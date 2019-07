Korkeasaaren villieläinsairaalan harvinainen kuuttipotilas on olosuhteisiin nähden virkeä – mutta se ei ehkä koskaan palaa Saimaaseen

Puumalassa pelastettu kuutti on nyt Korkeasaaressa hoidossa.

Puumalassa pelastettu kuutti on nyt Korkeasaaressa hoidossa. Jake Kukowski

Puumalasta keskiviikkona löydetty saimaannorpan kuutti pääsi tänään torstaina jatkohoitoon Korkeasaaren villieläinsairaalan. Kuutin perille vienyt Kasperi Torppa kertoi, että eläin vaikutti pirteämmältä kuin eilen ja se oli ollut aktiivinen koko automatkan ajan.

Villieläinsairaalan eläintenhoitaja Laura Pulli kertoo kuutin saapuneen villieläinsairaalaan noin kello 11 aikaan. Saapuessaan se voi olosuhteisiin nähden yllättävän pirteästi ja sen tila oli stabiili. Eläinlääkäri tarkisti kuutin aamupäivästä hetki sen saapumisen jälkeen.

– Kuutilla on toisessa kyljessään tasaisin välein pitkiä haavoja. Ne ovat pinnallisia ja paranemaan päin. Yleisvointi on olosuhteisiin nähden virkeä, nyt pyritään pitämään tilanne mahdollisimman stabiilina, koska saimaannorpat ovat herkempiä stressille kuin harmaahylkeet ja itämerennorpat, Pulli kertoo.

Villieläinsairaalassa iltapäivällä kuutille järjestettiin oma yksiö eli allashuone, jossa ei ole muita potilaita. Näin eläin saa olla rauhassa. Sen sukupuoli ei ollut vielä iltapäivällä tiedossa.

Tavallisesti Saimaasta poisotettua ei sinne palauteta

Korkeasaaren villieläinsairaalassa ei usein saimaannorpan kuutteja ole hoidossa. Eläintenhoitaja Laura Pulli muistelee, että viimeisen vuoden aikana niitä olisi ollut kaksi, mutta kumpikin niistä oli niin huonossa kunnossa etteivät ne selvinneet.

– Kuutit harvemmin tarvitsevat meidän apuamme. Lisäksi jos täällä on harmaahylkeitä tai itämerennorppia, niin on olemassa tautiriski. Tällä hetkellä sellaisia ei ole hoidossa, joten pystyimme ottamaan tämän saimaannorpan kuutin vastaan.

Mikäli kuutti selviää, on vielä epävarmaa, voisiko sen vapauttaa takaisin Saimaaseen. Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela kertoo, että periaatteena on se, että mitä Saimaasta viedään pois, sitä ei uskalla sinne takaisin tuoda tautiriskien takia.

– Mutta Korkeasaaren eläinlääkärit ovat sitten parhaita asiantuntijoita kertomaan, että mikä tilanne olisi tämän kuutin kohdalla.

Kun Metsähallitus saa tiedon mahdollisesti loukkaantuneesta norpasta, paikalle lähtee biologi. Hän hälyttää paikalle myös tarvittaessa päivystävän eläinlääkärin. Yleisin toimenpide on se, että eläinlääkäri antaa antibioottipiikin mikäli kyseessä on tulehdussairaus. Vuosittain ihmisen apua tarvitsevia huonokuntoisia norppia tulee vastaan 2–3 kertaa.

Koskela toteaa, että tähän mennessä kaikki pelastusyritykset, mitä saimaannorppien kuuttien ja aikuisten norppien kohdalla on tehty, ovat päättyneet huonosti: eläimet ovat kuolleet vuorokauden kuluessa kiinniottamisesta.

– Meillä on todella korkea kynnys ottaa norppaa kiinni, ja vielä korkeampi siihen, että yritetään auttaa tällä tavalla mitä nyt Korkeasaareen viedyn kuutin kohdalla on tehty. Yleisohjeena on, että norpan pitäisi antaa olla kaikessa rauhassa ja seurata, lähteekö se omin avuin liikenteeseen.

Mikäli huomaa sairaanoloisen norpan, tulisi siitä ilmoittaa joko Metsähallitukselle, poliisille tai paikalliselle eläinlääkärille.