää, mitä maalia pinnalle on ennen käytetty. On hyvä ottaa mukaan pieni palanen vanhaa maalia malliksi, myös kuvat kohteesta auttavat. Vanhoista maalipurkeista voi saada vinkkiä, kertoo Kutila.

Öljymaalit lohkeilevat irti seinistä ja vesiliukoiset lähtevät irti liuskoina.

– Jos maalaa väärällä maalilla, se lähtee irti muutaman vuoden päästä viimeistään. Toki on sellaisiakin maaleja, jotka pysyvät, vaikka ei ole tiedetty, mitä on pohjalla.

Nämä värisävyt kiinnostavat mökkirakentajia. Minna Rosvall / Yle

2. Pohjatyöt ovat tärkeitä

Suurin virhe maalaamisessa liittyy sisustussuunnittelija Riikka Kutilan mukaan pohjatöihin. Maalattava pinta on pestävä hyvin.

– Pesu riittää usein, mutta jos maali on kovasti lohkeillut, se pitää raapia pois. Lisäksi pintaa voi hioa. Kaikki, mikä irtoaa vähänkin, pitää saada pois. Uusi maali ei pysy, jos pinta on epätasainen.

Kutila neuvoo paikkamaalaamaan kohdat, joista maali on lähtenyt irti eniten. Muutama kerros maalia peittää, vaikka pinta olisi laikukas.

Maalipurkki menossa sävytykseen. Minna Rosvall / Yle

3. Seinään ja mökin portaisiin omat maalinsa

Erilaisia maalivaihtoehtoja on kaupoissa ja verkkomyymälöissä tarjolla kasapäin. Onnistuneeseen valintaan vaikuttaa myös maalauskohde.

Sisustussuunnittelija Riikka Kutila painottaa, että esimerkiksi mökin portaisiin pitää hankkia erilainen maali kuin seinään.

– Portaisiin ja terasseille sopivat yleensä öljykuulotteet. Yleensä pinnat on käsitelty alun perinkin näin, joten niitä voi kuulottaa uudestaan.

Veikko Virkkunen on maalari ja tehnyt laajasti korjausrakentamista eri puolilla Varsinais-Suomea. Hän tuntee erityisesti perinnerakentamisen niksit.

– Maalia valittaessa pitää tietää talon rakenne eli miten se on tehty. Jos kyseessä on hirsirunkoinen rakennus, jossa ulkovuorauksen ja hirren välissä on vain tervahuopa, ei ole kuin kaksi maalivaihtoehtoa eli perinteinen keittomaali tai pellavaöljymaali, neuvoo Virkkunen.

Suurin virhe Virkkusen mukaan on se, että maalataan lateksimaalilla tai alkydimaalilla. Alkydimaali tekee kuitenkin umpinaisen kalvon ulkopuolelle ja silloin rakenteisiin tuleva kosteus ei pääse ulos rakennuksesta.

4. Maalaa kuivalla poutasäällä. Ilman kosteusprosentti pitää olla alle 85

Oikean maalausajankohdan valitseminen on tärkeää. Kevät ja kesä ovat parasta maalausaikaa, mutta kuumimmalla helteellä ei kannata maalata.

Maalari Veikko Virkkunen kannustaa maalaamaan puolipilvisellä, lämpimällä säällä.

– Jos maalaa aurinkoisella säällä, pitää aloittaa varjon puolelta. Suorassa auringonpaisteessa maali kuivuu yleensä liian nopeasti pinnasta ja sisäosa jää kuivumatta varsinkin perinneöljymaaleilla. Kun vedetään uusi kerros, maali ei tartu pintaan kiinni ja kuoriutuu pikku hiljaa pois, kertoo Virkkunen.

Syksyllä ilman kosteus tekee maalaamisesta hankalaa. Ilmankosteuden pitäisi olla alle 85 prosenttia.

– Toisaalta keittomaalilla voi maalata vaikka pienellä sateella tai pakkasella, kunhan sen saa vain levitettyä pintaan, kertoo Virkkunen.

Maalari Veikko Virkkunen painottaa, että perinnerakennukset tulee maalata sellaisella maalilla, joka päästää rakenteisiin tulevan kosteuden läpi. Minna Rosvall / Yle

5. Varo kastetta eli maalaa keskellä päivää

Riikka Kutila varoittaa myös aamu- tai iltakasteesta.

– Kaste voi viedä kiillon maalipinnalta. Pohjan kuivuuteen pitää kiinnittää huomiota. Puun pitää olla kokonaan kuiva ennen kuin sille maalataan. Jos muuten on ollut kuivaa, voi pienen sateen jälkeen maalata jopa samana tai seuraavana päivänä, neuvoo Kutila.

Märkään puuhun laitettu maali kuoriutuu pois jopa seuraavana kesänä.

Trendeinä vaaleat sisäpinnat ja harmaat terassit

Riikka Kutilan mukaan television sisustusohjelmat vaikuttavat paljon nykytrendeihin.

Hänen mukaansa vaaleaksi freesaaminen on nyt ykkösjuttu eli sisäpinnat vedetään vaaleammiksi kuin ne ovat olleet aikaisemmin. Harmaat terassit ovat myös suosittuja.

– Uudessakaupungissa liikkeellä ovat vanhoja vuokra-asuntoja remontoivat. Kaupunkiin on tullut uusia asukkaita autotehtaan työpaikkojen ansiosta ja asukkaat vaihtavat asuntoaan aiempaa tiuhemmin. Tästä syystä vanhoja asuntoja remontoidaan.