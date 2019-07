Kuningatar nimitti Boris Johnsonin Britannian pääministeriksi – Johnson lupasi neuvotella uuden ja paremman sopimuksen EU:n kanssa

Väistyvä pääministeri Theresa May kehotti Johnsonia kiinnittämään huomiota kansakunnan yhtenäisyyteen.

Iso-Britannia on saanut uuden johtajan.

Konservatiivipuolueen johtaja Boris Johnson on saanut kuningatar Elizabethin hyväksynnän pääministeriydelleen.

Johnson piti ensimmäisen puheensa pääministerinä pääministerin virka-asunnon Downing Street 10 edessä. Hän toisti lupauksensa siitä, että Britannia eroaa EU:sta ennen lokakuun loppua.

– Neuvottelemme uuden erosopimuksen, paremman erosopimuksen, Johnson sanoi ja linjasi, ettei Britannia halua erota EU:sta ilman sopimusta.

Johnson antoi ensimmäisessä puheessaan liudan kovia lupauksia.

Hän kertoi palkkaavansa lisää poliiseja ja panostavansa terveydenhuoltoon. Hän myös kertoi parantavansa vanhustenhoitoa, tarjoavansa lisää mahdollisuuksia nuorille ja parantavansa Britannian tarjoamaa koulutusta.

Johnson lupasi Britannian tarjoavan talouteen elvytysohjelmaa EU-eron seurauksien lievittämiseksi.

Theresa May vilkutti yleisölle pidettyään viimeisen puheensa pääministerinä. Neil Hall / EPA

Hetkeä aikaisemmin väistyvä pääministeri Theresa May piti viimeisen puheensa ennen kuin hän matkasi Buckinghamin palatsiin antamaan eroilmoituksensa kuningattarelle.

– Uudella pääministerillä on paljon töitä. Hänen tärkein tehtävänsä on hoitaa Britannian ero Euroopan unionista tavalla, joka toimii koko maalle, May sanoi viitaten syviin yhteiskunnallisiin jakolinjoihin maassa.

