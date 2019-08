Muistatko vielä, miltä Kånken-reppu, anorakki ja Converset näyttivät vuosikymmeniä sitten? Tältä klassikkotuotteet näyttivät ennen ja nyt

Muodissa on aina klassikkotuotteita, jotka pysyvät suosittuina vuosikymmenestä toiseen, sukupolvelta toiselle. Tässä välissä ihmiset kerkeävät muuttua, mutta muuttuvatko klassikot?

Selvitimme, miten jokaisen tuntemat klassikot kuten Jokapoika-paita, Conversen Chuck Taylorit, Kånken-reppu ja R-Collectionin anorakki ovat muuttuneet vuosien aikana. Kaikkiin on tehty muutoksia, mutta ne ovat pieniä.

Suomen tekstiili & muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen kertoo, että muutokset, joita klassikkotuotteisiin tehdään, ovat usein maltillisia.

– Suurin muutos klassikkotuotteissa on värimaailman laajentuminen. Samat klassikkovärit usein pysyvät, mutta yritykset lisäävät eri värejä trendien ja kausien mukaan.

Kovassa käytössä olevat tuotteet muuttuvat herkemmin

Yksi syy klassikkotuotteiden muuttumiselle on ihmisten halu käytännöllisiin tuotteisiin.

Marimekon Global PR Manager Lila Vertanen sanoo, että 1970- ja 1980-luvun vaihteessa Jokapoika-paitaa kehitettiin teknisesti: mitoitusta tarkistettiin ja kaulukseen lisättiin kovike, eli paidasta tehtiin enemmän miesten perinteisen pukupaidan mallinen.

Toinen muutos oli alkuperäisen kankaan vaihtaminen.

– Nykyään kuluttajat suosivat liikkuvampia materiaaleja, joten alkuperäinen kangas muutettiin kevyempään ja pehmeämpään kankaaseen vuonna 2017.

Ulkovaatteissa materiaalia vaihdetaan muita vaatteita helpommin. Vasemmalla kuvassa Reiman vanha topparukkanen, oikealla uusi. Kuvat: Reima Oy

Anna-Kaisa Auvinen kertoo, että varsinkin ulkovaatteissa materiaalien muutos on yleistä.

Reima Oy:n tunnetuissa lasten topparukkasissa tämä pitää paikkansa. Reiman Communications manageri Riikamaria Paakkunaisen mukaan rukkaset ovat muuttuneet usein vuosien varrella, ja syksyllä muutoksia on luvassa lisää.

– Pyrimme jatkuvasti parantamaan rukkasia. Esimerkiksi tarttumapintaa on paranneltu siten, että ne ovat ohuempia, niiden pito on parempi, ja samalla lämpöominaisuudet ovat parempia.

Muutoksia siis tehdään, mutta usein ulkomuoto pysyy samana. Näin on myös Reiman tapauksessa.

– Tutuiksi ja luotettaviksi todettuja tuotteita on helpompi myydä eteenpäin, Paakkunainen toteaa.

Kuluttajilla on mahdollisuus vaikuttaa

Tutut klassikkotuotteet ovat yleensä jatkuvassa käytössä, joten kuluttajat huomaavat paranneltavat kohteet helposti.

Fjällrävenin maajohtaja Jouni Rajalan mukaan heidän tunnetussa Kånken-repussaan on vain ollut pieniä muutoksia sen 41-vuotisen taipaleen aikana.

– Repun soljet vaihdettiin metallista muoviin vuonna 1984, koska metallissa oli ainesosia, jotka allergisoivat joitakin ihmisiä. Samalla kantohihnoja pidennettiin hieman. Samana vuonna logo vaihtui ensimmäistä kertaa, ja nykyinen logo sai muotonsa vuonna 1994.

Vasemmalla vanha Kånken-reppu, oikealla uusi. Kuvat: Kia Rajala / Fjällräven

Suomen tekstiili & muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvisen mukaanmuutoksen taustalla voi olla myös ekologisuus ja eettisyys.

Conversen pohjoisen alueen Influence Marketing ja PR manager Johannes Sletbakk kertoo, että yhdessä uusimmassa Chuck Taylor-mallissa kangas on tehty kokonaan kierrätetystä muovista.

– Lisäksi käytämme toisissa kengissä entistä enemmän kierrätettyä farkkukangasta ja puuvillaa.

Klassikko on trendikäs ja ajaton

Klassikkotuotteen tärkeimmät ominaisuudet ovat laatu ja ajattomuus. Hieman ristiriitaisesti tuotteen täytyy pysyä samana, mutta myös muuttua ajan hermolla.

Esimerkiksi Marimekko on tehnyt materiaalien lisäksi pieni tyylillisiä muutoksia sen klassikkotuotteisiin trendivärien lisäksi. Lila Vertanen kertoo, että Tasaraita-paitojen mittoihin ja yksityiskohtiin on tehty pieniä muutoksia vuosien varrella.

– Myös resoreiden väriä ja leveyttä on muuteltu: vuonna 2017 tehdyissä päivityksissä resorit poistettiin hihansuista.

Converse on panostanut uusimmissa All-Star kengissä kierrätysmateriaaleihin. Vasemmalla vanha kenkä ja oikealla uusi. Kuvat: Elisa Kinnunen / Yle ja Converse

Ajan muodin mukaan ihmisten mieltymykset vaatteiden leikkauksesta muuttuvat. R-Collectionin pääsuunnittelija Lilli Norio kertoo, että heidän tunnetuimman tuotteensa, anorakin, hartioiden leikkaus oli suurempi 80-luvulla.

– Asiakkaiden toiveen mukaisesti lisäsimme myös sivutaskut anorakkiin. Lisäksi vetoketjun ja kankaan valmistaja on vaihtunut. Myös hihamerkki on muuttunut.

Edelliset muutokset anorakkiin tehtiin kolme vuotta sitten, jolloin resorit muuttuivat. Norion mukaan erilaisten muutosten jälkeen tuotteiden myynti nousee selkeästi.

Jokapoika-paitoja esillä Pietarsaaren museossa. Kalle Niskala / Yle

Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijatohtori Linda Turusen mukaan ei riitä, että klassikkotuote on laadukas ja ajaton. Klassikoilla on uskollinen kuluttajakunta ja yhteiskunnallinen merkitys.

– Vaatealalla useat yritykset eivät välttämättä pyri tekemään muotituotetta, sillä kysyntään ei aina pystytä vastaamaan, ja muodikkaan tuotteen suosio kestää vain hetken. Se, mikä tuote yltää klassikoksi asti, voidaan arvioida tietysti vasta jälkeenpäin.

Turusen mukaan muodilla on kaksi eri sykliä. Toinen on nopea muotisykli ja toinen on hitaampi klassikkosykli. Muotisykli seuraa nopeaa kysynnän kasvua ja sen laantumista ennen seuraavaa nousevaa trendiä, kun taas klassikoiden elinkaari on aaltoilevampi

– Esimerkiksi Jokapoika-paita oli vanhempieni nuoruudessa suosittu noin kolmekymmentä vuotta sitten. Pienen hiljaiselon jälkeen paitaa on taas näkyvästi markkinoilla pienin muutoksin.

Millaisia klassikkotuotteita sinulla on? Keskustele aiheesta kello 22.00 saakka!

Lue seuraavaksi:

Vaatteilla halutaan viestiä arvomaailmaa – nyt pukeudutaan retrologoihin

Sadan Jokapoika-paidan omistaja ei innostu käyttäjäksi – "Vaatemakuni on vähän erilainen"