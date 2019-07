Veivaaminen loppui – Boris Johnsonin uusi sotatilahallitus käy brexit-taistoon

Brexitiin on 98 päivää, eikä vielä ole tiedossa mikä on se suunnitelma, jolla britit suostuvat lähtemään unionista.

Pääministeri Boris Johnsonin ensimmäiset ministerinimet vahvistavat Johnsonin tärkeintä lupausta: viedä Britannia ulos EU:sta 31. lokakuuta mennessä.

– Ei jossitteluja eikä muttia, sanoi Johnson ensimmäisessä puheessaan lehdistölle virka-asunnollaan Downing Street 10:n edessä.

– Veivaaminen loppuu tähän, hän jatkoi.

Viidessä tunnissa Johnson pisti sileäksi Theresa Mayn hallituksen. Kuusi ministeriä erosi ja 11 sai kenkää. Tilalle nousi joukko brexitin ja erokampanjan vahvoja nimiä.

Johnson otti henkilökohtaisen vastuun brexitin toteuttamisesta. Hän ampui varoituslaukauksen kaikkia niitä kohti, jotka epäilevät hänen politiikkaansa ja lyövät vetoa Britanniaa vastaan.

Johnsonin sotakabinetin kiinnostavin nimi on taustastrategi

Merkittävin nimitys kaikista on Dominic Cummingsin valinta Boris Johnsonin neuvonantajaksi.

Cummings on poliittinen strategisti ja hän oli erokampanjan vetäjä ja aivot. Mainoslause "take back control" (valta takaisin) on hänen kynästään. Cummings on Johnsonin oikea käsi, kun tämä yrittää saada puserrettua Britannian irti EU:sta.

Dominic Cummings. PRU / AFP

Michael Gove, entinen ympäristöministeri saa tehtäväkseen valvoa muiden ministeriöiden toimia.

Sajid Javid nousee sisäministerin paikalta valtiovarainministeriksi. Javid kannatti Johnsonia puolueen puheenjohtajaksi pudottuaan itse kisasta. Ekonomisti ja entinen pankkiiri oli alun perin EU-jäsenyyden puolella, mutta on sittemmin siirtynyt brexit-leiriin.

Brexitin ja Boris Johnsonin tukijaksi kääntynyt Sajid Javid on Britannian uusi valtiovarainministeri. Hollie Adams / EPA

Uusi sisäministeri Priti Patel on äärioikean laidan konservatiivi. Hän on tunnettu homoliittojen vastustaja, kuolemantuomion kannattaja ja äänekäs EU-eron kannattaja.

Entinen brexit-ministeri Dominic Raab nousee ulkoministeriksi ja varapääministeriksi. Myös Raab oli ehdolla puolueen johtoon. Raab lähti Mayn hallituksesta brexit-erimielisyyksien takia.

Britannian EU-eroa ajanut Jacob Rees-Mogg nousee parlamentin alahuoneen konservatiiviryhmän johtoon. Neil Hall / EPA

Puolustusministeri Ben Wallace on entinen sotilas, joka on palvellut muun muassa Pohjois-Irlannissa. Wallace on yksi Johnsonin vanhimmista liittolaisista.

Brexit-ministerinä jatkaa Stephen Barclay, jonka Theresa May nimitti tehtävään vasta viime marraskuussa Dominic Raabin erottua tehtävästä.

Brexitin vahvimpiin tukijoihin kuuluva Jacob Rees-Mogg nousee parlamentin alahuoneen konservatiiviryhmän johtajaksi.

Kiistelty miljonääri johtaa 26 vuotta sitten perustettua European Research Group -nimistä ryhmää. Parlamentin konservatiiviedustajille avoimen ryhmän ainoa tavoite on Britannian ero Euroopan unionista.

Se toinen Johnson: Boris Johnsonin veli Jo Johnson nousee uuden hallituksen elinkeinoministeriksi. Neil Hall / EPA

Hallitukseen on tulossa myös toinen Johnson.

Pääministerin pikkuveli Jo Johnson nousee Britannian elinkeinoministeriksi, vaikka hän on EU-jäsenyyden kannattaja.

Pääministeri on koonnut ympärilleen itselleen ja brexitille lojaalin porukan. Valinnat on huomioitu sekä Britanniassa että Brysselissä. Johnson on lähtenyt sotajalalle, jossa voi käydä huonosti lyhyessä ajassa.

Maata kuntoon EU-maksulla

Entisenä pormestarina Johnson ymmärtää halata tavan kansalaisia.

Kaduille on luvassa 20 000 poliisia lisää. Johnson lupasi myös puuttua maan sosiaalihuollon ja koulujen rahoitusongelmiin heti.

– Onhan meillä 39 miljardia euroa lisää rahaa, sanoi Johnson puheessaan.

Johnson viittasi summaan, jonka EU ja Britannia ovat sopineet brittien erorahaksi, mutta jota Johnson ei aio maksaa, mikäli erosopimusta ei muuteta.

Edessä suuren luokan riitoja

Ministerinimitykset jatkuvat torstaina. Johnson puhuu myös parlamentin alahuoneelle, jonka jälkeen kansanedustajat lähtevät kesälomalle ja palaavat vasta syyskuun alussa.

Brexitiin on 98 päivää, eikä vielä ole tiedossa mikä on se suunnitelma, jolla britit suostuvat lähtemään unionista.

Keskiviikon mielenosoitukset pääministeri Johnsonia vastaan olivat vasta alkusoittoa.