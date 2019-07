Suomalaiskapellimestarille harvinainen kutsu – Pietari Inkinen ensimmäisenä suomalaisena kuuluisille Bayreuthin oopperajuhlille

Nuori suomalaiskapellimestari Pietari Inkinen, 39, johtaa ensi kesänä Bayreuthin oopperajuhlilla Wagnerin koko Ring-tetralogian. Tehtävä on harvinainen, sillä Inkinen on ensimmäinen suomalaiskapellimestari kuuluisilla oopperajuhlilla.

– On valtava kunnia saada liittyä niiden lähes tarunhohtoisten kollegoiden joukkoon, jotka ovat johtaneet tämän oopperakirjallisuuden merkittävimmän mestariteoksen Bayreuthin Festspielhausin ainutlaatuisissa olosuhteissa, Inkinen sanoo tiedotteessa.

Inkinen on johtanut täyden Ring-sarjan Australiassa vuosina 2013 ja 2016. Inkinen sai esityksistä sekä kiitosta että palkintoja.

Saksalainen Richard Wagner on maailman tunnetuimpia oopperasäveltäjiä. Wagner perusti 1800-luvun lopussa Etelä-Saksan Bayreuthiin oopperafestivaalin, joka on omistettu hänen teostensa esittämiseen. Festivaali on tunnettu paitsi korkeasta laadusta, myös erittäin kysytyistä lipuistaan. Festivaali järjestetään vuosittain elokuussa.