Asealan yrittäjä käänsi aselain muutoksia mahdollisuuksiksi: Myyntiin rajoitettuja lippaita ja lyhempiä kivääreitä

Luistit liikkuvat liukkaasti uusissa, sovelletun reserviläisammunnan harrastajien suosimissa puoliautomaattikivääreissä.

Muun muassa näihin aseisiin sopivia yli kymmenen patruunan lippaita ei ole enää heinäkuun puolivälissä voimaan tulleen aselain muutoksen jälkeen saanut myydä vapaasti. Etenkin toiminnallisten ampumalajien aseisiin erikoistuneessa liikkeessä tämä ei ole aiheuttanut ongelmia.

Lohjan ase ja osan tunnetuimpia tuotteita ovat Uronen Precision -tuotemerkillä valmistetut ja myytävät puoliautomaattiaseet. Niiden suunnittelun pohjana on ollut yhdysvaltalainen sotilasase AR-15. Toni Määttä / Yle

– Moni on kysynyt, miksi tarvitsen nyt aseluvan ostaakseni näitä lippaita. On selvitetty, että se on näin. Mutta tähän mennessä ei ole ollut yhtään asiakasta, joka ilman asianmukaista aselupaa olisi halunnut näitä lippaita ostaa, kertoo Lohjan ase ja osan toimitusjohtaja Hannu Uronen.

Myös Poliisihallitukselle eniten kyselyjä aiheuttaneita asioita ovat olleet isojen lippaiden hallussapito-oikeudet ja niihin liittyvät siirtymäsäännökset.

Vielä hankalammaksi on silti osoittautumassa muun muassa aseiden lainaamisesta ilmoittamista koskevan uuden lainkohdan täytäntöönpano. Syynä ovat toimitussopimuksen päättämiseen johtaneet asetietojärjestelmähankkeen ongelmat (siirryt toiseen palveluun).

– Ampuma-aselaissa on mainittu siirtymäkausi, joka päättyy 1.3.2020. Nyt tämän toimitussopimuksen irtisanomisen seurauksena tilanne alkaa olla se, että se ei ole enää tässä aikataulussa mahdollista sen järjestelmän käyttöön saaminen, arvioi asehallintopäällikkö Mika Lehtonen Poliisihallituksesta.

Esimerkiksi makuulta ammuttaessa pitkä lipas voi toimia myös aseen tukena. Toni Määttä / Yle

Tarkoittaako tämä sitä että vielä ensi vuoden maaliskuussa sähköinen asiointi ei toteudu ja myöskään velvoitetta yli 30 päivää kestävän lainauksen ilmoittamisesta ei voida panna täytäntöön?

– Kyllä se käytännössä sitä tarkoittaa, Lehtonen vahvistaa.

Uuden asetietojärjestelmän käyttöönotto on aikanaan aseliikkeille pakollista.

Säännösten muuttuminen ei ole ase-elinkeinolle kuitenkaan pelkästään uhka, vaan myös mahdollisuus. Valmiiksi uuden lain mukaisesti kymmeneen patruunaan rajoitettuja kivääärin ja kahteenkymmeneen rajoitettuja pistoolien lippaita on saatavilla useilta valmistajilta.

Urosen liikkeen kannalta merkittävämpää kuitenkin on se, että kiväärit saavat nyt olla hieman aiempaa lyhyempiä.

Suomessa valmistetaan jopa maailmantason mainetta saaneita practical-harrastajien aseita. Toni Määttä / Yle

– Me voimme pikkuisen laajentaa nyt mallivalikoimaamme tämän uuden aselain myötä. Nimenomaan kokonaispituudeltaan hieman lyhyempiin aseisiin, sanoo Uronen.

