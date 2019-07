Espanja äänestää pääministerin luottamuksesta – ​Löytyykö kompromissi vai onko edessä uudet vaalit? 

Sosialistipuolue PSOE:n puheenjohtajalla Pedro Sánchezilla on ollut vaikeuksia hallituksen muodostamisessa.

BarcelonaEspanjassa ollaan kesälomien kynnyksellä. Maa hiljenee perinteisesti elokuussa, kun ihmiset suuntaavat kaupungeista rannoille ja lomille vuoden kuumimpana kuukautena.

Samaan aikaan maassa hikoillaan hallitusneuvotteluissa.

Huhtikuun lopussa järjestetyissä vaaleissa pääministeri Pedro Sánchezin sosialistipuolue PSOE voitti, mutta se ei saanut enemmistöä parlamenttiin. Koalitiohallituksiin tottumattomassa Espanjassa pääministeri ei ole onnistunut löytämään tarvittavia hallituskumppaneita ja vähemmistöhallituksenkin muodostus takkuaa.

Tiistaina järjestetyssä luottamusäänestyksessä Sánchezin sosialistipuolue PSOE ei saanut taakseen vaadittavaa ehdotonta enemmistöä. Tänään torstaina luvassa on toinen äänestys, jossa riittää yksinkertainen enemmistö.

Jos Sánchez häviää tämänkin äänestyksen, Espanjaa uhkaavat neljännet vaalit neljässä vuodessa. Ne järjestettäisiin marraskuussa.

Tosin vielä syyskuussa, kaksi kuukautta tänään järjestettävän äänestyksen jälkeen, Sánchezilla on mahdollisuus yrittää saada aikaan hallitus.

Lomakylässä uskotaan kompromissiin

Reilun tunnin ajomatkan päässä Barcelonasta sijaitsevassa Tossa de Marin rantakylässä kysymykset hallitusneuvotteluista aiheuttavat hymistelyä.

Suurin osa rantaelämästä nauttivista on eurooppalaisia turisteja tai Barcelonasta viileämmän ilman perässä paenneita kaupunkilaisia. Politiikkaa enemmän heitä kiinnostaa auringonotto Välimeren rannalla.

– En usko, että joudumme uusiin vaaleihin. Pääministerillä eikä vasemmistolla ole siihen varaa, sanoo Granadasta lomalle saapunut Paca Moya.

Kylän baarissa olutta nauttiva Mario Muñoz ei ole yhtä varma.

– Tämä on Espanja. Kaikki on mahdollista ja ainoastaan se on varmaa, että mikään ei kuitenkaan muutu, Muñoz sanoo.

Mario Muñoz äänestäisi myös mahdollisissa uusissa vaaleissa. Hänen mielestään espanjalaispoliitikkoja vaivaa haluttomuus puuttua Espanjan todellisiin ongelmiin. Maija Salmi / Yle

Toisin kuin monet espanjalaisnuoret, 25-vuotias Muñoz on aina äänestänyt vaaleissa. Silti hän suhtautuu skeptisesti poliitikkojen lupauksiin.

– En usko, että kukaan poliitikko haluaa tosissaan kitkeä maamme ongelmia, kuten korruptiota tai parantaa koulutusjärjestelmää, hän toteaa.

Vasemmisto ei löytänyt yhteistä säveltä

Pedro Sánchez julisti huhtikuussa uudet vaalit sen jälkeen, kun hänen budjettiesityksensä kaatui parlamentissa.

Sosialistit voittivat vaalit ja saivat 123 paikkaa 350-paikkaisessa parlamentissa. Samalla Sánchez joutui vaikean paikan eteen. Hän tarvitsee joko hallituskumppaneita tai tukea vähemmistöhallitukselle.

Tilanne on uusi, sillä Espanjaa ovat demokratian aikana perinteisesti hallinneet vuoronperään kaksi pääpuoluetta, sosialistien PSOE ja oikeiston Partido Popular. Nyt pakkaa sekoittavat uudet puolueet, kuten ensimmäistä kertaa parlamenttiin noussut äärioikeistolaiseksi luonnehdittu Vox.

Tiistaina oikeistopuolueet Partido Popular, Ciudadanos ja Vox äänestivät odotetusti Sánhezin ajamaa hallitusta vastaan. Todennäköisimmän hallituskumppanin, vasemmistolaisen Podemos-puolueen kanssa neuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina kerta toisensa jälkeen.

Suurin erimielisyys liittyy siihen, että Sánchez ei halua antaa Podemosin johtajalle Pablo Iglesiakselle ministerinsalkkua. Podemos kärsi vaalitappion, mutta Iglesias haluaisi puolueensa silti hallitukseen.

Podemosin puheenjohtaja Pablo Iglesias haluaa viedä puolueensa hallitukseen. Ballesteros

Tiistaina järjestetyssä luottamusäänestyksessä Podemosin parlamenttiryhmä äänesti tyhjää varapuheenjohtajaa Irene Monteroa lukuunottamatta. Hän jätti kokonaan äänestämättä.

Keskiviikkona neuvottelut Podemosin ja sosialistien välillä jatkuivat. Espanjalaismedia uutisoi myöhään keskiviikkona, ettei sopua ole löytynyt. Sánchez ei suostu tulemaan Podemos-puoluetta vastaan ja antamaan tälle yhtään merkittävää ministeriötä.

Katalonian kriisi varjostaa neuvotteluja

Ennen huhtikuisia vaaleja Sánchezin sosialisteilla oli parlamentissa 86 paikkaa ja he olivat riippuvaisia katalaaniseparatistien tuesta. Separatistit äänestivät Sánchezin budjettiesitystä vastaan ennen huhtikuisia vaaleja, koska he eivät saaneet häneltä lupausta sitovasta itsenäisyysäänestyksestä.

Myös nyt he ovat vaatineet Sánchezilta itsenäisyysäänestystä. Tällä kertaa Sánchez ei kuitenkaan ole yhtä riippuvainen separatististeista, jos he saavat umpikujaan ajautuneista neuvotteluista huolimatta Podemosin puolelleen.

Katalaanien itsenäisyyspyrkimyksiin muita Espanjan puolueita maltillisemmin suhtautuva Podemos on myös luvannut noudatella Sánchezin linjaa Katalonian suhteen, jos hallituspaikoista päästään sopimukseen.

Kataloniassa itsenäisyyttä kannattaa noin puolet alueen väestöstä, mutta vielä suurempi osa haluaisi sitovan kansanäänestyksen siitä.

Tossa de Marista kotoisin oleva baarityöntekijä Ricard Fernández on itsenäisyyttä kannattava katalaani. Hän on menettänyt uskonsa Espanjan politiikkaan.

– En usko, että mikään espanjalaispuolue tulee antamaan meille itsenäisyysäänestystä. Siksi minulle on yhdentekevää, mitä hallitusneuvotteluissa tapahtuu, hän sanoo.

Ricard Fernandez on itsenäisyyttä kannattava katalaani. Hän ei luota espanjalaispoliitikkoihin Katalonian kriisin ratkaisemisessa. Maija Salmi / Yle

Fernández kuitenkin uskoo, että Katalonialla olisi helpompaa sosialistien kuin vielä tiukemmin Katalonian separatisteihin suhtautuvan oikeiston vallan alla.

Gallupien mukaan on todennäköistä, että pääoikeistopuolue Partido Popular kasvattaisi kannatustaan, mikäli uudet vaalit järjestetään. Myös sosialisteille on povattu nousua, mutta ehdottomaan enemmistään mikään puolue Espanjan sirpaloituneessa puoluekentässä tuskin enää yltää.

