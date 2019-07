Helle ja tyyni sää ovat lisänneet sinilevää – viileneminen ei kuitenkaan poista leväongelmaa

Sinilevät ovat runsastuneet huomattavasti maamme vesistöissä lämpöaallon seurauksena. Suomen ympäristökeskuksen tuoreiden tietojen mukaan levähavaintoja on tehty 45 järvessä, kun viime viikolla sinilevää oli vain 33 havaintopisteellä.

– Sinilevä on selvästi runsastunut järvillä viime viikosta, lämpimän ja tyynen sään seurauksena. Sinilevää esiintyy nyt hieman enemmän kuin tyypillisesti järvillä tässä vaiheessa kesää, kertoo erikoistutkija Marko Järvinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Runsaasti sinilevää on havaittu seitsemällä valtakunnallisella levähavaintopaikalla. Eteläisestä Suomesta löytyi kaksi järveä, joissa leväkukintoja oli erittäin runsaasti. Toinen on Tuusulanjärvi Uudellamaalla ja toinen Haapajärvi Lappeenrannassa.

Marko Järvinen kuitenkin muistuttaa, että havaintoja kerätään vain 250 järvestä. Levää saattaa olla runsaasti monessa muussakin Suomen järvessä, joita on tuhansia.

Loppuviikon helteet tulevat todennäköisesti lisäämään entisestään silmällä havaittavia sinileväkukintoja. Ikävä kyllä ensi viikon viilenevä säätila ei tuo helpotusta levätilanteeseen.

– Kylmempi sää tuo veteen virtauksia, joten vesi sekoittuu ja levälautat hajoavat. Valitettavasti levä ei kuitenkaan katoa mihinkään, sitä on vain vaikeampi havaita, toteaa Marko Järvinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Bo Gabrielsson

Levähavaintoja on tutkittu jo 21 vuotta. Tämän vuoden kesäkuu oli hyvin tyypillinen levän osalta, kun verrataan keskiarvoihin. Heinäkuun alku oli jopa parempi kuin normaalisti, mutta loppukuu tasoittanee tilanteen.

Yleensä sinilevää esiintyy eniten elokuun alkuviikkoina. Tutkija Marko Järvinen huomauttaa, että sinilevää voi esiintyä pitkälle syksyyn ja jopa jään alla voi olla sinilevää.

Järvissä pintavesien lämpötilat ovat monissa järvissä yhdestä neljään astetta ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa lämpimämpiä. Etelä- ja Keski-Suomessa pintalämpötilat ovat monissa järvissä 19-23 astetta ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa 16-22 astetta. Lapissa pintaveden lämpötilat ovat 14-20 astetta.

Merellä sinilevää on runsaasti

Merellä sinilevää esiintyy runsaasti veteen sekoittuneena. Pintalauttoina levää voi havaita lähes koko läntisellä Suomenlahdella ja koko Gotlannin altaan avomerialueella. Satelliittikuvasta voi havaita miten paljon levää on Suomen vesillä.

Satelliittikuva näyttää sinilevätilanteen 24.7.2019. Vaaleanvihreät alueet meressä ovat veteen sekoittunutta sinilevää. Original bild: © ESA Copernicus Sentinel-3 Data, Finlands miljöcentral(2019)

SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen laatiman ajelehtimisennusteen perusteella, avomeren sinilevämassojen kulkeutumissuunta on lähipäivien aikana lounaaseen ja länteen päin.

Itämeren lämpeneminen on voimistanut sinileväkukintoja. Suomen ympäristökeskus on tutkinut meren tilaa ja vuoden 1990 jälkeen Itämeri on lämmennyt keskimäärin kaksi astetta, Suomen merialueet jopa vielä enemmän. Samaan aikaan sinilevän esiintyminen on lisääntynyt merkittävästi.

Itämeren tilanne näyttää surulliselta myös hapettomien alueiden osalta. Niiden pinta-ala on laajentunut ennätyslukemiin. Hapettomuus johtuu ennen kaikkea ihmisen aiheuttaman ravinnekuormituksen seurauksena kiihtyneestä rehevöitymisestä. Samaan aikaan yhä lämpenevä merivesi kiihdyttää muutosta.

Vesistöjen lämpeneminen ilmastonmuutoksen myötä lisää myös sinileviä. Linus Hoffman / Yle

Sinilevään kannattaa suhtautua vakavasti

Sinilevätilannetta kannattaa pitää silmällä ainakin, jos aikoo pulahtaa uimaan. Sinilevä voi aiheuttaa monenlaisia terveyshaittoja kuten ihottumaa ja kirvelyä. Pahimmillaan sinilevä voi aiheuttaa jopa myrkytysoireita. Löylyvetenä leväistä vettä ei tulisi käyttää lainkaan. Myös lemmikit on syytä pitää kaukana levävedestä. Jos epäilys sinilevästä herää vasta uinnin aikana, kannattaa peseytyä huolellisesti puhtaalla vedellä.

Paksut sinileväkukinnot erottaa silmällä, eikä puuroiseen veteen edes tee mieli koskea. Usein sinilevä kuitenkin esiintyy veteen sekoittuneina hiutaleina. Tällöin avuksi voi ottaa perinteisen vesilasitestin. Jos vedessä olevat vihertävät hiutaleet ovat muutaman tunnin kuluessa nousseet pinnalle, on kyseessä sinilevä.

Valtakunnallisen leväseurannan(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) kautta saa Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten ja kuntien päivittämää tietoa sinilevätilanteesta sisävesillä ja merialueilla.

Lue lisää:

Tarkista sinilevätilanne ennen kuin pulahdat veteen – lämpö ryöpsäytti sinilevän kasvuun