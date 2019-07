Rantautuiko Suomeen nyt uusi rikollisuuden muoto? Helsingin ampumatapaus on täysin poikkeuksellinen – 12 kysymystä poliisille

Helsingin keskustassa tapahtui tiistaina iltapäivällä ampumavälikohtaus. Poliisi on puhuttanut eilen alkuillasta Vantaalla kiinni otettua epäiltyä. Varsinainen kuulustelu tapahtuu vasta huomenna. Tutkinnanjohtaja, komisario Jukka Larkio Helsingin poliisista kertoo, mitä tiedetään nyt.

Tutkinnanjohtaja Jukka Larkio, tekikö epäilty kiinni otettaessa vastarintaa?

– Ei.

Millaista asetta ammuskelussa käytettiin?

– Pistoolimallista käsiasetta.

Onko ase poliisin hallussa?

– Kyllä.

Onko tapauksessa muita epäiltyjä?

– Tällä hetkellä on yksi epäilty, mutta eilinen iltapäivä oli aika kaoottinen tilanne, kun ruuhka-aikaan ammuttiin ja paljon ihmisiä liikkui juosten ja kävellen. Pyrimme selvittämään kokonaisuuden, että oliko siinä muitakin.

Ampumavälikohtaus tapahtui Hietalahdenkadun ja Ruoholahdenkadun kulmassa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Poliisi on kertonut, että tapaus liittyi välienselvittelyyn, mutta millaisten välien?

– Se on edelleen tutkinnan alla. Nämä tunsivat toisensa, ja oli tullut erimielisyyksiä. Sitä kautta tilanne eskaloitui, mutta motiiveista on vaikea ottaa kantaa, kun ketään ei ole kuulusteltu vielä.

Liittyykö tapaukseen huumausainerikollisuutta?

– Tämän hetken tiedon mukaan ei.

Entä järjestäytynyttä rikollisuutta?

– Se on vaikea määritelmä. Puhun mieluummin vakavasta rikollisuudesta.

Miten se määritellään?

– Se on varsin moniulotteinen asia. On muutakin vakavaa rikollisuutta kuin järjestäytynyt rikollisuus, vaikka sitä nostetaan enemmän jalustalle.

Poliiseja ampumapaikalla Helsingin Hietalahdenkadulla tiistaina 23. heinäkuuta. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Liittyykö tämä taloudellisen hyödyn tavoitteluun vai ehkä mustasukkaisuuteen?

– Motiiveja vielä selvitellään, mutta sen suuntaisia viitteitä on, että kyseessä on sen tyyppiset asiat kuin taloudellinen hyöty, ja kuka tekee, ja mitä tekee.

Tukholmassa rikollisten välien selvittelyt ovat nousseet esille viime aikoina. Onko vastaavaa kehitystä myös täällä Helsingissä?

– Eilinen tapaus on sinällään valitettava, että se on samantyyppinen kuin on ollut Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, siellä tällainen on ollut erittäin suuri ongelma. Tämä tapaus osoittaa, että sama rikostyyppi on rantautunut Suomeen.

Kuinka poikkeuksellista on Suomen mittakaavassa, että ammutaan päiväsaikaan ihmisten keskuudessa?

– Tietojeni mukaan tämä on ensimmäinen tapaus. Näitä ammuskeluja on ollut eri vuorokauden aikoihin, mutta se, ketkä ammuskelevat ja mitkä ovat motiivit ja mihin se todennäköisesti liittyy, on uutta.

Tiedetäänkö, ovatko tapaukseen liittyvät henkilöt Suomen kansalaisia?

– Eivät ainakaan kantasuomalaisia. Käsitykseni mukaan heillä ei ole Suomen kansalaisuutta.

