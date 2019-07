Boris Johnson: "Kaverit, me pannaan maan pyörät taas pyörimään"

LONTOO Boris Johnson on aina halunnut kuninkaaksi, jo pienestä pojasta. Näin kertoi ranskalainen kollega, joka oli haastatellut Boris Johnsonin sisarta dokumenttia varten.

LBC radioaseman keskusteluohjelman juontaja James O´Brian taas sanoi taannoin, että ainoa syy miksi Boris haluaa Britannian johtoon on se, että hänestä tulee 20. nimi Eton collegen seinälle.

Kallis yksityiskoulu Eton tuntuu olevan kuninkaiden tekijä, sillä neljäsosa, 20/77 Britannian pääministereistä on kuluttanut Etonin penkkejä.

Kuninkaan hetki koittaa tänään iltapäivällä kun Johnson käy Buckinhamin palatsissa ja kuningatar Elisabeth II pyytää Johnsonia muodostamaan maalle hallituksen. Ajat ovat vaikeat, suorastaan vaaralliset ja Johnsonin alkavaa pääministerikautta onkin verrattu kuningattaren ensimmäisen pääministerin, Winston Churchillin ensimmäiseen kauteen (1940-1945), jolloin Britannia taisteli olemassaolostaan natsi-Saksaa vastaan.

Theresa May ja Boris Johnson. AOP

– Kaverit, me pannaan maan pyörät taas pyörimään, sanoi Johnson eilen voittopuheessaan Lontoon keskustassa tultuaan valituksi konservatiivipuolueen johtajaksi selvällä äänten enemmistöllä.

Pellavapää Boris ei hurauta pääministerin asunnolle pyörällä vaan virka-autossa ja ensimmäistä puhetta Downing Street 10:n edessä on odottamassa valtava joukko toimittajia.

Mitä Johnson sanoo?

Johnsonin poliittinen linja on kaikille epäselvä. Ensimmäinen tehtävä on täyttää ministeripaikat. Muutama Theresa Mayn ministereistä on jo eronnut ja muutama jättää tehtävänsä vielä ennen vallanvaihtoa. Syy on Johnsonin ajama kovan linja brexit-politiikka.

May kompastui siihen, että hän yritti liehitellä kaikkia. Ministereinä oli sekä brexitin kannattajia että vastustajia.

Johnsonin odotetaan kokoavan ympärilleen hänen näkemyksilleen uskolliset henkilöt. Pormestariajoilta tuttua on myös etninen monenkirjavuus. Naisia odotetaan ministerilistalle myös aiempaa enemmän. Johtamistyyliltään Boris Johnsonia pidetäänkin enemmän keskusta-oikeistolaisena liberaalina eikä kovan linjan poliitikkona, jollaisen leiman hän on saanut brexit-puheidensa takia.

Tärkeimpiä ministerinimityksiä odotetaan jo tänään. Niitä ovat valtiovarain-, ulko-, puolustus- ja sisäministerin paikat.

Ja tietysti kaikki odottavat mitä pääministeri Johnson sanoo brexit-suunnitelmistaan. Kumpaa tietä Johnson lähtee kulkemaan, diplomaattista vai sotaisaa?

Diplomaattinen tie tarkoittaisi neuvotteluyhteyden rakentamista nopeasti Brysseliin. Johnsonhan on sanonut, että hän on valmis neuvottelemaan erosopimuksen uusiksi. Jos se tie ei tuota tulosta, hän on valmis johdattamaan Britannian ulos Euroopan unionista ilman sopimusta määräaikaan eli lokakuun loppuun mennessä.

Jälkimmäinen vaihtoehto olisi se sotaisa tie. Johnson on nimittäin myös uhannut jättää erosopimuksessa sovitun 39 miljardin euron erorahan maksamatta siinä tapauksessa, että EU ei tule Britanniaa vastaan neuvotteluissa.

– Me hoidetaan brexit 31. lokakuuta mennessä, ja me käytämme hyväksi kaikki mahdollisuudet. Me alamme taas luottaa itseemme ja siihen, että voimme saavuttaa mitä tahansa, sanoi Johnson eilen joukoilleen.

EU:lta nuiva tervehdys

EU:n brexit-neuvottelijaMichel Barnier oli ensimmäisten onnittelijoiden joukossa ja sanoi odottavansa rakentavaa yhteistyötä. Mutta tarjolla on neuvotteluja ainoastaan poliittisesta julkilausumasta eli sitä sopimuksen osasta, jossa määritellään Britannian ja EU:n tulevaa suhdetta. Varsinaista erosopimusta ei avata.

EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier. Alexandron Vlachos / EPA

Barnier tapaa tänään EU-parlamentin brexit-ohjausryhmän keskustellakseen Johnsonin Brexit-suunnitelmista.

Brexit-hetkeen on vain 100 päivää, joten neuvotteluilla on mahdottomat aikapaineet. Britannian parlamentti lähtee kesälomalle torstaina ja palaa vasta 3. syyskuuta. Yhtälailla EU-instituutiot lomailevat elokuun.

Do or die

Arvailut Boris Johnsonin pääministeriyden pituudesta käynnistyivät jo ennen kuin hänestä on tullut edes pääministeri. Johnsonin pääministeriys lepää brexitin varassa, mutta konservatiivipuolueen tai parlamentin jako puolustajiin ja vastustajiin ei ole muuttunut.

Parlamentissa pääministerillä on vain kahden edustajan enemmistö, joista yksi on menetetty täytevaaleissa syyskuussa. Pari loikkaria omien joukosta saattaisi viedä maan ennenaikaisiin vaaleihin jo ennen brexit-päivää.

Boris Johnson. Neil Hall / EPA

Konservatiivien kannatus on ollut pitkään laskussa. Nigel Faragen johtama brexit -puolue vei voiton eurovaaleissa ja todennäköisesti rankaisisi konservatiiveja myös ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa, jos Johnson ei pysty toteuttamaan brexitiä. Nigel Farage on Britannian vaikutusvaltaisin poliitikko tällä hetkellä. Sen sijaan, että konservatiiveja vuotaa brexit -puolueeseen, Johnsonin pitäisi saada houkuteltua kannattajia takaisin konservatiivileiriin.

Taloudellinen isku väistämätön

Sopimukseton ero EU:sta aiheuttaa väistämättä taloudellisia ja sosiaalisia vaikeuksia. Valtion budjetin käyttöä valvova sitoutumaton toimisto, Office for Budget Responsibility arvioi, että sopimukseton ero tarkoittaa taloudellista taantumaa.

Samasta on varoittanut Englannin keskuspankki ja kolme entistä pääministeriä, John Major, Tony Blair ja Gordon Brown. Major kysyy, aikooko Johnson ajaa vain ääribrexit-kannattajien asiaa vai ajatella koko kansakunnan parasta.

Johnsonilla on vain vaikeita aikoja edessä. Jos hän vie Brexitin läpi väkisin, hän ajaa maan taloudelliseen ahdinkoon. Jos hän ei sitä tee, saattaa pääministeriys jäädä hyvinkin lyhytikäiseksi.

