Euroopassa on murskattu lämpöennätyksiä ja sää lämpenee edelleen tänään – Pariisissa hätyytellään yli 40 asteen lukemia

Kyseessä on jo toinen voimakas lämpöaalto alle kuukauden sisällä. Kesäkuu oli mittaushistorian lämpimin monin paikoin ympäri maailmaa.

Pariisissa saattaa tänään rikkoutua yli 70 vuotta vanha lämpöennätys, 40,4 astetta. Elohopea voi ennusteiden mukaan nousta Pariisissa jopa 41–42 asteen tienoille.

Pariisin katuja siivoava René Pierron kertoi keskiviikkona The New York Times -sanomalehdelle, että työskentely ulkona alkaa olla lähes mahdotonta.

– Rakennukset ja tiet imevät itseensä lämpöä päivän aikana ja ne ovat kuin lämpöpattereita. Se on täysin sietämätöntä, kommentoi Pierron The New York Timesin haastattelussa

Lehden mukaan useiden metromatkustajien on raportoitu pyörtyneen Pariisissa. Miljoonakaupungin metrojärjestelmässä on useita linjoja, joiden matkustajavaunuissa ei ole ilmastointia.

Muutama kuukausi sitten Notre Damen katedraali kärsi kovia vahinkoja tuhoisassa tulipalossa. Nyt sammutustöistä edelleen märät kiviseinät voivat kuivua nopeasti kuumuudessa. Tämän pelätään johtavan katedraalin holvikaton romahtamiseen.

Tiikerit nauttivat ruokansa pakastettuna Belgiassa

Eilen Belgiassa, Saksassa ja Hollannissa rikottiin useita lämpöennätyksiä.

Belgialaisessa Kleine Brogelin sotilastukikohdassa lähellä Hollannin rajaa mitattiin kuumin lukema sitten vuoden 1833. Lämpömittari näytti ennätykselliset 39,9 astetta, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Länsi-Belgiassa sijaitsevassa Pairi Daizan eläintarhassa eläintenhoitajat syöttävät tiikereille jääkuutioiden sisään pakastettuja kanoja ja karhut saavat vesimeloninsa jäädytettynä.

– Olemme tehneet pandakarhuille luolia, joissa on ilmastointi, sillä ne ovat herkkiä kuumille keleille. Pandat ovat silti mieluummin ulkona, sillä ne pitävät avarasta tilasta, sanoo eläintarhan edustaja Mathieu Goedefroy uutistoimisto Reutersille.

Noordenveldin kunnan tiekone tiputtaa suolavettä tienpinnalle Hollannin Noordenveldissa 24. heinäkuuta 2019. Levittämällä suolaa asfaltti jäähdytetään, estäen asfaltin vahingoittumista nykyisen lämpöaallon aikana. Kees van Veen / EPA

Suolaa teille Hollannissa

Hollannissa Eindhovenin kaupungissa rikottiin tällä viikolla 75-vuotinen lämpöennätys, kun lämpötila nousi 39,3 asteeseen, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Hollannissa kaduille levitetään suolaa, jotta tiet eivät lämpenisi liikaa. Asiasta kertoo saksalainen Der Tagesspiegel -lehti, jonka mukaan suola uuttaa kosteutta ja tämä viilentää teitä.

We gaan strooien (in de zomer)! De komende dagen gaan we wegen met een slijtlaag en nieuw asfalt strooien. Met het strooien wordt het asfalt gekoeld zodat het asfalt niet gaat plakken. pic.twitter.com/eYNHCKPJHo — Gemeente Noordenveld (@Noordenveld) 23. heinäkuuta 2019

Keskiviikkona lämpöennätys rikottiin myös Saksassa, jossa korkein lämpölukema oli 40,5 astetta. Ennätyksen odotetaan kestävän vain päivän, sillä Saksaan on luvattu torstaille kovaa hellettä. Myös Britanniassa reilu kymmenen vuotta sitten Kentissä mitattu 38,5 astetta saattaa ennusteiden mukaan ylittyä.

Kyseessä on jo toinen voimakas lämpöaalto alle kuukauden sisällä.

Kesäkuu oli mittaushistorian lämpimin monin paikoin ympäri maailmaa, käy ilmi Ilmatieteen laitoksen julkaisemasta tviitistä.

Kesäkuun lämpöaalto johtui pitkälti siitä, että Pohjois-Afrikasta Saharan autiomaasta kulkeutunutta lämmintä ilmamassaa pääsi vyörymään Eurooppaan, kertoo meteorologi Matti Huutonen.

Huutosen mukaan Keski- ja Länsi-Euroopassa kesän lämpimimmät ilmat ajoittuvat yleensä heinä–elokuulle.

– Ovathan nämä poikkeuksellisia lukemia, Huutonen sanoo.

Ihmisiä ottamassa aurinkoa Hollannin Scheveningenissa keskiviikkona 24. heinäkuuta 2019. Sem van der Wal / EPA

Huutosen mukaan tänään on helleaallon kuumin päivä. Tämän jälkeen Atlantilta virtaavan matalapaineen mukana tulee viileämpää ilmaa ja kosteutta, joiden myötä myös ukkoset Euroopan hellealueilla yleistyvät. Lämmin ilmamassa siirtyy kohti itää. Muuttuva sää saadaan tuta Suomessakin.

– Meillä on viikonloppuna noin 30 astetta lämmintä ja esimerkiksi Lapissa alkuviikosta lämpötilat voivat tippua jopa 20 astetta, Huutonen kertoo.

Puolet Yhdysvalloista hikoilee kosteassa lämpöaallossa – tänä kesänä poikkeuksellisen kuumaa maailmanlaajuisesti

Nyt koetun kaltaiset lämpöaallot voivat tulevaisuudessa yleistyä.

Zürichin teknillisen yliopiston tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) viikkoja kestäneet lämpöaallot eivät olisi olleet tilastollisesti mahdollisia ilman ilmastonmuutosta, kertoo uutistoimisto Reuters.

– Jos ilmastonmuutos jatkuu, on olemassa 50 prosentin mahdollisuus, että kuumat kesät jatkuvat tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa lähestulkoon sitä, että normaalit kesät tulevaisuudessa ovat yhtä kuumia kuin kuumimmat kesät tähän mennessä, sanoo Leedsin yliopiston tutkija Declan Finney Reutersille.

Espanjan läntisessä Zaragozan provinssissa on ollut metsäpaloja. Kuva tiistailta 23. heinäkuuta 2019. Government of Aragon / Army Emercency Unit / EPA

Metsäpalot roihuavat lämpimässä

Espanjan läntisessä Zaragozan provinssissa riehuneet metsäpalot on saatu pääosin hallintaan. Uutistoimistojen mukaan tulet voivat leimahtaa uudelleen lämpimien ilmojen takia. Riski on suuri maan itäosissa, joissa lämpötila voi nousta lähelle 41 astetta.

Italiassa viranomaiset ovat asettaneet palovaroituksen Välimerellä sijaitsevalle Sardinian saarelle, jolle odotetaan myös 40 hipovia lukemia.

Portugalissa viikonloppuna roihunneet laajat metsäpalot saatiin sammutettua yli tuhannen palomiehen voimin tiistaina, mutta myös Portugalissa riski palojen syttymiselle on edelleen suuri.

Venäjällä metsäpalot roihuavat yli 170 000 hehtaarin alueella, kertoo uutistoimisto TASS (siirryt toiseen palveluun). Valtaosa paloista sijaitsee Irkutskin alueella Etelä-Siperiassa. Yli 2000 ihmistä on osallistunut palojen sammutustöihin.

Lähteet: AFP, Reuters