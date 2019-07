Tampereella päiväkodin kattorakenteet syttyivät palamaan – naapuritalon asukkaita evakuoitu

Päiväkoti on kiinni asuinkerrostalossa ja tämän vuoksi savua on kulkeutunut kerrostalon asuntoihin. Asuntoja evakuoidaan, henkilövahinkoja ei ole tiedossa, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos.

Tampereella Hämeenpuisto 2:ssa on syttynyt tulipalo päiväkodin kattorakenteissa. Päiväkoti on kiinni asuinkerrostalossa ja tämän vuoksi savua on kulkeutunut kerrostalon asuntoihin. Pelastuslaitos evakuoi asukkaita, henkilövahinkoja ei ole tiedossa. Sammutustöissä on kaikkiaan kymmenkunta yksikköä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta noin klo 2.30 varhain keskiviikkoaamuna.

