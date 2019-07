Aasialaiset kyllästyivät kerjääviin reppumatkaajiin – reissupummit hyväksikäyttävät paikallisten hyväntahtoisuutta

웃겨? 종로3가 가난한 할배들을 위한 무료 급식소 앞에서 여행비 구걸하는게 재밌냐?? 정말 뻔뻔하네 These shameless #begpackers are begging opposite a soup kitchen for homeless & elderly poor people in Seoul's Jongno 3-ga. Unbelievable. And they are giggling when I snap a pic. pic.twitter.com/9YKIVm06JH