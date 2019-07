Yhdysvalloissa kaksi poliisia erotettiin virastaan – Toivoivat, että demokraattien kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez ammutaan

Yhdysvalloissa kaksi Louisianan osavaltion poliisia on erotettu virastaan sen jälkeen kun he ehdottivat, että New Yorkin osavaltion kongressiedustaja, demokraattien Alexandria Ocasio-Cortez tulisi ampua.

Gretnan piirikunnan poliisipäällikkö sanoi tiedotustilaisuudessa miesten olevan häpeäksi koko poliisikunnalle.

Ocasio-Cortez ajautui viime viikolla sanasotaan presidentti Donald Trumpin kanssa, sen jälkeen kun Trump oli kehottanut häntä ja kolmea muuta etnisiin vähemmistöihin kuuluvaa kongressiedustajaa "palaamaan takaisin kotimaahansa".

Näistä neljästä kolme on syntynyt Yhdysvalloissa. Kaikki neljä ovat Yhdysvaltain kansalaisia, ja he ovat ensimmäisen kauden kongressiedustajia.

Trump ei maininnut edustajia nimeltä, mutta hänen uskotaan tarkoittavan ”ryhmäksi” nimitettyä neljän naisen ryhmittymää.

Ocasio-Cortez syytti Trumpia rasismista tämän lausunnon johdosta.