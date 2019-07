Sairaalapäivystykset ruuhkautuvat ajoittain pahastikin “turhista potilaista” - riski jo potilasturvallisuudelle

Perusterveydenhuollon lääkäripula on ruuhkauttanut keskussairaaloiden yhteydessä toimivat yhteispäivystykset eri puolilla Suomea.

Viiden suuren keskussairaalan ylilääkärit ärähtivät päivystysten ruuhkaongelmista kirjoittamalla suorasanaisen yleisöosastokirjoituksen Helsingin Sanomiin (siirryt toiseen palveluun) (tilaajille) heinäkuun alussa. Siinä he arvioivat, että tilanne on jo merkittävä riski potilasturvallisuudelle.

– Olemme ylivuotopaikka ja varaventtiili. Olemme tulleet sen tiehen päähän, sillä henkilökuntakaan ei jaksa sitä loputtomiin. Työn suunnitelmallisuus kärsii. Silloin tulee tunne altavastaajana olemisesta. Se tuntuu kohtuuttomalta, Tampereen yliopistollisen keskussairaalan toimialajohtaja Sally Järvelä vahvistaa.

Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä on sama ongelma. Yhteispäivystys ruuhkautuu kun maakunnan alueen terveysasemilla on hankala saada kiireellisiä vastaanottoaikoja.

– Ihmisiä on aulat ja käytävät pullollaan. Lääkärit ja hoitajat mennä huiskivat edestakaisin ja yrittävät saada potilaita hoidettua, ensihoidon ylilääkäri Tomi Kavasmaa kuvaa.

Yhteispäivystykset tulivat keskussairaaloiden yhteyteen vuosikymmenen alussa. Pääasiassa kuntien ylläpitämien terveysasemien on tarkoitus hoitaa potilaat päivisin ja vastuu yhteispäivystykseen siirtyy iltaisin ja viikonloppuisin. Kiireellisiä vastaanottoaikoja on tarjolla usein vähänlaisesti.

– Toiveemme on, että asiakas aina ensin soittaisi palvelunumeroon, jossa tehdään ensimmäinen palvelutarpeen arviointi ja saa ensimmäiset hoito-ohjeet, Tomi Kavasmaa vetoaa.

Ei tarkoitettu perustason potilaille

Tampereen ensiapupäivystykseen Acutaan terveysaseman sijasta hakeutuneet potilaat eivät ole uusi uutinen. Jo kymmenen vuotta sitten Acutan avajaisten aikaan uutisoitiin, että sinne hakeutuu perustason potilaita.

– Tilanne on ehkä pahentunut edelleen, mutta toisaalta Acutalla on hyvä päivystyksen maine. Ihmiset osaavat hakeutua meille eikä kukaan jää ilman apua, kertoo Taysin toimialajohtaja Sally Järvelä.

Järvelän mukaan päivystyksessä ei riitä henkilökunta eikä henkilökunnalla ole parhaita valmiuksia hoitaa sellaisia potilaita, jotka eivät suoranaisesti kuulu ensiavun piiriin.

– Päivystäviä lääkäreitä on todella vaikea löytää. Päivystykset ovat keskitetty suuriin yhteispäivystyksiin, mutta samalla päivystävät lääkärit eivät ole siirtyneet meille. Ensiavussa ei ole resursseja siihen potilassegmenttiin, joka tulee perusterveydenhoidon ontuessa.

Järvelä kertoo, että heille Acutaan tarvittaisiin perusterveydenhuollon yleislääkäreitä päivystämään, sillä erikoislääkäri hoitaa potilaita omaan erikoisalaansa kuuluvilla keinoilla. Yleislääkäri tietysti katsoo tilannetta laajemmin.

– Päivystys ei ole paras paikka tutkia tällaisia tapauksia. Päivystys on tarkoitettu hätätilapotilaiden tutkimiseen.

Järvelän mielestä kaikista edullisinta niin potilaille, terveyskeskuksille kuin kunnillekin olisi hoitaa vaivat perustasolla heidän omalla paikkakunnallaan. Tämä ei toteudu. Järvelän mukaan perusterveydenhoidossa ei yksinkertaisesti ole riittävästi aikoja potilaille.

– Esimerkiksi Pirkanmaalla usea kunta on tänä kesänä lyhentänyt kiirevastaanottoja vain sen takia, etteivät he saa iltavastaanotoille päivystäviä lääkäreitä. Lääkäripula on valtakunnallinen.

Myös Keski-.Suomen keskussairaalassa työskentelevä erikoislääkäri Juho Liukkonen tunnistaa päivystyksen ongelmat. Yleislääkärille päivystysvuoro normaalivuoron päälle on iso haaste. Aamukahdeksalta alkanut työpäivä voi venyä puoleen yöhön.

– Terveyskeskuksesta pitäisi tehdä motivoiva ja houkutteleva työpaikka nuorille lääkäreille, jotta työ olisi mielekästä ja siinä haluttaisiin tehdä pitkä työuraa.Ja virkoja sinne tarvitaan lisää,Liukkonen muistuttaa.

Akuuttilääketieteen erikoislääkäri Juho Liukkonen päivystää Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä. Simo Pitkänen / Yle

Kiireessä työn hallinnan tuntu katoaa

Päivystystyötä pidetään lääkäreiden keskuudessa erittäin mielenkiintoisena lääketieteenala itsessään, mutta nykytilanne on johtanut ristiriitaan nuorten lääkärien odotusten ja todellisuuden kanssa.

Työn ei pitäisi kuormittaa niin paljoa, että työn hallinnan tunne katoaisi, eikä työtunnit saisi nousta kohtuuttomiksi. Tilanne Acutassa on toinen.

- Meillä on liian vähän lääkäreitä ja he tekevät isoja tuntimääriä. Aika lyhyelläkin varoitusajalla meille saattaa ohjautua enemmän potilaita mihin olemme osanneet varautua työvuorolistoissa, Järvelä kertoo.

Vaikka perustason potilaat kuormittavat päivystystä, heidät on silti hoidettava. Potilas on saattanut turhaan yrittää päästä hoitoon omaan kuntaansa. Tällaisessa tapauksessa hoitamatta jätetty ei-päivystyksellinen, mutta kiireellinen vaiva voi muuttua hoidon viivästyessä päivystykselliseksi. Vain viisi prosenttia päivystykseen saapuvista potilaista käännytetään omaan terveyskeskukseensa.

Sally Järvelä sanoo, ettei kukaan kunnissa halua, etteivät potilaat tulisi hoidetuksi. Taloustilanne kunnissa ja päivystyksessä on kuitenkin ollut tiukka.

- Jos on liian vähän mahdollisuuksia pitää lääkärin aikoja, niin silloin se on joskus poliittinenkin asia.

Järvelän mielestä silloin puhuu raha, kun halutaan lisää vastaanottoaikoja ja lääkäreitä. Kompastunut sote-uudistus aiheutti hämmennystä ja päänvaivaa, eikä kukaan oikein tiennyt mitä seuraavaksi tapahtuu. Järvelä uskoo, että sote-uudistuksen pohjalta valitaan parhaat elementit.

– Vipuvartta tarvitaan poliittiseen suuntaan, mutta tiedän että tahtoa ja ymmärrystä kyllä on. Niissä pöydissä, joissa minäkin olen istunut, on fiksuja ihmisiä.

Mikkelissä saatu lääkäreitä päivystämään

Myös Mikkelissä on ollut samanlaisia haasteita. Potilaita ohjautuu paljon yhteispäivystykseen, eikä lääkäreitä ole helppo löytää päivystysrinkiin. Viimeisen vuoden aikana tilanne on kuitenkin helpottunut.

Mikkelissä on tehostettu lääkäreiden palkkaamista ja osin siinä onnistuttukin, vaikka kymmeniä lääkärin virkoja on edelleen täyttämättä. Päivystystoiminnasta muodostettiin oma yksikkö, jossa erikoislääkärit ovat yleislääkäreiden tukena

– Ostopalveluista ollaan luovuttu ja päivystykseen on lisätty kokemusta ja sitä kautta saatu nuoria lääkäreitä innostumaan päivystystyöstä, Mikkelin keskussairaalaa pyörittävän Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspiirin terveyspalveluiden johtaja Santeri Seppälä kertoo.

Mikkelissä yleislääkärin tukena on kokenut erikoislääkäri, jolta saa tukea ja apua hankalissa tilanteissa.

– Myös päivystysvuorot on yritetty pitää lyhyinä kuuden tunnin mittaisina, Santeri Seppälä sanoo.

Seppälä arvioi, että sairaaloiden yleispäivystys on haasteellinen paikka nuorille lääkäreille.

– Lääkärikoulutus ei ehkä vastaa nykyisenkaltaisen päivystyksen asettamiin haasteisiin. Yleispäivystyksessä vaatimustaso ja kiire ovat lisääntyneet, Santeri Seppälä muistuttaa.