Saadaanko Mueller sanomaan jotain tulenarkaa Trumpista? Tässä pikaopas päivän Washington-uutisiin

Yhdysvalloissa seurataan tänään kiinnostuksella, kun erikoissyyttäjä Robert Mueller saapuu kongressiin kuultavaksi. Tässä pikaopas päivän kuulemisiin.

Kukas tämä Mueller taas olikaan?

Robert Mueller on entinen FBI-johtaja, jonka oikeusministeriö nimitti keväällä 2017 tutkimaan, yrittikö Venäjä vaikuttaa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin vuonna 2016. Myöhemmin tutkinta laajeni ja Muellerin tiimi alkoi selvittää, syyllistyikö presidentti Donald Trump oikeuden estämiseen erottaessaan FBI-johtaja James Comeyn toukokuussa 2017.

Mitä Muellerille selvisi?

Muellerin ryhmä sai lopulta raporttinsa valmiiksi tänä vuonna, ja se julkaistiin sensuroituna versiona huhtikuun lopulla.

Raportissa käytiin läpi useita esimerkkejä, joissa Trumpin kampanjaväki yrittää hakeutua yhteistyöhön venäläisten kanssa. Mukana on kymmenkunta kohtaa, joissa Trump näyttää kenties estäneen oikeuden toimintaa.

Oikeusministeriön ohjeistus estää istuvan presidentin syyttämisen.

Salaliittoa Mueller ei kuitenkaan löytänyt. Oikeuden estämiseen raportti ei ota kantaa. Se ei sen paremmin syytä presidentti Trumpia kuin suoraan vapauta häntä epäilystä.

Trumpin hallinnossa lopputulos otettiin voittona, ja Trump tviittasi pian julkistuksen jälkeen: Game over, peli ohi.

Yli 400-sivuisen raportin voi lukea kokonaisuudessaan täältä (siirryt toiseen palveluun).

Demokraatteja (ja muitakin) luonnollisesti kiinnostaa, mitä raportista on mustattu.

Keitä on tuomittu osana tutkintaa?

Pitkän ja eri rikoksiin polveilleen , lähes kaksivuotisen tutkinnan seurauksena nostettiin syytteet 34 ihmistä ja kolme yritystä vastaan. Osa heistä on venäläisiä, kuusi liittyy jollain tavalla ammatillisesti presidentti Trumpiin.

Tunnetuimmat nimet (siirryt toiseen palveluun) ovat esimerkiksi entinen asianajaja Michael Cohen, joka on tunnustanut valehdelleensa kongressille ja saanut vankilatuomion sekä entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort, joka on saanut tutkinnan "sivutuotteena" tuomiot talousrikoksista.

Tuomion on saanut jo myös entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Flynn, joka valehteli FBI:lle keskusteluistaan venäläisten kanssa.

FBI:n johtaja James Comey on sanonut, että Trump yritti saada hänet lopettamaan Flynniä koskevan tutkinnan. Comey sai lopulta potkut, jotka siis aiheuttivat epäilyksiä oikeuden estämisestä.

Mitä tänään siis vielä tapahtuu?

Mueller saapuu julkiseen kuulemiseen kongressiin. Mueller on poliitikkojen kuultavana sekä edustajainhuoneen oikeus- että tiedusteluvaliokunnissa. Ensimmäinen kuuleminen alkaa noin kello 15.30 Suomen aikaa.

Ensimmäisenä vuorossa (siirryt toiseen palveluun) on oikeusvaliokunta, jossa keskitytään epäilyksiin oikeuden estämisestä. Tämän kuulemisen uskotaan kestävän noin kolme tuntia.

Tiedusteluvaliokunnassa kuullaan enemmän Venäjän vaalivaikuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Noin kello 19 Suomen aikaa alkavan kuulemisen odotetaan kestävän kaksi tuntia.

Kiinnostus on taattu, sillä Mueller oli haluton saapumaan kuulemisiin, ja hän on ollut tutkinnastaan ja raportistaan hyvin hiljaa julkisesti.

Odotuksena on, että Mueller pitää ensin avauspuheenvuoron, jonka jälkeen poliitikot pääsevät esittämään kysymyksiään.

Mitä Muellerilta voi odottaa?

Monet toivovat, että Mueller kertoisi mielipiteensä ja tuntemuksensa tutkinnasta. Se saattaa olla turha toivo.

Poliittisia vääntöjä karttelevana pidetty Mueller on pitkän uransa aikana ollut 88 kertaa todistamassa kongressissa. Aiemmissa kuulemisissa hän on harvoin puhunut muista kuin faktoista, ja nytkin hän on varmasti harjoitellut vastauksiaan etukäteen. On epätodennäköistä, että hän rikkoisi linjaansa nytkään – mutta mikään ei tietenkään ole mahdotonta.

Mikä kuulemisten merkitys on?

Demokraattien leirissä on erimielisyyksiä siitä, pitäisikö puolueen ajaa virkarikossyytettä Trumpia vastaan vai antaa olla ja keskittyä vuoden 2020 vaalikampanjaan. Edustajainhuoneen demokraattipuheenjohtaja Nancy Pelosi ei ole syyteyrityksestä innostunut.

Presidentin virkarikossyytteestä päättää kongressin edustajainhuone, ja asia käsitellään senaatissa. Senaatti on kuitenkin republikaanienemmistöinen, joten Trumpia tuskin tuomittaisiin.

Kovimmillaan Muellerin kuuleminen voi joko innostaa kongressia aloittamaan virkarikostutkinnan Trumpia vastaan tai saa puolueen hautaamaan koko ajatuksen, tiivistää uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Republikaanit luonnollisesti pyrkivät puolustamaan presidenttiä.

Yhdysvalloissa seurataan myös tarkkaan sitä, miten Mueller sanottavansa esittää.

Uutistoimisto AP muistutta, että jo pelkkä Muellerin esiintyminen suorana lähetettävissä kuulemisissa on merkittävää, sillä harva yhdysvaltalainen on kahlannut raporttia läpi. Nyt luvassa on erikoissyyttäjän itsensä sanallinen esitys.

Demokraattien eduksi olisi, jos yhdysvaltalaiset katsoisivat kuulemiset ja raivostuisivat presidentin teoista.

Lähteet: AP, Reuters