New Yorkin osavaltio kielsi ensimmäisenä kissojen kynsien poistamisen – "vanhanaikainen ja epäinhimillinen käytäntö"

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltio on päättänyt kieltää kynsien poistamisen kissoilta.

New York on ensimmäinen osavaltio Yhdysvalloissa, joka kieltää eläinaktivistien julmaksi arvosteleman käytännön. Kissaeläinlääkäreiden järjestön mukaan (siirryt toiseen palveluun) raapiminen on kissalle normaalia käytöstä ja se auttaa niitä kiipeämään ja pitämään kynnet terävinä.

Osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo perusteli päätöstä sillä, että kynsien poistaminen kissoilta on vanhanaikainen ja epäinhimillinen toimenpide.

– Kissojen kynnet poistetaan yleensä siksi, että ihmiset haluavat suojella huonekalujaan. Tämä vahingoittaa kissoja fyysisesti ja muuttaa niiden käytöstä, lakiehdotuksessa kirjoitetaan uutissivusto CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Kissojen kynsien poistaminen on laitonta monissa maissa. Arviolta joka neljäs kotikissa Yhdysvalloissa viedään eläinlääkärille kynsien poistoleikkaukseen.