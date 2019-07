Herätys: Lämpö ryöpsäytti sinilevän kasvuun, Helsinki laskee asuinalueiden nopeusrajoitusta, hellettä luvassa tänäänkin

Lämpö ryöpsäytti sinilevän kasvuun

Sinilevä on jälleen ilmaantunut uimareiden ja vesilläliikkujien harmiksi. Vime päivien lämmin sää on ollut otollinen sinilevän kasvulle. Veden lämpeneminen vauhdittaa sinilevän kasvua ja tyyni sää puolestaan nostaa levän pintaan.

Helsinki laskee nopeusrajoituksen 30 km/h ja muut seuraavat perässä

Nopeuden alentaminen 30 kilometrin tunnissa on järkevää ennen kaikkea jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta. Esko Jämsä / AOP

Kun kaupunkinopeuksia alennettiin 20 vuotta sitten neljäänkymppiin, ihmiset kävivät kuumana. Seuraava askel on nopeusrajoituksen laskeminen 30 kilometriin tunnissa. Nopeuden alentaminen 30 kilometrin tunnissa on järkevää ennen kaikkea jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta. Nopeusrajoitusten alentaminen on kansainvälisissä tutkimuksissa vähentänyt kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrää 60-70 prosenttia.

Boris Johnson kasaa sotatilahallituksen – brexit-strategi neuvonantajaksi

Dominic Cummings on poliittinen strategisti ja Britannian EU-erokampanjan aivot. PRU / AFP

Britannian uusi pääministeri Boris Johnson on täyttänyt uuden hallituksena avainpaikkoja vankoilla EU-eron kannattajilla. Merkittävin nimitys on Dominic Cummingsin valinta Johnsonin neuvonantajaksi. Cummings on poliittinen strategisti ja Britannian EU-erokampanjan aivot. Nimitysten viesti on selvä: Johnson aikoo toteuttaa lupauksensa ja erottaa Britannian EU:sta lokakuun 31. päivä.

Facebookin ja Teslan tulokset laskivat

Loic Venance / AFP

Kaksi tiiviisti seurattua yhdysvaltalaisyhtiötä julkistivat eilen huonoja tulosuutisia: Yhteisöpalvelu Facebookin tulos romahti toisella vuosineljänneksellä Yhdysvalloissa määrätyn jättisakon takia. Sähköautovalmistaja Tesla teki puolestaan odotettua suuremmat tappiot ja osakkeen arvo putosi 10 prosentilla eilisiltana.

Helteisen kuuma sää jatkuu lähes koko maassa

Matti Huutonen / Yle

Tukala helle jatkuu suurimmassa osassa maata ja loppuviikolla on todennäköisesti erittäin tukalaa, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen. Torstaipäivä on laajalti aurinkoinen ja hyvin lämmin. Lämpötila kohoaa laajalti 25 ja jopa 30 asteen välille. Itärajalla sekä aivan pohjoisessa voi olla vähän viileämpää. Pohjoisessa sadekuurotkin ovat mahdollisia.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.