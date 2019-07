Daniel Byggmästar sai kultaisen lipun kotiseudultaan ja muutti elämänsä suunnan: "Täällä on elävää eikä vaimokaan haluaisi muuttaa takaisin"

Se tavallinen tarina. Luodosta kotoisin olevan Daniel Byggmästarin elämä oli periaatteessa kohdallaan. Oli hyvä työpaikka Vaasassa, koti, vaimo ja kolme lasta. Sitten posti toi kultaisen lipun – kutsun entisen kotiseudun rekrytointitilaisuuteen.

– Olin vähän haaveillut tänne takaisin muuttamisesta, jotta saisimme ennen kaikkea apua lastenhoidossa ja olla perheen kanssa. Silloisessa työssä oli myös paljon stressiä, joten ajattelin mennä katsomaan, Byggmästar tunnustaa.

Perheelle ajatus paluumuutosta ei ollut itsestäänselvyys. Vaimo oli aiemmin sanonut, että hän ei halua muuttaa Vaasaa pienempään kaupunkiin, vaan mielellään vähän suurempaan. Aika alkoi kuitenkin olla otollinen.

Jaakon Päivien yhteydessä pidettyyn rekrytointitilaisuuteen osallistui lähes parikymmentä alueen yrittäjää. Kalle Niskala / Yle

Pitkä rekrytointiprosessi

Pietarsaaren seudulla on järjestetty vuosina 2018 ja 2019 paluumuuttajille suunnattu työvoiman rekrytointitilaisuus. Tilaisuus on pidetty kaupunkifestivaali Jaakon Päivien yhteydessä, koska silloin monet seudulta muuttaneet tulevat käymään synnyinseudullaan.

Tänä vuonna rekrytointitapahtumaan osallistui 19 alueen yritystä, 5 kuntaa, oppilaitoksia ja asunnon välittäjiä. Kutsu lähetettiin keväällä 3000:lle alueen entiselle asukkaalle. Yli 600 saapui paikalle.

Daniel Byggmästar osallistui vuoden 2018 tilaisuuteen. Hän oli kiinnostunut kalibrointilaitteita valmistavasta Beamexista ja sen business professional -ohjelmasta.

– Juttelin tapahtumassa firman edustajien kanssa ja sen seurauksena päätin laittaa hakemuksen. Rekrytointiprosessi oli pitkä, mutta tammikuussa 2019 aloitin työt Pietarsaaressa ja olen viihtynyt.

Itävaltalainen Barbara Meinhart opiskelee Vaasassa ja haluaisi jäädä Pohjanmaalle. Hän etsii viestinnän alan työtä, jossa voi hyödyntää kielitaitoa. Kalle Niskala / Yle

Työntekijöitä tarvitaan

Pietarsaaren seudun kehitysyhtiö Concordia teki keväällä 2019 kartoituksen, jonka mukaan alueella on yli 600 avointa työpaikkaa. On arvioitu, että niitä on kahden vuoden kuluttua 900.

Alueelle tarvitaan insinöörejä, tuotannon työntekijöitä, web-osaajia, lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, keittiöhenkilökuntaa, sosiaalityöntekijöitä ja niin edelleen.

Pietarsaaren houkuttimena ovat olleet kansainväliset yritykset.

– Etsimme lähinnä insinöörejä tuotekehitykseen, mutta myös myyntiin ja tuotantoon, kertoo Beamexin henkilöstöpäällikkö Tina Ademola.

Markkinointiviestintätoimisto Genero on on kiinnostunut growth hakkereista, graafisista suunnittelijoista ja web-kehittäjistä.

– Etsimme ihmistä, joka tykkää tästä alasta ja viihtyy. Tärkeintä ei ole määrä vaan laatu. Tämä on vaativa työ, kun pitää jatkuvasti kehittyä, toteaa Generon toimitusjohtaja ja yksi perustajista Sebastian Östman.

Genero on vuoden aikana tuplannut Pietarsaaren toimipisteen henkilökunnan kahdeksasta viiteentoista. Sebastian Östman kertoo tavanneensa rekrytointitilaisuudessa muutamia mielenkiintoisia tyyppejä. Kalle Niskala / Yle

Paluumuuttajien saaminen on kovaa työtä, vain murto-osa jää haaviin. Viime vuonna Pietarsaaren seudulle muutti toistakymmentä rekrytointitapahtumaan osallistunutta paluumuuttajaa. Pelkästään kuorma-autojen perävaunuja ja puoliperävaunuja valmistava Ekeri palkkasi kahdeksan työntekijää.

Daniel Byggmästar hymyilee nyt rekrytointipöydän toisella puolen. Hän on iltapäivän aikana jutellut muun muassa insinöörien kanssa.

– Kiva nähdä, että ihmisiä kiinnostaa. Kun aloitin aiemmassa työpaikassani ajattelin: Vau, tämä on hyvä firma! Pakko sanoa, että tämäkin on hyvä firma. Huolehtii työntekijöistä ja on hyvin hoidettu. Olen viihtynyt hyvin, vaikka on vielä paljon opittavaa.

Myös perhe on tyytyväinen. Ennakkopelot eivät toteutuneet.

– Täällä on elävää eikä vaimokaan haluaisi muuttaa takaisin. Kaipaan joitakin vanhoja asioita, mutta positiivinen osuus on ollut 95 prosenttia. Sekä työpaikka että asuminen täällä on kivaa.

